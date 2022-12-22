ФСБУ 27/2021 – самый сложный стандарт или легкий? Объясняем, что из этого правда

Почему стандарт не так прост, как кажется? Во-первых, он часто ссылается на закон о бухучете 402-ФЗ. Поэтому придется перескакивать из текста ФСБУ в текст закона.
Во-вторых, попробуйте прямо сейчас сказать:
- Надо ли обеспечивать возможность распечатки электронных документов?
- Что за «связанные факты хозяйственной жизни» по которым можно составить один первичный документ, вместо нескольких?
- Как исправить электронный документ, если в него закралась ошибка и можно ли вообще это делать?
И это мы еще не говорили о том, что впереди годовая отчетность и все новшества надо учитывать при ее сдаче. Да да, все должно быть готово уже совсем скоро и по всем правилам документооборота по новому ФСБУ.
Даже этот стандарт на нескольких листах заставляет задуматься. Сколько же подводных камней в остальных?
Мы решили посмотреть, какой ФСБУ вызвал больше всего вопросов у бухгалтеров.
Оказалось в лидерах – ФСБУ 25/2018 «Аренда», ему на пятки наступает ФСБУ 6/2020 «Основные средства». Это видно по нашему форуму и Клерк.Консультациям.
Вот, например, реальная ситуация и вопрос одного из наших студентов:
«Коллеги, а кто-то проводил обесценение товарных остатков на 31.12.21 по фсбу 5? Если да, подскажите, по всем тмц, или имеющим признаки обесценения? Как отбирали по каким критериям и с какими ценами сравнивали? И резерв создавали на общую сумму или пономенклатурно?»
А вот что говорят про ФСБУ «Аренда»:
«Стандарт жуткий, честно говоря. Чувствую себя дубом...»
Вот, посмотрите, сколько раз упоминаются соответствующие теги на форуме.
Третье место занимает ФСБУ 5/2019 «Запасы», а замыкает рейтинг ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».
Меньше всего бухгалтеров пока заботит ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы», потому что применять его нужно в обязательном порядке с 2024 года. Но время летит быстро, и вопросы появляются даже по этому стандарту.
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