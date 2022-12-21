Резерв на отпуска: что важно знать бухгалтеру бюджетной организации

Срок: 30 декабря 2022 года.
Что важно учесть
Суммы резервов пойдут в отчетность, поэтому пересчитайте по факту, чтобы включить актуальные данные.
По резервам отпусков проведите в конце года две операции: скорректируйте резервы на 2022 год и начислите резервы на 2023 год. Даты начисления и корректировки зависят от того, как установлено в учетной политике.
Корректировка
Скорректируйте начисленные резервы на отпуска по итогам инвентаризации. Если сумма резерва по выплатам персоналу уменьшилась, сделайте проводки:
на сумму резерва на оплату отпусков – Дебет 401.60.211 – Кредит 401.20.211;
сумму резерва на уплату страховых взносов – Дебет 401.60.213 – Кредит 401.20.213;
отложенные обязательства на сумму резерва методом «Красное сторно» – Дебет 50Х.9Х.2ХХ – Кредит 502.99.2ХХ.
Обратите внимание, что снизить резерв до нуля можно, только если все работники на 1 января находятся в отпуске. При этом количество дней отпуска – не меньше объема, положенного за отработанные месяцы (письмо Минфина от 25.03.2022 № 02-06-09/24142).
Если резерв увеличился, доначислите:
сумму резерва на оплату отпусков – Дебет 401.20.211 – Кредит 401.60.211;
сумму резерва на уплату страховых взносов – Дебет 401.20.213 – Кредит 401.60.213;
отложенные обязательства на сумму резерва – Дебет 50Х.9Х.2ХХ – Кредит 502.99.2ХХ.
Операции оформите Бухгалтерской справкой (ф. 0504833).