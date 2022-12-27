Как ФСБУ 25/2018 «Аренда» портит жизнь бухгалтерам весь этот год

Что случилось
ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» был утвержден Приказом Минфина России от 16 октября 2018 г. № 208н. И применять его должны все организации еще с начала 2022 года.
Но обязать применять мало! С самым сложным ФСБУ мало кто разбирается по-настоящему. Это не говоря о том, что есть еще 1С, в сочетании с которой бухгалтер и вовсе лезет на стену.
Вот несколько любопытных моментов в 1С Бухгалтерия 8.3.
В программу добавили возможность учета аренды и лизинга имущества в соответствии с ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» для арендатора и лизингополучателя.
Причем учитывать аренду можно двумя способами:
- учитывать арендную плату в текущих затратах и тогда никаких настроек для этого не требуется;
- или признавать право пользования активом и обязательство по аренде.
Во втором варианте нужно долго разбираться с настройками: начать с того, что в настройке Функциональность программы на закладке Основные средства включить флажок Права пользования предметами аренды.
Потом установить год начала применения – 2022, пройтись по Плану счетов бухгалтерского учета... и это только начало.
Одной статьи, чтобы все объяснить, не хватит. Не хватит и серии статей или даже целого видеоролика.
Окей, и что делать?
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