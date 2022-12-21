Бюджетный учет

Резерв на отпуска: что важно знать бухгалтеру бюджетной организации

Расскажем, как скорректировать резерв на отпуска текущего года и рассчитать сумму на будущий год.

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Резерв на отпуска: что важно знать бухгалтеру бюджетной организации
Иллюстрация: Ante Hamersmit/unsplash

Срок: 30 декабря 2022 года.

Что важно учесть

Суммы резервов пойдут в отчетность, поэтому пересчитайте по факту, чтобы включить актуальные данные.

По резервам отпусков проведите в конце года две операции: скорректируйте резервы на 2022 год и начислите резервы на 2023 год. Даты начисления и корректировки зависят от того, как установлено в учетной политике.

Корректировка

Скорректируйте начисленные резервы на отпуска по итогам инвентаризации. Если сумма резерва по выплатам персоналу уменьшилась, сделайте проводки:

  • на сумму резерва на оплату отпусков – Дебет 401.60.211 – Кредит 401.20.211;

  • сумму резерва на уплату страховых взносов – Дебет 401.60.213 – Кредит 401.20.213;

  • отложенные обязательства на сумму резерва методом «Красное сторно» – Дебет 50Х.9Х.2ХХ – Кредит 502.99.2ХХ.

Обратите внимание, что снизить резерв до нуля можно, только если все работники на 1 января находятся в отпуске. При этом количество дней отпуска – не меньше объема, положенного за отработанные месяцы (письмо Минфина от 25.03.2022 № 02-06-09/24142).

Если резерв увеличился, доначислите:

  • сумму резерва на оплату отпусков – Дебет 401.20.211 – Кредит 401.60.211;

  • сумму резерва на уплату страховых взносов – Дебет 401.20.213 – Кредит 401.60.213;

  • отложенные обязательства на сумму резерва – Дебет 50Х.9Х.2ХХ – Кредит 502.99.2ХХ.

Операции оформите Бухгалтерской справкой (ф. 0504833).

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