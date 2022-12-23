Девять мифов о страховании ипотеки

Разобрали главные мифы и заблуждения, связанные со страхованием ипотеки.

Миф № 1. Ипотеку можно не страховать

Это главное заблуждение, которое есть у потенциальных ипотечных клиентов банков. В реальности по закону № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» банк не выдаст кредит, если заемщик не застрахует имущество.

Это никак не связано с желаниями банка – это требование закона об ипотеке, такое же, как обязанность по страхованию полисом ОСАГО при выезде на дорогу. Только если в случае с ОСАГО физически человек может сесть за руль и без страховки (рискуя заплатить штраф или компенсировать ущерб, если он станет виновником ДТП), то в случае с ипотекой кредит без страховки в принципе не выдадут.

Миф № 2. Банк навязывает страховку, чтобы дополнительно нажиться на заемщиках

И это тоже заблуждение. Когда человек страхует недвижимость для ипотеки, он защищает ее от любых тотальных разрушений – полной гибели в пожаре, разрушения конструкции здания и т. п.

Если представить, что объект не застрахован и квартира перестает существовать физически, заемщик остается без жилья и с невыплаченным долгом перед банком. Чтобы этого избежать, недвижимость и страхуется: если что-то случится с квартирой, банк получит компенсацию от страховой компании, а ипотечный кредит автоматически будет погашен.

Для банка это тоже гарантия возврата средств, но в первую очередь полис страхования недвижимости для ипотеки важен именно заемщику.

Миф № 3. Без страхования жизни и здоровья заемщика банк откажет в кредите

В реальности это не так. Банк не имеет права отказать в кредите без страхования жизни и здоровья, единственный обязательный вид полиса – это страхование имущества.

Только в ситуации, когда квартира покупается на этапе строительства, банк потребует сначала застраховать жизнь и здоровье (потому что нельзя застраховать жилье, которое еще не построено). Но как только дом будет сдан, полис страхования жизни автоматически перестанет быть обязательным, а заемщику нужно будет застраховать сам объект.

Миф № 4. Страхование жизни и здоровья – лишняя трата денег

На самом деле полис страхования жизни и здоровья заемщика помогает как раз сэкономить на кредите. Чаще всего банк снижает ставку по ипотечному кредиту на 1%–2%, если жизнь заемщика застрахована.

Такое снижение ставки оборачивается серьезной экономией на ежемесячных платежах и на общей сумме, которую клиент выплачивает в течение года – даже с учетом стоимости самого полиса страхования жизни и здоровья.

Миф № 5. Я могу в любой момент отказаться от страхования жизни, так как оно необязательно

И это тоже не совсем так. От полиса отказаться действительно можно, но важно перед этим проверить ипотечный договор. Иногда в нем может быть прописано страхование жизни как обязательное условие (да, по закону банк не может вас заставить застраховать жизнь, но если вы согласились на такое условие, подписав договор, то отказ будет нарушением этих условий). Если это так, за отказ от страхования может быть предусмотрена неустойка, штраф и другие санкции.

Кроме того, если вы застраховали жизнь и благодаря этому банк снизил ставку, будьте готовы к повышению ставки при отказе от страхования.

Миф 6. Титульное страхование – это что-то непонятное, мне не пригодится

Это не так. Титульное страхование не имеет смысла, если вы покупаете квартиру в новостройке от застройщика. Во всех других ситуациях оно очень полезно. Титульное страхование защищает от любых проблем, которые могут возникнуть из-за права собственности.

Например, вы купили жилье на вторичном рынке, а через некоторое время появились неизвестные родственники, бывшие супруги или наследники, которые заявляют свои права на эту квартиру. В таком случае, если у вас есть полис титульного страхования, страховая компания сначала будет защищать ваши интересы в суде. Если отстоять жилье не получится, по страховке вам компенсируют ее стоимость, то есть задолженность перед банком будет погашена.

Миф № 7. С титульным страхованием можно без страха покупать любую сомнительную квартиру

И так сделать тоже не получится. Перед страхованием титула СК проводит проверку объекта. Если выяснится, что с квартирой могут возникнуть сложности, ее просто не застрахуют. Это не повод для паники, но это сигнал, что стоит задуматься: нужно ли вам приобретать именно этот объект недвижимости?

Миф № 8. Можно без проблем застраховать для ипотеки любую недвижимость

Нет, не каждый объект можно застраховать, иногда от страховых компаний приходят отказы. Разные страховщики работают с разными банками, устанавливают разный допустимый год постройки дома, предъявляют разные требования к этажности и конструкции здания, региону, где расположен объект, и т. д.

Аналогичным образом разные требования предъявляются и к заемщикам – на возможность застраховаться влияет пол и возраст заемщика, наличие критических заболеваний, сфера профессиональной деятельности.

Миф № 9. Любой полис для ипотеки можно оформить онлайн

И это тоже не так. Если нужно застраховать частный или нетиповой дом, квартиру в доме с деревянными перекрытиями, нужно обращаться напрямую в страховую компанию. Но в целом это происходит не так часто.

Полис для защиты стандартной недвижимости, жизни и здоровья, а также комплексное страхование (включающее оба вида полисов) действительно чаще всего можно оформить онлайн.