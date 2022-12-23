Что 2023 год готовит для криптоманов

Продолжение медвежьего тренда

В декабре 2021 курс биткоина вырос до $50 тыс., аналитики и инвесторы ожидали продолжение роста в наступающем году, однако как для главной криптовалюты, так и для рынка в целом, этот год преподнес неприятные сюрпризы.

К концу 2022 года мы увидели биткоин, торгующийся на уровне $16-17 тыс., индекс страха достиг максимума, на рынке воцарились недоверие, негатив, полная неопределенность.

Более того, в ноябре 2022 мы наблюдали отток ликвидности с крипто-рынка. К счастью, пока незначительный.

Наиболее сильным, но не сокрушающим, ударом стало банкротство биржи FTX, запустившее череду банкротств на рынке. Мы еще не видим всех последствий этого события, но в 2023 году высока вероятность, что они проявятся. В частности, пока не до конца понятно влияние этого банкротства на две крупнейшие компании – Circle и Tether, эмитентов двух самых крупных стейблкоинов или крипто-долларов – USDT и USDC. В то же время, Circle отказался выходить на IPO, что тревожно, обе компании все еще не открывают свои бухгалтерские книги, показывая лишь обеспечение выпускаемых стейбл-коинов.

Уже очевидно, что в 2023 год продолжит медвежий тренд, причем, не только на крипто-рынке, но и на фондовом. И к сожалению, есть вероятность, что мы опять будем иметь дело с четырехзначным биткоином.

Переход инвесторов в область децентрализованных финансов

Ситуация с FTX подорвала доверие инвесторов к централизованным платформам. Ошибочность идеи доверять свои крипто-активы централизованным биржам очень остро обнажилась перед сегодняшними инвесторами, трейдерами и фондами. Атака и ответная реакция на Binance привела к закономерному оттоку ликвидности с централизованных сервисов.

А куда идет вся эта ликвидность? Она перетекает в DeFi.

Даже несмотря на общий спад на рынке и снижение стоимости большинства активов, DeFi за этот год вышел на уровень, когда он может не просто конкурировать, но вполне себе побеждать CeFi. Технологичность, широкие возможности для инвесторов, прозрачность, безопасность – все эти преимущества DeFi обеспечили рост сегмента в уходящем и потенциал для новых достижений в наступающем году.

В 2023 году массовый переход криптоманов из централизованных площадок в DeFi станет одним из наиболее важных изменений на крипто-рынке.

Крипто-рынок и национальные регуляторы

За прошедший год правительства у большинства стран окончательно сформировался видение и подход к тому, как регулировать рынок криптовалют. Даже в отношении регулирования DeFi мы видели вполне внятные комментарии регуляторов, показывающие, что правительство понимает, как работает индустрия. Уже понятно, что в 2023 регулирование крипто-рынка усилится.

Однако, на мой взгляд, для индустрии это, скорее, позитивный фактор, поскольку таким образом рынок получит дополнительное доверие со стороны крупных и мелких инвесторов.

Что в этой сфере следует ожидать в России? Скорее всего, появятся жесткие требования к лицензированию централизованных бирж, а также: