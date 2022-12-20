В Грузии меньше улыбок. История одной релокации из Краснодара в Тбилиси

О Полине Ермаковой

36 лет, уроженка Амурска (Хабаровский край). В Краснодаре – с мая 2013 года. В гражданском браке. Получила юридическое образование в колледже технологий и сервиса в Комсомольске-на-Амуре.

В Тбилиси с начала сентября 2022 года.

Полина Ермакова. Фото из личного архива

В Краснодаре я работала контент-менеджером в компании «Плариум-Юг», пока в июне 2022-го она не объявила о закрытии своего офиса на Кубани. Я попала под сокращение, но получила неплохой финансовый парашют, на который живу до сих пор. Цифры назвать не могу, потому что у меня подписка о неразглашении этой информации.

Также в «Плариум-Юг» мне дали возможность бесплатно получить новую специальность – VFX Artist (специалист по визуальным эффектам в видеоиграх).

Пока я дала себе время на отдых учебу. Сейчас готовлю портфолио международного образца, чтобы найти работу по новой специальности. Пока не знаю, где. Буду рассматривать удаленные вакансии. Планирую, что за полгода найду. Запас прочности имеется. Время еще есть. Пока только восстановила профиль на LinkedIn (сайт заблокирован в России) – после 24 февраля.

Про Краснодар

Краснодар – очень разный город. Но в нем есть душа. Не знаю, добрый он что ли. Центр, например, очень на Европу походит.

Мы не тусовщики, а домоседы. Мой парень вообще постоянно сидит дома за компом, а я обычно музыку в уши – и вперед. Много гуляла в Краснодаре: центр, Ботанический сад, парк Галицкого.

Кстати, вот сейчас я приехала в город всего на несколько дней, но успела сходить в парк. Место – восторг.

Причины отъезда

В Грузию я поехала, потому что в августе 2022 года в Тбилиси перебиралась часть моей семьи: родной брат и мой парень, с которым мы живем уже четыре года. Оставаться в Краснодаре одной не хотелось.

Парня пригласили на работу в новую IT-компанию, которую основали ребята из Краснодара. Я, если честно, не знаю ни название фирмы, ни уровня доходов своего молодого человека.

Не принято у нас это обсуждать. Я никогда не лезла в карман своему парню. У нас раздельные бюджеты. Знаю, что его специализация осталась прежней – создание видеоигр.

В Грузию мы с собой взяли трех котов, компьютеры и кофеварку. Больше ничего.

Границу пересекали 10 сентября – перед самой мобилизацией. На два погранпоста – российский и грузинский – в общей сложности ушло полчаса. Осмотрели автомобиль, попросили открыть одну коробку с системником и пропустили.

Добирались на автомобиле с прицепом – по федеральной трассе М-29 «Кавказ», через Верхний Ларс. Нас было четверо в автомобиле. Заплатили водителю по 10 000 рублей с человека.

Знакомые, которые работали в «Плариуме», посоветовали такой вариант. Они релоцировались ранее и воспользовались услугами того же перевозчика.

Жилье в Грузии

В Тбилиси мы на двоих снимаем однокомнатную квартиру почти в центре города – по улице Адама Мицкевича, за 600 долларов в месяц.

Раньше это было дорого, но после объявления мобилизации в России в сентябре и наплыва соотечественников аренда жилья выросла почти в два раза – до 1000 – 1200 долларов. По крайней мере такие цены – в нашем районе.

К счастью, мы заключили договор с фиксированной ставкой на 11 месяцев. Плюс залог – 600 долларов. И еще 500 долларов – за трех котов. Квартиру оплачивает парень.

Надеемся, что у нас адекватный арендатор, и он не станет через 11 месяцев задирать цену. Все-таки мы помогли ему сдать вторую квартиру: нашли жильца.

Промежуточная станция

Что касается каких-то поездок внутри Грузии, то мы никуда пока не выбирались.

Хочу ли я вернуться в Краснодар? Честно, не знаю. У нас в Краснодаре однокомнатная квартира в районе ТРК «СБС». За нее мы платим ипотеку, ежемесячный платеж – 16 тысяч рублей. Квартира оформлена на меня, и ипотеку плачу сама. Ее сдавать не планирую. Тяну платеж.

Если мы и решим возвращаться в Россию, то скорее всего выберем Питер или Москву. За четыре последних года я в этих городах была раз 15, наверное. Просто путешествовала – когда одна, когда с парнем.

Все же в крупных городах для людей больше «плюшек» и лучше инфраструктура. Особенно для человека, который вырос в суровом промышленном крае – в 30-тысячном Амурске, где кроме рыбалки, уличных игр в гаражах и развлечений-то не было.

Тбилиси мы, скорее, рассматриваем как перевалочный пункт. В идеале хотим переехать в одну из европейских стран.

Очень нравятся Чехия и Германия. Во время единственного путешествия за границу два года назад мы чувствовали себя в этих странах довольно комфортно. Вообще, мы с тех пор задумывались о переезде за границу.

Как в Грузии русским

У меня базовый уровень английского. Его вполне хватает, чтобы объясняться в Грузии на бытовом уровне: с таксистами, продавцами, сервисом.

Я выучила несколько слов на грузинском: «здравствуйте», «до свидания», «спасибо», «не надо». Это элементарная вежливость, раз уж переехали в эту страну.

Фото Полины Ермаковой

Для себя я пока не определилась, буду ли учить грузинский язык. Если мы все-таки останемся здесь на пару лет, то, конечно, придется. Но планирую делать упор на английском.

Местные жители постарше без проблем разговаривают на русском языке. Барьера нет. Грузины помоложе уже не владеют русским.

Тбилиси – гостеприимный и адекватный. Смесь Европы с совком.

Хотя в России нас один таксист пугал, что по телевизору там промывают мозги населению и что русские там боятся собираться и вообще не выходят на улицу. Подруга из России писала мне, что в Грузии антироссийские митинги, а значит, там для соотечественников опасно.

Я очень много здесь гуляю, но меня негативное отношение к русским не коснулось. От друзей тоже ничего такого не слышала. Хотя в городе очень много надписей типа fuck war, fuck Russia. Где-то они зачеркнуты, и рядом написано: Putin.

Фото Анны Старобинец

Все очень корректно и вежливо. Несмотря на то, что грузины мало улыбаются, еще меньше, чем жители Краснодара. Но все местные стараются помочь.

Как-то я купила в магазине здоровенный кекс, долго его утрамбовывала в рюкзак. На выходе меня остановил охранник, попросил мой кекс и прогнал его через машинку, которая правильно упаковывает продукты... И все это – на суперсерьезных щах, без улыбки.

В Тбилиси за последний год открылось много кофеен и коворкингов. Их открывают как русские так и украинцы. Там собираются русские и украинцы, последних здесь тоже много. Язык общения – русский.

Конфликтов между ними нет, никакого неадеквата. Все все понимают: по факту никто не может повлиять на ситуацию.

На военную тему мы со знакомыми русскими и украинцами не общаемся. Это табу. Фигура умолчания. Но знаю, что все негативно относятся к *****. Да и как можно по-другому относиться?

Почему сейчас в Крд

Сейчас я приехала в Россию проведать в Москве подругу, у которой проблемы со здоровьем. И на обратном пути решила заехать в Краснодар, чтобы прихватить в Тбилиси часть вещей.

Из Тбилиси до владикавказского аэропорта добиралась на маршрутке за 3 500 рублей. Оттуда в Москву – на самолете за 5 500 рублей. Из Москвы до Краснодара за 4 200 – на поезде.

В Тбилиси отправлюсь другой дорогой: на «Ласточке» до Сочи за 1 000 рублей. А в Тбилиси полечу с пересадкой в Ереване за 13 000 рублей.

Через несколько месяцев из Хабаровского края планирует перебраться в мою краснодарскую квартиру мама, чтобы быть к нам поближе. Убеждаем ее уехать с нами в Грузию. Сначала она упиралась, но вскоре, возможно, согласится.

Цены в Грузии

Самая большая статья расходов в Грузии – это квартира. Одежда и обувь – примерно на том же уровне по стоимости, что и в Краснодаре. Например, недавно за 35 лари (770 рублей) я купила футболку.

Заметно дороже куриное мясо – 220 рублей за килограмм. В новостях обещали, что в ближайшее время оно подорожает еще на 20%.

Все остальное – примерно как мы привыкли. Хлеб – 1,5 лари (33 рубля). Молоко в среднем – 5 лари (110 рублей). Сказать, сколько тратим на продукты, не смогу. Таких подсчетов не ведем.

Коммунальные платежи в Грузии маленькие. Мы платим 100 лари (это 2 200 рублей). В Краснодаре платили 5 000 рублей.

Зато интернет в Тбилиси дороже... Мы платим 1 000 рублей в месяц против 600 рублей краснодарских. При этом он ниже качеством

Я кофеман. Этот напиток для меня – обязательная статья расходов. Любимый капучино стоит в Тбилиси также, как и у нас в Краснодаре – 8 лари (176 рублей), а вот фильтр дороже – 9 лари (210 рублей).

Изначально такси в Тбилиси было в два раза дешевле. Средний чек – 100 рублей. Сейчас уже 200-300 рублей.

Очень низкие цены в Грузии на проезд в общественном транспорте. В Тбилиси за один лари в течение полутора часов можно сделать несколько пересадок: автобус, метро, канатная дорога.

Забыла сказать про лазерную эпиляцию: в России я платила пять-шесть тысяч рублей, а в Тбилиси те же услуги обходятся мне в 50 лари (1 100 рублей).

Я занимаюсь пилатесом. За одно занятие я плачу 25 лари. Тренируюсь три раза в неделю. Получается примерно 6 600 рублей в месяц. В Краснодаре ходила в тренажерный 50 Gym на Стасова, годовой абонемент там стоит 20 тысяч рублей с копейками.

С тренеркой (она местная) я, кстати, подружилась, и мы хорошо общаемся: гуляем по Тбилиси, пьем кофе. Она делиться со мной разными бытовыми лайфхаками, например, рассказала о недорогой страховке. С долларами в Тбилиси довольно сложно. Мы в обменных пунктах, которых довольно много, переводим рубли в лари, и если нужно, уже лари – в доллары.

Я расплачиваюсь наличкой. Многие оформляют себе грузинские банковские карточки. Знакомые говорят, что охотнее всего россиянами карточки выдают в Bank of Georgia. Он здесь самый популярный. Отделения и банкоматы на каждом шагу.

Советы

Тем, у кого есть дети, желательно сделать медицинскую страховку. Она довольно дорогая. Знакомые, которые переехали с ребенком, заплатили 1 500 лари или 33 тысячи рублей, но это цена в Ardi – говорят, это одна из лучших страховых компаний в Тбилиси.

Медицина для иностранцев довольно дорогая. Мы пока не сталкивались, но по рассказам знакомых, лечиться в Грузии довольно накладно.

Нам повезло: моему парню страховку оплачивает компания, я как плюс один отдаю 50 лари (около 1200 рублей) в месяц. Я гуглила: можно сделать отдельную страховку и за 70 лари в месяц. Приемлемо.

Ценный совет: обязательно читайте договор найма помещения. В Грузии он, как правило, на двух языках – грузинском и английском.

У нас, например, квартира хорошая, но душевая была убитая, чего на видео, конечно, видно не было.

Я попыталась ее отчистить сама, но в итоге арендодатель привел все в порядок. Мы просто написали ему в Телеге, он прислал рабочих, которые все починили. Лучше квартиру искать на месте, а не удаленно.

Минусы

Все-таки есть языковой барьер. Особенно если сталкиваешься с врачами. Нужно владеть либо английским, либо грузинским, чтобы объяснить симптомы.

Нет раздельного сбора мусора. В Краснодаре мы разбирали отходы на разные фракции и каждую субботу отвозили их в «Собиратор» на Одесской. Это признак будущего: ты начинаешь задумываться о том, что оставишь после себя.

Нет маркетплейсов типа Оzon, Wildberries, Яндекс.Маркет. Люди из России от этого очень страдают. Мы привыкли, что можно любой товар заказать в онлайне и забрать его через два дня.

Поразило, что в многоэтажках Тбилиси платные лифты. Поездка стоит 10 тетри (примерно 30 коп.). Брат живет в таком доме на седьмом этаже и постоянно в поисках этих монеток. Но сейчас сумму за обслуживание лифтов в некоторых домах уже включают в платежку.

В Тбилиси частые отключения электроэнергии и воды. Это связано с тем, что коммуникации очень старые и требуют ремонта.

Могут отключать несколько раз в месяц. За два месяца это случилось раз десять, наверное. Об этом заблаговременно сообщают телеграм-боты.

Вообще ЖКХ в Грузии очень непрозрачное, нигде нет счетчиков, никто не подает показаний, но оно настолько недорогое, что все платят и молчат.

Полина Ермакова. Фото из личного архива

Что нас объединяет

В моем круге общения нет тех, кто переехал в Грузию и сидит без работы. Все чем-нибудь занимаются, в основном, это IT-отрасль.

Особой депрессии никто не испытывает. По-моему, нас всех, кто уехал, объединяет некоторое чувство ответственности за то, что творится в нашей стране. Это висит в воздухе. И говорить об этом неудобно, да и незачем.

Сама я не слишком эмоциональна. С 19 лет, как уехала из дома, рассчитывала только на себя. И понимаю, что человек – такая скотина, которая ко всему приспосабливается. К ***** привыкает тоже.

Накубложил Владимир Приходько.

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