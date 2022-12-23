Криптовалюта

Что 2023 год готовит для криптоманов

Как изменится рынок криптовалют после драматичных событий 2022 года? Прогноз от эксперта.

Версия для печати
Что 2023 год готовит для криптоманов
Иллюстрация: Arthur Mazi/unsplash

Продолжение медвежьего тренда

В декабре 2021 курс биткоина вырос до $50 тыс., аналитики и инвесторы ожидали продолжение роста в наступающем году, однако как для главной криптовалюты, так и для рынка в целом, этот год преподнес неприятные сюрпризы.

К концу 2022 года мы увидели биткоин, торгующийся на уровне $16-17 тыс., индекс страха достиг максимума, на рынке воцарились недоверие, негатив, полная неопределенность.

Более того, в ноябре 2022 мы наблюдали отток ликвидности с крипто-рынка. К счастью, пока незначительный.

Наиболее сильным, но не сокрушающим, ударом стало банкротство биржи FTX, запустившее череду банкротств на рынке. Мы еще не видим всех последствий этого события, но в 2023 году высока вероятность, что они проявятся. В частности, пока не до конца понятно влияние этого банкротства на две крупнейшие компании – Circle и Tether, эмитентов двух самых крупных стейблкоинов или крипто-долларов – USDT и USDC. В то же время, Circle отказался выходить на IPO, что тревожно, обе компании все еще не открывают свои бухгалтерские книги, показывая лишь обеспечение выпускаемых стейбл-коинов.

Уже очевидно, что в 2023 год продолжит медвежий тренд, причем, не только на крипто-рынке, но и на фондовом. И к сожалению, есть вероятность, что мы опять будем иметь дело с четырехзначным биткоином.

Переход инвесторов в область децентрализованных финансов

Ситуация с FTX подорвала доверие инвесторов к централизованным платформам. Ошибочность идеи доверять свои крипто-активы централизованным биржам очень остро обнажилась перед сегодняшними инвесторами, трейдерами и фондами. Атака и ответная реакция на Binance привела к закономерному оттоку ликвидности с централизованных сервисов.

А куда идет вся эта ликвидность? Она перетекает в DeFi.

Даже несмотря на общий спад на рынке и снижение стоимости большинства активов, DeFi за этот год вышел на уровень, когда он может не просто конкурировать, но вполне себе побеждать CeFi. Технологичность, широкие возможности для инвесторов, прозрачность, безопасность – все эти преимущества DeFi обеспечили рост сегмента в уходящем и потенциал для новых достижений в наступающем году.

В 2023 году массовый переход криптоманов из централизованных площадок в DeFi станет одним из наиболее важных изменений на крипто-рынке.

Крипто-рынок и национальные регуляторы

За прошедший год правительства у большинства стран окончательно сформировался видение и подход к тому, как регулировать рынок криптовалют. Даже в отношении регулирования DeFi мы видели вполне внятные комментарии регуляторов, показывающие, что правительство понимает, как работает индустрия. Уже понятно, что в 2023 регулирование крипто-рынка усилится.

Однако, на мой взгляд, для индустрии это, скорее, позитивный фактор, поскольку таким образом рынок получит дополнительное доверие со стороны крупных и мелких инвесторов.

Что в этой сфере следует ожидать в России? Скорее всего, появятся жесткие требования к лицензированию централизованных бирж, а также:

  • требования полной прозрачности информации по пользователям;

  • амнистия для крипто-инвесторов;

  • окончательная формализация майнинга криптовалют;

  • ограничения части сервисов в DeFi.

Страхование

Девять мифов о страховании ипотеки

Согласно исследованию Аналитического центра Банки.ру, только 30% россиян знают, что ипотечный кредит по закону нужно страховать. При этом 35% считают, что страховать обязательно нужно и недвижимость, и жизнь заемщика. И только 16% в курсе, что обязательным является только страхование недвижимости.

Девять мифов о страховании ипотеки

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Самозанятые

Как расторгнуть договор с самозанятым

Работа с самозанятым может завершиться как выполнением всех обязательств по договору, так и возникновением спорных ситуаций, которые повлекут за собой прекращение сотрудничества. Рассмотрим подробнее, какие существуют варианты расторжения договора с самозанятым.

Как расторгнуть договор с самозанятым
Бюджетный учет

Ввели еще восемь форм электронных документов для бухучета в учреждениях

Новые формы нужно применять с 1 января 2024 года или раньше по усмотрению учреждения или централизованной бухгалтерии. С начала 2023 года их должны применять федеральные органы и казенные учреждения, которые по решению правительства передали учет Казначейству.

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Налоговые проверки

Требования ФНС: виды, сроки, ответственность

Налоговикам в рамках действующего законодательства предоставлено право истребовать у налогоплательщиков документы, информацию и пояснения. Разберем подробнее, какие виды требований ФНС существуют, как и в какой срок на них нужно отреагировать и какие документы необходимо представить.

Требования ФНС: виды, сроки, ответственность
Читать еще