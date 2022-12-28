Потребительское кредитование

Как взять кредит под маленький процент перед Новым годом?

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ) к концу года россияне начинают активнее брать кредиты: в прошлом году количество выданных кредитов с октября по декабрь выросло на 25%. Чаще всего деньги берут на: ремонт, покупку новой техники, образование, лечение или погашение старых долгов.

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Как взять кредит под маленький процент перед Новым годом?
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Со снижением ключевой ставки на финансовом рынке появилось больше выгодных предложений. Можно оформить потребительский кредит, кредитную карту, взять денег до зарплаты.

Рассмотрим четыре способа, где можно занять денег под низкий процент в конце 2022 года.

1. Взаймы у родственников или друзей

Если потребность в деньгах небольшая, и вы планируете быстро вернуть средства, можно попросить в долг у друзей. В таком случае в расписке или в договоре, заверенном у нотариуса, зафиксируйте: сумму и условия возврата долга, паспортные данные кредитора и должника, цель передачи денег, подтверждение факта их получения.

Плюсы

Выгодный процент. Заём может быть беспроцентным или по фиксированной цене.

Минусы

  • Короткий срок. Обычно сумму нужно вернуть в ближайшее время.

  • Небольшая сумма. Если не вернете долг вовремя, то испортите отношения с людьми, которые вам доверяли.

  • Просрочка может обернуться судом и дополнительными расходами, а если дело дойдет до судебных приставов, то может появиться ограничение на выезд за границу.

Что стоит учесть: если берете в долг сумму больше 100 тысяч, при этом в расписке не указан процент, то в случае конфликта ваш кредитор может потребовать доплатить. В такой ситуации процент будет приравнен к ставке ЦБ, сейчас она 7,5%.

2. Потребительский кредит

Вы можете получить необходимую сумму от банка и потратить на свое усмотрение. Сумма и процент зависят от финансового профиля заемщика. С хорошей кредитной историей, зарплатной карточкой, постоянным доходом можно рассчитывать на выгодные условия.

Еще понизить ставку получится, если оформить бóльшую сумму или подписку банка. Оформить кредит можно в отделении или онлайн: через приложение или сайт.

234,7 тысячи рублей – средний размер потребительского кредита, который оформляли в октябре 2022 года, по данным НБКИ.

Плюсы

  • Любая сумма. Банки предлагают клиентам кредит от одной тысячи до нескольких миллионов рублей.

  • Комфортный ежемесячный платеж. Срок кредита варьируется от нескольких месяцев до нескольких лет. Всегда можно подобрать удобный график платежей.

  • Гибкие настройки и дистанционное управление кредитом. В банковском приложении можно настроить удобную дату платежа и счета погашения, досрочно погасить кредит.

  • Отсрочка платежа.

  • Быстрое одобрение: от пары дней до нескольких минут.

Минусы

  • Комиссии за дополнительные услуги, например, за досрочное погашение кредита или обязательная страховка. При оформлении обязательно уточняйте, от чего можно отказаться.

  • Самый выгодный процент по потребительскому кредиту у клиентов, которые получают зарплату или пенсию на карту банка, являются самозанятыми зарегистрированными в сервисе СвоеДело. Индивидуальная ставка будет известна после рассмотрения заявки. Но можно заранее рассчитать примерные условия на калькуляторе.

3. Кредитная карта

Карты идеально подходят для ежедневных трат или в качестве финансовой страховки на непредвиденный случай.

69,7 тысячи рублей – средний лимит по кредитной карте в октябре, по данным НБКИ.

Плюсы

  • Легко получить. Для оформления не требуется подтверждения дохода.

  • Льготный период от 50 дней. Если в течение этого времени погасить долг, то проценты платить не нужно. Банки из топ-10 предлагают карты со льготным периодом до 120 дней.

Минусы

  • Относительно небольшой лимит. Оплатить крупную покупку кредитной картой не всегда возможно.

  • Средняя процентная ставка по кредиткам в топ-15 банков за третий квартал 2022 года – 31,5%, по данным Банки.ру. Если не успели погасить долг в течение льготного периода или просрочили обязательный минимальный платеж, то придется дорого заплатить. Кредитки требуют внимательности и финансовой дисциплины.

  • Дополнительные комиссии: за снятие наличных или на оплату определенных категорий товаров и услуг. Если в супермаркете кредиткой оплатили лотерейный билет, то операция приравнивается к снятию наличных и облагается комиссией.

4. Рефинансирование

Международная конфедерация обществ потребителей выяснила, что почти половина заемщиков (45%) нуждается в дополнительных средствах, чтобы обслуживать свои долги.

В таких ситуациях поможет рефинансирование. Услуга позволяет объединить разные кредиты в один, снизить платеж, взять дополнительную сумму, закрыть кредит и микрокредит в высокими ставками.

Плюсы

  • Один кредит вместо множества, с удобным платежом. Можно объединить кредиты от разных кредитных организаций.

  • Оформление онлайн.

  • Ставка рефинансирования от 4,5%.

  • Не нужны справки.

Минусы

Это вариант для тех, у кого высокая долговая нагрузка, а значит, возможные проблемы с финансовой дисциплиной и планированием.

Главное

Даже если у вас не очень хорошая кредитная история, то лучше сначала обратиться в банк, например рассчитать кредитный потенциал, он покажет ваши возможности и все действующие обязательства, а потом уже пробовать другие варианты с более высокими ставками.

Изучайте акции. Кроме выгодного процента по кредиту, банки предлагают бонусы: например, СберБанк предлагает кредит с кэшбэком – 1,5% ежемесячно.

Если берете взаймы у друзей, то внимательно оформляйте расписку, чтобы быть застрахованными в суде.

Если у вас несколько кредитов, но вам не хватает, то воспользуйтесь рефинансированием. Объединив несколько кредитов в один, вы уменьшите платеж.

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