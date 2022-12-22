Как оформить выговор сотруднику

Основания для объявления выговора и процедуру его оформления рассмотрим в статье.

Основания для выговора сотруднику

Выговор является одним из видов дисциплинарного взыскания наряду с замечанием и увольнением (ст. 192 ТК). Его можно объявить за нарушение трудового законодательства и неисполнение локальных нормативных актов работодателя.

Законодательство не устанавливает перечень уважительных причин нарушения трудового законодательства. Поэтому в каждой конкретной ситуации руководитель самостоятельно принимает решение с учетом объяснения сотрудника. При этом за один дисциплинарный проступок можно назначить только одно наказание, которое должно быть соразмерно проступку (ч. 5 ст. 193 ТК).

Дисциплинарными проступками не признаются отказ сотрудника выполнять работу, опасную для его жизни и здоровья, а также не предусмотренные трудовым договором тяжелые и вредные работы (ч. 7 ст. 220 ТК).

Применить дисциплинарное взыскание нужно не позднее месяца с даты, когда было зафиксировано нарушение. Исключением являются отпуск или болезнь виновного сотрудника. В этих случаях срок может быть продлен. Информация о выговоре заносится в личную карточку сотрудника.

Два выговора, которые вынесены за разные нарушения, дают работодателю право уволить сотрудника. Но лучше не доводить до крайностей, чтобы не портить отношения с работником.

Если вы решили объявить сотруднику выговор, потребуется сначала получить докладную записку от непосредственного начальника провинившегося работника на имя руководителя предприятия. Затем отдел кадров должен получить объяснение от проштрафившегося.

После анализа докладной и объяснительной записок руководитель принимает решение, наказывать ли сотрудника или нет. Если руководитель решает наказать работника, выбор делается между замечанием или выговором.

Выговор объявляют за грубое нарушение правил внутреннего трудового распорядка, совершенного впервые, либо за повторные нарушения трудовой дисциплины при наличии неснятых замечаний.

Например, выговор можно объявить:

за постоянные длительные отсутствия на рабочем месте в рабочее время или опоздания;

уклонение от прохождения обязательных инструктажей и сдачи экзаменов по технике безопасности;

ненадлежащее исполнение рабочих обязанностей, предусмотренных трудовым договором и должностной инструкцией;

перманентное нарушение или несоблюдение утвержденных работодателем правил внутреннего трудового распорядка.

На практике руководитель может объявить сотруднику устный выговор. Однако чтобы такое наказание имело юридическую силу, следует оформить дисциплинарное взыскание приказом или распоряжением.

Отдельным категориям сотрудников может быть вынесен такой вид наказания, как строгий выговор. К таким работникам относят судей, работников железнодорожного транспорта, системы исполнения наказаний и другие.

Однако такая мера в трудовом законодательстве отсутствует и предусматривается только специальными положениями о дисциплине в определенных отраслях. Поэтому строгий выговор можно применить лишь к тем работникам, на которых распространяются такие уставы и положения.

Как оформить выговор сотруднику

Выговор сотруднику можно объявить за любой дисциплинарный проступок. Например, за ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей.

Чтобы избежать споров с сотрудниками, необходимо соблюдать несколько важных правил.

В первую очередь нужно убедиться, что сотрудник должен был выполнять обязанности, за неисполнение которых его планируют наказать. Такие обязанности должны быть прописаны в трудовом договоре, должностной инструкции, в правилах внутреннего трудового распорядка и других ЛНА организации.

Далее нужно получить документ, в котором будет сказано, что работник ненадлежащим образом исполнял свои трудовые обязанности. Такой документ должен составить непосредственный начальник, который контролирует качество работы сотрудника. Для этого начальник подразделения пишет докладную или служебную записку непосредственному руководителю.

В документе должно быть указано: кто из сотрудников не справляется с работой, в чем конкретно это выражается, в какой момент зафиксирован факт неисполнения сотрудником трудовых обязанностей, дата документа, фамилия, инициалы и подпись составителя.

Когда сотрудник подчиняется напрямую руководителю предприятия и служебную записку составить некому, оформляется акт о неисполнении или докладная о ненадлежащем исполнении трудовых обязанностей.

После получения служебной записки с резолюцией директора организации или составления акта отделу кадров следует затребовать у провинившегося сотрудника объяснение. Чтобы сотрудник не проигнорировал запрос, лучше составить требование в письменной форме.

Для письменного объяснения проступка у сотрудника есть два дня. Если в течение этого времени работник объяснения не представит, нужно составить акт об отказе. После получения объяснительной записки отдел кадров анализирует документ. Если сотрудник признает вину, можно оформлять выговор.

Однако сотрудник может не считать себя виновным и ссылаться на уважительные причины неисполнения обязанностей. Например, ему препятствовали коллеги или непосредственный руководитель.

В таком случае необходимо собрать подтверждающие документы и получить служебные записки всех участников конфликта. Выговор за ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей сотруднику можно выносить, только если его вина доказана.

Если работодатель полностью доказал вину сотрудника в дисциплинарном проступке, издают приказ о применении дисциплинарного взыскания в виде выговора.

Примененное дисциплинарное взыскание действует в течение года. Работодатель может до истечения срока снять выговор с работника как по собственной инициативе, так и по ходатайству начальника виновного сотрудника или профкома.

Просьбу о снятии дисциплинарного взыскания подают:

• в заявлении – если об этом просит сотрудник;

• служебной записке – при просьбе непосредственного руководителя;

• ходатайстве профсоюза.

Если руководитель согласен досрочно снять выговор, он прописывает в документе положительную резолюцию. Затем издается приказ о досрочном снятии дисциплинарного взыскания.

Выговор сотруднику: образец приказа

Приказ о вынесении выговора сотруднику составляется в произвольной форме. В шапке документа указывают название и реквизиты организации. В наименовании документа прописывают его номер, место составления и дату.

В тексте приказа необходимо прописать, в чем конкретно заключается дисциплинарный проступок сотрудника. Затем указывают, что объявляется выговор, а в качестве основания перечисляются собранные документы: докладные, служебные и объяснительные записки, требования, акты. В конце текста приказа отмечаются лица, ответственные за исполнение приказа.

Приказ подписывает руководитель организации, а также сотрудник, которому объявили выговор, и должностные лица, ответственные за выполнение приказа.