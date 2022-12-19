Альтернатива вкладам: что такое ОФЗ и как на них заработать

Что такое ОФЗ

Облигации федерального займа – ОФЗ – это долговое свидетельство от государства, согласно которому оно берет в долг у инвесторов и обязуется выплатить определенный процент за пользование их деньгами. Инвесторы, купившие ОФЗ, фактически становятся кредиторами государства.

У облигаций федерального займа (ОФЗ) есть:

Номинал – это стоимость бумаги, установленная при ее выпуске эмитентом – Минфином (1 000 рублей).

Дата размещения – число, месяц и год, когда бумагу выпустили.

Дата погашения – число, месяц и год, когда Минфин должен вернуть заем.

Ставка купона – измеряется в процентах годовых от номинала.

Размер купона – его стоимость в рублях.

Пример: Вы купили ОФЗ с номиналом 1000 рублей с датой погашения через 3 года и постоянной доходностью купона – 9% годовых. При выплатах раз в полгода вы будете получать купоны в размере 45 рублей. Когда наступит дата погашения, Минфин вернет вам номинал ОФЗ – 1000 рублей.

При этом на бирже вы можете купить облигацию ниже номинала, например за 97% от стоимости. Тогда ваша выгода будет не только в купонах, но и в разнице между ценой покупки и номиналом. Для этого ОФЗ нужно держать до даты погашения.

Можно не держать облигацию до даты погашения, а продать бумагу другому инвестору. Однако стоимость ОФЗ в течение срока ее жизни может меняться как в большую, так и в меньшую сторону. Цена зависит от ключевой ставки, которую устанавливает Банк России.

Если регулятор повышает ключевую ставку, то цена уже выпущенной ОФЗ снижается, а ее доходность растет. И наоборот, если ставка снижается, то цена ОФЗ растет, а доходность при этом падает.

Также у облигации может быть накопленный купонный доход (НКД). Он возникает, когда один инвестор продает облигацию другому инвестору, не дожидаясь очередной купонной выплаты. Продавец получает от покупателя накопленный купонный доход пропорционально каждому дню владения.

Виды облигаций федерального займа

Облигации федерального займа (ОФЗ) бывают нескольких видов. Их отличают условия:

ОФЗ-ПД . Такая бумага имеет постоянный купонный доход. На весь период до погашения определена единая ставка для всех купонов. Купонный доход при этом выплачивается два раза в год.

ОФЗ-ПК . У такой бумаги переменный купонный доход. В течение срока жизни облигации он может меняться в зависимости от среднего значения ставки RUONIA (процентная ставка, по которой крупные банки выдают друг другу кредиты на один день). Выше ставка – выше доходность по облигации, и наоборот – ниже ставка – ниже доходность. Купить такие ОФЗ неквалифицированному инвестору можно только после прохождения специального тестирования.

ОФЗ-ИН . Облигация федерального займа с индексируемым номиналом. Размер купона фиксированный, однако номинал бумаги меняется в зависимости от инфляции. То есть точная сумма, которую держатель ОФЗ-ИН получит при погашении, зависит от будущего изменения общего уровня цен.

ОФЗ-АД. Это разновидность ОФЗ с постоянным купонным доходом, однако погашение происходит не по завершении периода обращения, а частями в заранее оговоренные сроки.

Облигации трех видов: ОФЗ-ПК, ОФЗ-ИН, ОФЗ-АД считаются менее предсказуемыми, поскольку инвестор на этапе покупки не знает, какую доходность он получит в итоге. Самые консервативные виды облигаций федерального займа – ОФЗ-ПД и ОФЗ-н. Доходность на дату погашения по ним определена заранее, и ее можно рассчитать вплоть до долей процента.

Примеры облигаций федерального займа

Информацию об облигациях федерального займа можно найти на сайте Минфина, а также на специальных инвестиционных ресурсах. Они помогают подобрать бумаги с оптимальной дюрацией (число лет до погашения) и доходностью.

Пример

ОФЗ-26232-ПД:

Дата погашения: 06.10.2027.

Номинал: 1 000 рублей.

Актуальная стоимость (на 08.11.22) : 877,6 рублей, или 87,76% от номинала.

Доходность купона в годовых от номинала: 6,00%.

Величина купона: 29,92 рублей.

Накопленный купонный доход (НКД): 4,6 рублей.

Фактическая доходность: 9,36%

Облигации федерального займа (ОФЗ) бывают краткосрочными (погашение до 1 года), среднесрочными (погашение до 5 лет) и долгосрочными (погашение через 5 лет и более).

В настоящее время самая короткая облигация федерального займа на рынке – ОФЗ 26211 с датой погашения 25.01.2023. Самая длинная – ОФЗ 26238 с датой погашения 15.05.2041.

О первичном размещении облигаций федерального займа сообщает Министерство финансов. Последний аукцион был проведен 7 декабря 2022 года. Тогда Минфин разместил:

ОФЗ с переменным купонным доходом серии 29021 с погашением в ноябре 2030 года.

ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26237 с погашением в марте 2029 года.

ОФЗ с индексируемым номиналом серии 52004 с погашением в марте 2032 года.

Как купить ОФЗ частному инвестору?

Облигации федерального займа (ОФЗ-ПД, ОФЗ-ПК, ОФЗ-ИН, ОФЗ-АД) можно купить через брокера на Московской бирже.

Для этого потребуется:

Скачать брокерское приложение. Открыть брокерский счёт (БС) или индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Это можно сделать онлайн. Внести деньги на счет, перечислив с банковской карты. Найти в поиске нужную бумагу, например ОФЗ 26220. Нажать на кнопку «купить».

После заключения сделки облигация федерального займа появится на балансе БС или ИИС. Если возникла необходимость, бумагу можно продать (и на БС, и на ИИС) и вывести деньги на карту (только в случае с БС).

Плательщикам налога на доходы физических лиц (НДФЛ) выгоднее открывать ИИС – это особый вид брокерского счета, который позволяет возвращать подоходный налог.

Однако ИИС имеет свои нюансы, например, нельзя выводить с него деньги в течение трех лет.

Преимущества ОФЗ

ОФЗ – это один из самых надежных инструментов на рынке, который подкреплен гарантиями со стороны государства. К его преимуществам также можно отнести фиксацию доходности на длительный срок.

А если возвращать налоговый вычет с индивидуального инвестиционного счета (ИИС) и покупать на него облигации федерального займа, то можно получить доходность выше, чем по банковскому депозиту.

Пример расчета

Если открыть ИИС и купить трехлетние облигации, то доходность за счет налогового вычета по средствам, внесенным в первый год, будет: 13% ∶ 3 = 4,33%. По средствам, внесенным во второй год: 13% ∶ 2 = 6,5%. И по средствам, внесенным в третий год, – полноценные 13% годовых. Суммируем эти три доходности, выводим среднее арифметическое и получаем 7,94% за год. Еще 6% годовых дают купоны. Итого получается почти 14% доходности за год работы ИИС при условии внесения денег на ИИС в течение всех трёх лет. Если внести один раз и держать три года, то тогда доходность будет сравнима с банковским депозитом, который в настоящее время дает 6-7% годовых.

Важно

Прежде чем открывать брокерский счет или ИИС и приобретать облигации федерального займа (ОФЗ), следует погрузиться в тему и досконально изучить этот инструмент инвестирования, поскольку он является более сложным, чем знакомый многим банковский депозит.