Какие важные законы вступили в силу в 2022 году: мобилизованные, детские пособия, недвижимость и освобождение от НДФЛ

Мы собрали самые важные изменения уходящего года.

Льготы для семей

Семьи с двумя и более детьми освободили от уплаты НДФЛ при продаже домов, квартир и комнат. При этом не имеет значения, сколько по времени жилая недвижимость была в собственности.

Условия:

двое и более детей (включая усыновлённых) в возрасте до 18 лет, а при их очном обучении – до 24 лет;

в год продажи либо не позднее 30 апреля следующего года должна быть приобретена новая недвижимость;

общая площадь нового жилья или его кадастровая стоимость больше, чем у проданного;

кадастровая стоимость проданного жилья не превышает 50 млн рублей;

на момент продажи налогоплательщику и членам его семьи нельзя владеть более 50% другого жилья, площадь которого больше приобретаемого.

Строительство домов

Россиянам разрешили строить дома на землях сельхозназначения для ведения фермерского хозяйства. Площадь жилья не должна превышать 500 кв. м, а площадь застройки – не более четверти земельного участка.

Закон решил давнюю проблему – фермеры были вынуждены вести хозяйство в одном месте, а жить – на удалении. При желании построенный дом можно продать, но только вместе с участком.

Детское пособие

Для семей с детьми в возрасте от 8 до 17 лет расширили возможность на получение ежемесячной денежной выплаты. Если раньше норма касалась только неполных семей, то с 1 апреля 2022 года подать заявку на пособие смогли семьи, где есть и мама, и папа.

Главное условие – нуждаемость. Среднедушевой доход семьи не должен превышать величину прожиточного минимума в регионе. Размер выплаты при этом варьируется:

50% величины прожиточного минимума для детей. 75% величины прожиточного минимума для детей, если предыдущей выплаты не хватило до достижения среднедушевого регионального прожиточного минимума. 100% величины прожиточного минимума для детей, если доход семьи всё ещё не достигает среднедушевого регионального прожиточного минимума.

Пособия не спишут за долги

Для банков и приставов расширили виды доходов, которые запрещено списывать в счет погашения кредита. В списке появилась общая формулировка, которая не нуждается в уточнениях: «пособия при беременности и на детей», а также «все выплаты по решению президента и правительства» и «выплаты малоимущим, в том числе по соцконтракту».

Разрешается списать такие деньги со счета только в одном случае – если должник сам даст на это письменное согласие.

Материнский капитал для отцов

Права отцов на получение материнского капитала расширили. Право на выплату получили мужчины, которые в одиночку воспитывают двух и более детей, рожденных после 1 января 2007 года, а также первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года.

Российское гражданство умершей супруги не обязательно, но дети в обязательном порядке должны быть гражданами России. В случае смерти отца право на маткапитал переходит в равных долях к его детям.

Меньше ограничений для СБП

Максимальную сумму одной операции в Системе быстрых платежей (СБП) увеличили с 600 тысяч рублей до 1 миллиона. При этом банкам разрешили сохранить лимит бесплатных переводов в размере 100 тысяч рублей в месяц.

Система СБП позволяет переводить средства между счетами в разных банках по номеру телефона, а также производить оплату с помощью мобильных приложений банков.

Регистрация самозанятых

Появилась возможность зарегистрироваться в качестве самозанятого на «Госуслугах». Раньше стать плательщиком налога на профессиональный доход можно было в приложении «Мой налог» и личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).

Изменения в законе также разрешили встать на налоговый учет гражданам новых присоединенных территорий, а также стран – членов ЕАЭС.

Запрет на микродоли

Закон запретил договоры и сделки, в результате которых в квартире, комнате или доме возникают доли общей площадью менее 6 кв. м.

Это было сделано для того, чтобы обезопасить собственников от действий злоумышленников, которые, выкупив незначительную долю, начинают принуждать их к продаже жилья ниже рынка через создание невыносимых условий. Запрет не распространяется на случаи наделения долями из средств маткапитала, наследования и приватизации.

Понятные условия

Банки обязали предоставлять вкладчикам краткую и понятную таблицу с информацией о ключевых условиях депозита, что включает в себя процентную ставку, срок, порядок выплаты процентов, условия пролонгации вклада, ограничения на пополнение и досрочное снятие денег, условия капитализации процентов и т. д. Это правило распространяется в том числе и на открытие депозита онлайн.

Запрет на операции

Клиентам российских банков разрешили самостоятельно устанавливать ограничения или запреты на онлайн-операции. Можно, например, определить лимит для одной транзакции. Для этого нужно написать заявление в свой банк.

Отменить запрет или изменить параметры можно в любое время.

Штрафы за отказ в обслуживании клиентов

Ввели административные штрафы за отказ заключать договоры с потребителем, если он отказался предоставить персональные данные, имя, номер телефона, адрес и т.д. Исключение составляют случаи, когда передача персональных данных является обязательной по закону.

Штрафы для компаний за отказ в обслуживании:

5 тысяч – 10 тысяч рублей – для должностных лиц,

30 тысяч – 50 тысяч рублей – для юридических лиц.

К примеру, если банк при оформлении заявки на зарплатную карту требует сдать отпечатки пальцев, это является нарушением. Таковым также будет требование предоставить паспортные данные при продаже билетов на массовые мероприятия.

Покупка ценных бумаг

Брокерам запретили исполнять поручения неквалифицированных инвесторов по покупке ценных бумаг эмитентов из недружественных стран, если в результате сделки доля таких бумаг в портфеле инвестора превысит 5%. Расчет доли производится по данным на конец предыдущего рабочего дня.

Льготы для мобилизованных

Мобилизованные граждане, а также некоторые члены их семей получили отсрочку по кредитным платежам и приостановку взыскания задолженности по кредитам на все время службы.

«Каникулы» касаются всех видов кредитования, включая микрокредитование, ипотеку, кредитные карты и кредиты на предпринимательские цели для ИП–участника СВО.

Кроме того, мобилизованным дали те же льготы, что и контрактникам: бесплатный проезд в служебные командировки, обязательное государственное страхование, статус «ветеран боевых действий», освобождение от уплаты налога на имущество, дополнительные ежемесячные выплаты и др.