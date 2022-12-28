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Обзоры для бухгалтера

Что бухгалтеру нельзя пропустить в законодательстве 2022-2023: чек-лист

В последние дни уходящего года решили напомнить вам, какие законы надо будет изучить перед началом работы после праздников.

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Что бухгалтеру нельзя пропустить в законодательстве 2022-2023: чек-лист

Важное примечание. Весь список можете скачать по ссылке и распечатать.

Изменения в налогах

КБК 2023. Приказ Минфина России от 22.11.2022 № 177н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 17 мая 2022 г. № 75н «Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2023 год (на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов)». Находится на регистрации в Минюсте.

Особенности налогообложения в новых регионах. Законопроект № 254534-8.

Поправки в НК. Федеральный закон от 14.07.2022 № 263-ФЗ – в части перехода новую систему в уплате налогов – ЕНП (единый налоговый платеж) и ЕНС (единый налоговый счет).

Изменения в части работы на АУСН – Федеральный закон от 14.07.2022 г. № 239-ФЗ.

Новая форма уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей, сборов, страховых взносов. Приказ ФНС России от 2 ноября 2022 г. № ЕД-7-8/1047@.

Изменения в налогообложении производителей и продавцов ювелирных изделий. С 1 января 2023 года. П. 2 ст. 1, п. 2 ст. 2 Закона от 09.03.2022 № 47-ФЗ, п. 3 ст. 1, п. 2 ст. 2 Закона от 09.03.2022 № 47-Ф.

Изменения во взносах

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