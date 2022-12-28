Что нового добавили в 1С:БГУ

Формы первичных документов

В соответствии с приказами Минфина от 28.06.2022 № 100н, от 07.11.2022 № 157н в конфигурацию добавлены новые формы электронных первичных документов:

акт о списании транспортного средства (код формы 0510456);

акт о списании объектов НФА (код формы 0510454);

требование накладная (код формы 0510451);

акт о списании материальных запасов (код формы 0510460).

Учет расчетов по ЕНП и ЕСТ

Федеральный закон от 14.07.2022 № 263-ФЗ внес новые нормы в НК, согласно которым с 01.01.2023 уплата любых налогов (за отдельным исключением) будет в обязательном порядке осуществляться посредством единого налогового платежа (ЕНП) на единый налоговый счет (ЕНС). Так же закон устанавливает 28 число соответствующего месяца единым сроком уплаты налоговых платежей.

Налоги и взносы будут уплачиваться по общим реквизитам единого налогового платежа на специальный счет Федерального казначейства. Далее этот ЕНП будет засчитываться в счет уплаты конкретных налогов и взносов по сданным декларациям, расчетам и уведомлениям.

В связи с созданием нового Социального фонда России с 01 января 2023 года и переходом на уплату страховых взносов в составе единого налогового платежа (ЕНП) законом от 14.07.2022 № 239-ФЗ установлен единый тариф для всех видов взносов (ЕСТ).

Проектом приказа Минфина от 03.11.2022 для учета расчетов по ЕНП и ЕСТ в Едином плане счетов бухгалтерского учета предусмотрены счета:

303 14 «Расчеты по единому налоговому платежу»;

303 15 «Расчеты по единому страховому тарифу».

Соответствующие счета внесены в план счетов программы. Дата начала действия – 01.01.2023.

Учет НФА

В документах: