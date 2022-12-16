Налоговый мониторинг

Для кого обязателен налоговый мониторинг и почему

Для участников соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) обязанность уже введена, а компании, заключившие СПИК 2.0, могут обязать в течение 2-3 лет – об этом уже говорили в Минпромторге.

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Для кого обязателен налоговый мониторинг и почему
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

В консультации экспертов практики Налогов и права Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» – основные нововведения в отношении налогового мониторинга.

Соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) и налоговый мониторинг

В 2022 году внесены изменения для участников соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), отменившие пороговые критерии для вступления в налоговый мониторинг и обязавшие компании перейти на онлайн формат взаимодействия с налоговым органом.

Теперь участникам СЗПК необходимо присоединиться к системе в течение трех лет с даты заключения соглашения (закон от 28.06.2022 № 226-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации»). В случае отказа от перехода или досрочного прекращения налогового мониторинга, компания лишится статуса участника СЗПК и, соответственно, потеряет право на все положенные льготы, а неуплаченные налоги будут доначислены.

Таким образом, прозрачность компании становится одним из основных условий для получения господдержки.

В рамках налогового мониторинга ФНС планирует не только проверять корректность исчисления налогов, сборов и взносов, но также и анализировать фактические затраты, по которым предусмотрено предоставление налоговых вычетов.

Основные преимущества СЗПК

Соглашение о защите и поощрении капиталовложений носит заявительный характер. Основные условия заключения – инвестиционный характер и новизна проекта, допустимая сфера экономики.

Для заключивших соглашение компаний действует:

  • стабилизационная оговорка – неухудшение условий в отношении отдельных законодательных актов (в частности – увеличение таможенных пошлин, снижение господдержки, изменение налогов, регулирование землепользования и пр.)
  • возмещение до 100% затрат на создание инфраструктуры в рамках проекта, выплату процентов по займам
  • возможность сочетать механизм СЗПК с соглашениями о государственно-частном партнерстве (СГЧП), концессионными соглашениями (КС) и специальными инвестиционными контрактами (СПИК)

Возобновленный в сентябре 2022 года механизм СЗПК претерпел некоторые изменения: теперь в общем объеме капиталовложений стало возможно учитывать заемные средства.

Заключение СЗПК

Для заключения соглашения в рамках частной проектной инициативы необходимо через личный кабинет в ГИС «Капиталовложения» направить заявление о заключении соглашения с пакетом документов.

В число документов для подачи входят, в частности:

  • проект соглашения;
  • бизнес-план;
  • финансовая модель;
  • данные бухотчетности;
  • разрешение на строительство, если применимо, и пр.

Уполномоченным органом, подписывающим соглашения от имени РФ, определено Минэкономразвития. Госкорпорация ВЭБ.РФ осуществляет сопровождение процессов заключения в части оценки комплектности и соответствия законодательству представленных материалов и документов. Однако это касается федеральных проектов с инвестициями свыше 750 млн руб.

На текущий момент заключено 36 СЗПК, еще порядка 70-ти находятся на рассмотрении в ВЭБ.РФ и Минэкономразвития.

Специальный инвестиционный контракт (СПИК) и налоговый мониторинг

С 1 января 2023 года компании, заключившие СПИК, смогут перейти на налоговый мониторинг без ограничений по стоимости активов. Таким образом, для организаций, выполняющих специнвестконтракты сохраняются ограничения по совокупной сумме налогов и объему доходов.

Напомним, с 1 июля 2021 года для перехода на налоговый мониторинг необходимо соответствовать следующим критериям:

Основные преимущества СПИК

В 2022 году Минпромторг расширил перечень льгот для организаций, заключивших специальные инвестиционные контракты:

  • Стабилизационная оговорка на период действия контракта.
  • Особые условия доступа к субсидиарным программам.
  • Ускоренная амортизация.
  • Упрощенная процедура получения статуса «Сделано в России».
  • Упрощенный доступ к госзаказу.
  • Обнуление ставки налога на прибыль от реализации проекта по импортозамещению и снижение страховых взносов для работников до 7,6% на семь лет.
  • Введение гарантий долгосрочных закупок импортозамещающей продукции.
  • Стимулирование спроса. Возмещение покупателям до 50% затрат на приобретение пилотных партий продукции промышленных кластеров.
  • Введение моратория на налоговые проверки в течение одного года и др.

Вступление в налоговый мониторинг – длительный процесс, который требует значительных ресурсов как для анализа и доработки системы внутреннего контроля в соответствии с требованиями ФНС, так и для подготовки информационных систем.

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