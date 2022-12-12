Что изменится в налогах и взносах в 2023 году

Элемент налогообложения Что изменится в 2023 году Основание

Начисление пени Пеня будет начисляться за каждый календарный день просрочки исполнения обязанности по уплате налогов, начиная со дня возникновения недоимки по день исполнения совокупной обязанности по уплате налогов. Если совокупную обязанность скорректируют в сторону уменьшения, пени пересчитают. Но уменьшат не более чем на сумму ранее начисленной пени. Если совокупную обязанность скорректируют в сторону увеличения, то и пени пересчитают с момента такого увеличения. Федеральный закон от 14.07.2022 № 263-ФЗ

Первичные документы Путевой лист можно будет оформлять в электронном виде Федеральный закон от 06.03.2022 № 39-ФЗ

Сроки на оплату штрафа Увеличен период, течение которого модно оплатить назначенный штраф. Он равен 20 дней вместо 10. Если штраф отплатить в течение первых 10 дней, то действует скидка в размере 50 процентов. Федеральный закон от 14.07.2022 № 237-ФЗ

НДС

Новый порядок для возмещения входного НДС Если по итогам налогового периода сумма вычетов по НДС превышает сумму исчисленного налога, разница учитывается на едином налоговом счете. Вернуть сумму входного НДС (полностью или частично), или хотя бы зачесть ее в счет будущих платежей, можно будет только тогда, когда на едином налоговом счете будет положительное сальдо. Федеральный закон от 14.07.2022 № 263-ФЗ

НДС по племенным животным До конца 2024 года освободили от начисления НДС операции по ввозу в Россию и реализации племенных животных Федеральный закон от 21.11.2022 № 443-ФЗ

Льгота для авиаперевозчиков На два года продлили срок действия 10-процентной льготной ставки НДС для внутренних воздушных перевозок пассажиров и багажа. Федеральный закон от 21.11.2022 № 443-ФЗ

Безвозмездная передача имущества мобилизованным Передача имущества мобилизованным освобождена от начисления НДС Федеральный закон от 21.11.2022 № 443-ФЗ

Льготы для налогоплательщиков новых российских территорий Если налогоплательщик с новых территорий участвует в госконтракте, который заключен до 05.10.2022, он вправе использовать нулевую ставку. Когда налогоплательщик с новых территорий использует в производстве товары, которые получил до того, как начал применять НК, он платит НДС с разницы между стоимостью реализации и стоимостью такого товара. При этом использует расчетную ставку НДС. Чтобы применять такой порядок, предварительно нужно провести инвентаризацию. Федеральный закон от 21.11.2022 № 443-ФЗ

Налог на прибыль

Амортизация с коэффициентом 3 Расширен перечень объектов, при амортизации которых можно применять повышающий коэффициент не выше 3. Это НМА в виде исключительных прав на программы для ЭВМ и базы данных из единого реестра российских программ. Эта льгота не действует по НМА, СПИ которых компании определяют сами. Повышенный коэффициент можно использовать в тех периодах, в течение которых НМА состоит в реестре. Дата ввода его в эксплуатацию неважна. Федеральный закон от 14.07.2022 № 321-ФЗ

Инвестиционный вычет расширен В составе инвестиционного вычета учесть больше затрат. Добавлены расходы на программы для ЭВМ, расходы на развитие генетических технологий, стоимость имущества, безвозмездно переданного образовательным организациям. Федеральный закон от 14.07.2022 № 323-ФЗ Федеральный закон от 04.11.2022 № 430-ФЗ

Амортизация с коэффициентом 1,5 Дано право применять повышающий коэффициент 1,5 при учете объектов искусственного интеллекта. Это касается: - основных средств из единого реестра российской радиоэлектронной продукции; - НМА в виде исключительных прав на программы для ЭВМ и базы данных из единого реестра российских программ. Новация применяется только к тем объектам, которые ввели в эксплуатацию с 01.01.2023.

Федеральный закон от 14.07.2022 № 323-ФЗ

Безвозмездно полученное имущество Доходы в виде имущества, безвозмездно полученного организацией, в случае, если законодательством РФ на данную организацию возложена обязанность по принятию в собственность такого имущества, не облагаются налогом на прибыль.

Федеральный закон от 28.06.2022 № 196-ФЗ

Обеспечительный платеж Обеспечительный платеж не надо учитывать в расходах передающей стороны, и в доходах принимающей стороны Федеральный закон от 16.04.2022 № 96-ФЗ

Безвозмездная передача денег и имущества мобилизованным гражданам. Расходы на сумму денежных выплат, переданного безвозмездно имущества мобилизованным гражданам, можно включать в состав внереализационных расходов. Федеральный закон от 21.11.2022 № 443-ФЗ

Выплаты командированным на восстанавливаемые территории Расходы на выплаты работнику в виде безотчетных сумм в целях возмещения его дополнительных расходов, связанных с командировкой на восстанавливаемые территории России можно учесть в прочих расходах. Но не более 700 рублей за каждый день нахождения в такой командировке.

Налоговая ставка для газовиков Организации, которые занимаются производством СПГ и до 31.12.2022 экспортировали хотя бы одну партию газа по лицензии, при расчете налога на прибыль за 2023 - 2025 годы применяют налоговую ставку в размере 34 процентов. При этом 17 процентов идет в федеральный бюджет, а 17 процентов – в региональный. Федеральный закон от 21.11.2022 № 443-ФЗ

Страховые взносы

Новая предельная величина базы для расчета страховых взносов С 01.01.2023 установлена единая предельная база для расчета взносов на пенсионное и социальное страхование (п.5.1. ст. 421 НК). Единая предельная величина исчислена с учетом размера средней заработной платы в России на 2023 год, увеличенного в 12 раз, и применяемого к нему коэффициента в размере 2,3. Размер базы составит 1 917 000 руб. Федеральный закон от 14.07.2022 № 239-ФЗ

Правила, по которым будут определять размер предельной базы Единая предельная величина базы для исчисления страховых взносов с 01.01. 2023 устанавливается с учетом размера средней заработной платы в России, увеличенного в двенадцать раз, и умноженного на коэффициент 2,3. Федеральный закон от 21.11.2022 № 443-ФЗ

Новые тарифы страховых взносов С 1 января 2023 года тарифы страховых взносов установлены в единых размерах: - в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 процентов; - свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 15,1 процентов. Федеральный закон от 14.07.2022 № 239-ФЗ

Размер взносов за иностранных работников увеличится За временно пребывающих иностранцев работодателям придется платить взносы на обязательное медицинское страхование. Федеральный закон от 14.07.2022 № 237-ФЗ

За работников на ГПД нужно платить полные взносы В составе единого тарифа страховых взносов за работников на ГПД придется платить всю сумму взносов, включая тот, что раньше относился к ФСС. Федеральный закон от 14.07.2022 № 237-ФЗ

НДФЛ

Новый расчетный период Расчетным периодом теперь будет считаться не месяц, а период с 23-го числа предыдущего месяца по 22-е число текущего месяца. Федеральный закон от 14.07.2022 № 263-ФЗ

Новая дата получения дохода в виде зарплаты Датой фактического получения дохода за труд, выплаченного в денежной форме, будет считаться день выплаты заработной платы. Федеральный закон от 14.07.2022 № 263-ФЗ

Уплата налога за счет средств работодателя Работодатель вправе будет заплатить НДФЛ за работника за счет собственных средств. Федеральный закон от 14.07.2022 № 263-ФЗ

Уплата НДФЛ с аванса НДФЛ придется удерживать не только при выплате заработной платы по итогам месяца, но и при выплате аванса. Федеральный закон от 14.07.2022 № 263-ФЗ

Льготы для мобилизованных граждан Не будут облагаться НДФЛ денежные средства или имущество, полученные мобилизованными безвозмездно. Доходы от прекращения кредитных договоров в случае гибели или увечья военнослужащего на СВО также не облагаются налогом. Федеральный закон от 14.07.2022 № 239-ФЗ

Льгота для командированных в восстанавливаемые районы Не облагаются НДФЛ суммы до 700 рублей в день, которые выдадут на поездки в новые регионы России, требующие восстановления. Федеральный закон от 14.07.2022 № 239-ФЗ

Льгота для получателей президентских премий НДФЛ не нужно будет платить с премий, присужденных Президентом России. Федеральный закон от 14.07.2022 № 239-ФЗ

УСН

Запрет на спецрежим

Введен запрет на применение УСН налогоплательщикам, которые занимаются производством, оптовой и розничной торговлей ювелирными изделиями и изделиями из драгоценных металлов. Федеральный закон от 09.03.2022 № 47-ФЗ

Налог на имущество и налог на землю

Льгота по расчету налога Налог на имущество и земельный налог за 2023 год можно рассчитать исходя из кадастровой стоимости, которая установлена на 01.01.2022. При условии, что кадастровая стоимость на 01.01.2023 превысит ее по состоянию на 01.01.2022. Льгота не действует, если изменение кадастровой стоимости объекта связано с изменением его технических характеристик Федеральный закон от 26.03.2022 № 67-ФЗ

Акцизы

Акциз на сахаросодержащие напитки Сахаросодержащие напитки признаются подакцизным товаром. Ставка акциза с 01.07. 2023 года - 7 руб./литр. Есть много исключений, в частности, квас, соки, сиропы, кисели. Федеральный закон от 21.11.2022 № 443-ФЗ