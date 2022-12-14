Из чего состоит 1С: каждый бухгалтер должен это знать

В данной статье рассмотрим ключевые аспекты, понимание которых в значительной мере облегчит процесс работы.
Платформа и конфигурация: что это и в чем разница
Для того чтобы начать работать с программами «1С» необходимо предварительно установить лицензионную технологическую платформу на компьютере (сервере). Платформа является основой работы программ «1С», она определяет их ключевые свойства, правила функционирования и обеспечивает их работу.
Именно на базе платформы разрабатываются прикладные решения для пользователей – конфигурации программ.
Конфигурация представляет собой настройку платформы для решения прикладных задач в определенной области. Простыми словами, конфигурации – это программы «1С», которые пользователь может запустить и работать в них.
Чтобы лучше представить и понять разницу между платформой и конфигурацией, можно привести аналогию с детской пирамидкой: стержень – это платформа, а кольца, которые мы на него нанизываем – это конфигурации (программы):
В связи с изменениями в законодательстве разработчиками выпускаются новые версии конфигурации (их еще часто называют «релизами»). Для того чтобы различать конфигурации программ между собой, версии конфигураций обозначаются четырьмя цифрами, первые две из которых – это редакция программы, а остальные две – ее релиз (обновление).
В качестве примера приведем программу Зарплата и управление персоналом 3.1.23.165. Указанный код в наименовании означает, что 3.1. – это редакция, а 23.165 – версия программы. При этом редакция программы обновляется только в случае глобальных изменений в развитии возможностей конфигурации и законодательстве. Версии, в свою очередь, обновляются довольно часто – в случае законодательных изменений и минимальных изменений в работе конфигурации.
Чтобы проверить, с какой конфигурацией программы работает пользователь, можно открыть справку о программе, находящуюся, как правило, в правом верхнем углу:
Обновление программ
Версии программ «1С» регулярно обновляются. Основная причина для этого – непрерывно меняющееся законодательство, регламентирующее деятельность субъектов хозяйствования.
Но помимо изменений в законодательстве, есть еще ряд причин, в связи с которыми необходимы обновления:
- Изменение порядка ведения и форм представления регламентированной отчетности.
- Изменение вида бланков документов, а также печатных форм.
- Корректировка и усовершенствование функционирования электронного документооборота.
- Модификация алгоритмов и методики расчетов.
- Изменения бизнес-процессов организаций.
- Исправление ошибок, обнаруженных в процессе работы с предыдущими релизами, а также усовершенствование работы программы.
Необходимо обратить внимание, что обновление комплекта форм регламентированной отчетности может производиться отдельно от обновления типовой конфигурации, однако и то, и другое обновление необходимо производить регулярно. При этом осуществлять обновление конфигурации самостоятельно крайне не рекомендуется, так как это может повлечь за собой возможные ошибки – потерю нужных данных, сбой настроек программы.
Обновлением программ занимаются, как правило, опытные 1С-специалисты, знающие особенности данного процесса и все нюансы, но также можно настроить автоматическое обновление программы через Интернет. При этом при использовании в работе облачного сервиса1С:Fresh обновление программ происходит автоматически без привлечения сторонних специалистов и без вмешательства пользователя.
Посмотреть необходимую информацию об изменениях в новых версиях программ можно либо на сайте 1С: ИТС в разделе «Инструкции по разработке на 1С»:
Увидеть и скачать новые релизы можно на портале 1С в разделе «Обновления»:
Обратите внимание, что для использования возможностей портала «1С» и сайта 1С:ИТС необходим договор сопровождения с одним из партнеров фирмы «1С», в который входит подписка на данные ресурсы.
Тестирование информационной базы и исправление ошибок
Для диагностики и устранения возможных ошибок в информационной базе предусмотрена процедура тестирования. Данная процедура позволяет выбрать виды проверок и режимов для текущего анализа работоспособности программы.
Выбор режимов проверки зависит от форматов хранения данных в информационной базе – файлового или клиент-серверного.
Для информационных баз, работающих в клиент-серверном режиме, может производиться тестирование на проверку логической целостности данных с пересчетом итогов.
Для баз с файловом режимом хранения данных помимо указанных проверок может выполняться реиндексация таблиц и сжатие информационной базы. При этом тестирование может производиться как с исправлением возникших ошибок, так и просто для их диагностики. Работа пользователя в информационной базе во время проведения тестирования и исправления ошибок невозможна.
Помимо диагностики и исправления ошибок тестирование может помочь:
- Увеличение производительности системы (ускорение работы базы), что позволит быстрее формировать отчеты и результаты поиска, устранить «зависание» программы
- Устранение возможных последствий аварийного закрытия программы
- Уменьшение объема базы, ее сжатие.
Для корректного проведения тестирования рекомендуется обращаться к 1с-специалистам, которые помогут выстроить правильную последовательность действий и режим проверки.
Архивная копия базы
Архивная (резервная) копия базы «1С» – это «дубликат» основной информационной базы. Делать ее рекомендуется регулярно, чтобы в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств (ошибка в результате человеческого фактора, выключение света, поломка жесткого диска, сбой Windows, воздействие вирусов и т. п.) иметь возможность вернуться «к исходной точке» и избежать потери или искажения данных.
Также архивная копия базы необходима при возникновении «спорных» ситуаций в базе, когда ошибки еще нет, но пользователь сомневается в правильности своих действий.
Особенно это актуально, если в программе изменение одного документа может повлечь за собой изменение данных в других документах. В этом случае пользователь может «потренироваться» на копии базы, проверив заранее правильность отражения операций, а затем повторить эти действия на «оригинале».
Резервное копирование информационной базы можно сделать либо самостоятельно, либо с помощью специалистов сопровождения. При этом если работа осуществляется через облачный сервис 1С: Fresh архивная копия базы формируется автоматически без необходимости вмешательства самого бухгалтера или сторонних специалистов.
Основные объекты конфигурации
«Детали», из которых складывается конфигурация программы и которыми может оперировать пользовать – это объекты конфигурации. Помимо хорошо знакомых объектов конфигурации, таких как план счетов, журнал операций, документов, справочников и отчетов, есть ряд других ключевых элементов программы. Непосредственно бухгалтеру в процессе работы могут пригодиться такие объекты конфигурации, как регистры учета.
Простыми словами, регистры – это «мозг» программ «1С». На основе регистров формируются вся отчетность, поэтому от правильности заполнения данных по регистрам учета напрямую зависит корректность работы программы в целом.
Чтобы яснее представить себе, что такое регистры, можно привести аналогию с работой компьютера: рабочий стол и все видимые кнопки на экране – это сама программа «1С», а операционная система, на основе которой компьютер работает – это те самые регистры.
Существует четыре типа регистров: регистры сведений, накопления, расчетов и бухгалтерии. Рассмотрим их подробнее.
Проверить данные по регистрам можно через Функции технического специалиста, которые находятся в верхнем блоке программы:
Однако редактировать данные регистров самостоятельно крайне не рекомендуется, так как это может нарушить работу всей базы «1С». Чаще всего корректировкой и выравниванием регистров при необходимости занимаются специалисты сопровождения.