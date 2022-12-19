Какой ФСБУ появится в 2023 году и что он регламентирует

Где посмотреть документ

28 июня 2022 года Минюст зарегистрировал Приказ Минфина от 30.05.2022 № 86н «Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы». Можете попробовать начать изучать документ прямо сейчас. Но спойлер: рискуете закипеть мозгом.

Сейчас пока еще работает Приказ Минфина России от 27.12.2007 № 153н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету „Учет нематериальных активов“ (ПБУ 14/2007)». Загвоздка в том, что этим ПБУ нужно будет пользоваться вплоть до 2024 года.

Применять ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» организациям в обязательном порядке надо будет только с 2024 года. Но на добровольной основе принять решение о новом стандарте не запрещается уже сейчас.

Что надо знать про новый ФСБУ

Новый стандарт:

устанавливает требования к формированию в бухучете информации о нематериальных активах;

должен применяться только для коммерческих организаций.

А еще он не распространяется:

на финансовые вложения;

на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, приобретенные или созданные (находящиеся в процессе создания) для продажи в ходе обычной деятельности организации;

на права пользования активом, возникающие из договора аренды;

на долгосрочные активы к продаже;

на поисковые активы;

на средства индивидуализации (допустим, товарные знаки), созданные собственными силами организации;

на интеллектуальные и деловые качества персонала организации, его квалификацию и способность к труду;

на информацию о покупателях (заказчиках) и иных контрагентах организации, созданную собственными силами организации.

Еще ФСБУ 14/2022 не работает, если речь идет про материальные носители, в которых выражены результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации – в случае, когда организация учитывает их отдельно от объекта нематериальных активов.

Что относится теперь к НМА

Новый ФСБУ уточняет признаки НМА. Они теперь будут такие.

Способен приносить экономические выгоды/доход в будущем (обеспечить достижение НКО целей, ради которых она создана), на получение которых организация имеет право (в частности, при приобретении/создании возникли исключительные права на него, права в соответствии с лицензионными договорами либо иными документами, подтверждающими существование права на такой актив) и доступ иных лиц к которым организация способна ограничить Предназначен для использования в ходе обычной деятельности при производстве и/или продаже продукции (товаров), при выполнении работ или оказании услуг, для предоставления за плату во временное пользование, для управленческих нужд. Либо для использования в деятельности НКО на достижение целей, ради которых она создана. Предназначен для использования в течение периода более 12 месяцев или обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев Предназначен для использования в течение длительного времени, т. е. срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев. Может быть выделен (идентифицирован) из других активов или отделен от них.

Об этом и многих других важных пунктах нового ФСБУ подробно рассказывают преподаватели на курсе повышения квалификации «Клерка» «Шесть новых ФСБУ». Разбираем ФСБУ НМА, сложности с не менее тяжелым ФСБУ «Аренда», говорим, что поменялось в ФСБУ «Капитальные вложения».

Примеры объектов НМА

Это могут быть результаты интеллектуальной деятельности; средства индивидуализации юрлица, товаров, работ, услуг и предприятий, или разрешения (лицензии) на осуществление отдельных видов деятельности.

Что еще предписывает новый стандарт

Появились несколько новых понятий. Некоторые из них раньше не использовались вообще, где-то добавили сами определения. Это:

балансовая стоимость – первоначальная (переоцененная) стоимость объекта НМА, уменьшенная на суммы накопленной амортизации и накопленного обесценения;

группа нематериальных активов – совокупность объектов НМА одного вида, объединенных из-за сходного характера их использования;

гудвил – актив, определение и признаки которого установлены Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 3 «Объединения бизнесов», введенным в действие приказом Минфина от 28.12. 2015 г. № 217н. Ранее в составе НМА можно было учесть только деловую репутацию, возникшую в связи с приобретением предприятия как имущественного комплекса;

ликвидационная стоимость – стоимость, которую организация получила бы в случае выбытия НМА после вычета предполагаемых затрат на выбытие; при этом НМА рассматривается, как если бы он уже достиг окончания срока полезного использования и имел соответствующее состояние; переоцененная стоимость – стоимость НМА после переоценки;

и так далее.

Что делать, если вы запутались

Идти учиться, повышать квалификацию прямо сейчас, пока есть время.

В начале декабря команда «Клерка» выпустила для этого курс повышения квалификации «Шесть новых ФСБУ: Аренда, НМА, ОС, Капвложения, Документооборот, Запасы». Такой уникальной программы нет больше ни у кого – только «Клерк» дает все 6 ФСБУ за один курс.

По итогам вы сможете: разбираться во всех шести ФСБУ;

без проблем сдать годовую отчетность по ФСБУ;

по-новому работать с договорами и документами;

правильно хранить и оформлять документы по ФСБУ 27/2021.

Выдаем официальное удостоверение о повышении квалификации на 140 академических часов и заносим в госреестр ФИС ФРДО. Оригинал отправим вам по почте. Плюс закроете 40 часов ИПБР. Оставляйте контакты, все подробно расскажем.