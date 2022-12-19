Какой ФСБУ появится в 2023 году и что он регламентирует

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28 июня 2022 года Минюст зарегистрировал Приказ Минфина от 30.05.2022 № 86н «Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы». Можете попробовать начать изучать документ прямо сейчас. Но спойлер: рискуете закипеть мозгом.
Сейчас пока еще работает Приказ Минфина России от 27.12.2007 № 153н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету „Учет нематериальных активов“ (ПБУ 14/2007)». Загвоздка в том, что этим ПБУ нужно будет пользоваться вплоть до 2024 года.
Применять ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» организациям в обязательном порядке надо будет только с 2024 года. Но на добровольной основе принять решение о новом стандарте не запрещается уже сейчас.
Что надо знать про новый ФСБУ
Новый стандарт:
- устанавливает требования к формированию в бухучете информации о нематериальных активах;
- должен применяться только для коммерческих организаций.
А еще он не распространяется:
- на финансовые вложения;
- на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, приобретенные или созданные (находящиеся в процессе создания) для продажи в ходе обычной деятельности организации;
- на права пользования активом, возникающие из договора аренды;
- на долгосрочные активы к продаже;
- на поисковые активы;
- на средства индивидуализации (допустим, товарные знаки), созданные собственными силами организации;
- на интеллектуальные и деловые качества персонала организации, его квалификацию и способность к труду;
- на информацию о покупателях (заказчиках) и иных контрагентах организации, созданную собственными силами организации.
Еще ФСБУ 14/2022 не работает, если речь идет про материальные носители, в которых выражены результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации – в случае, когда организация учитывает их отдельно от объекта нематериальных активов.
Что относится теперь к НМА
Новый ФСБУ уточняет признаки НМА. Они теперь будут такие.
- Способен приносить экономические выгоды/доход в будущем (обеспечить достижение НКО целей, ради которых она создана), на получение которых организация имеет право (в частности, при приобретении/создании возникли исключительные права на него, права в соответствии с лицензионными договорами либо иными документами, подтверждающими существование права на такой актив) и доступ иных лиц к которым организация способна ограничить
- Предназначен для использования в ходе обычной деятельности при производстве и/или продаже продукции (товаров), при выполнении работ или оказании услуг, для предоставления за плату во временное пользование, для управленческих нужд. Либо для использования в деятельности НКО на достижение целей, ради которых она создана.
- Предназначен для использования в течение периода более 12 месяцев или обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев Предназначен для использования в течение длительного времени, т. е. срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев.
- Может быть выделен (идентифицирован) из других активов или отделен от них.
Об этом и многих других важных пунктах нового ФСБУ подробно рассказывают преподаватели на курсе повышения квалификации «Клерка» «Шесть новых ФСБУ». Разбираем ФСБУ НМА, сложности с не менее тяжелым ФСБУ «Аренда», говорим, что поменялось в ФСБУ «Капитальные вложения».
Примеры объектов НМА
Это могут быть результаты интеллектуальной деятельности; средства индивидуализации юрлица, товаров, работ, услуг и предприятий, или разрешения (лицензии) на осуществление отдельных видов деятельности.
Что еще предписывает новый стандарт
Появились несколько новых понятий. Некоторые из них раньше не использовались вообще, где-то добавили сами определения. Это:
- балансовая стоимость – первоначальная (переоцененная) стоимость объекта НМА, уменьшенная на суммы накопленной амортизации и накопленного обесценения;
- группа нематериальных активов – совокупность объектов НМА одного вида, объединенных из-за сходного характера их использования;
- гудвил – актив, определение и признаки которого установлены Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 3 «Объединения бизнесов», введенным в действие приказом Минфина от 28.12. 2015 г. № 217н. Ранее в составе НМА можно было учесть только деловую репутацию, возникшую в связи с приобретением предприятия как имущественного комплекса;
- ликвидационная стоимость – стоимость, которую организация получила бы в случае выбытия НМА после вычета предполагаемых затрат на выбытие; при этом НМА рассматривается, как если бы он уже достиг окончания срока полезного использования и имел соответствующее состояние; переоцененная стоимость – стоимость НМА после переоценки;
и так далее.
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