Как взять кредит под маленький процент перед Новым годом?

Со снижением ключевой ставки на финансовом рынке появилось больше выгодных предложений. Можно оформить потребительский кредит, кредитную карту, взять денег до зарплаты.

Рассмотрим четыре способа, где можно занять денег под низкий процент в конце 2022 года.

1. Взаймы у родственников или друзей

Если потребность в деньгах небольшая, и вы планируете быстро вернуть средства, можно попросить в долг у друзей. В таком случае в расписке или в договоре, заверенном у нотариуса, зафиксируйте: сумму и условия возврата долга, паспортные данные кредитора и должника, цель передачи денег, подтверждение факта их получения.

Плюсы

Выгодный процент. Заём может быть беспроцентным или по фиксированной цене.

Минусы

Короткий срок . Обычно сумму нужно вернуть в ближайшее время.

Небольшая сумма . Если не вернете долг вовремя, то испортите отношения с людьми, которые вам доверяли.

Просрочка может обернуться судом и дополнительными расходами, а если дело дойдет до судебных приставов, то может появиться ограничение на выезд за границу.

Что стоит учесть: если берете в долг сумму больше 100 тысяч, при этом в расписке не указан процент, то в случае конфликта ваш кредитор может потребовать доплатить. В такой ситуации процент будет приравнен к ставке ЦБ, сейчас она 7,5%.

2. Потребительский кредит

Вы можете получить необходимую сумму от банка и потратить на свое усмотрение. Сумма и процент зависят от финансового профиля заемщика. С хорошей кредитной историей, зарплатной карточкой, постоянным доходом можно рассчитывать на выгодные условия.

Еще понизить ставку получится, если оформить бóльшую сумму или подписку банка. Оформить кредит можно в отделении или онлайн: через приложение или сайт.

234,7 тысячи рублей – средний размер потребительского кредита, который оформляли в октябре 2022 года, по данным НБКИ.

Плюсы

Любая сумма. Банки предлагают клиентам кредит от одной тысячи до нескольких миллионов рублей.

Комфортный ежемесячный платеж . Срок кредита варьируется от нескольких месяцев до нескольких лет. Всегда можно подобрать удобный график платежей.

Гибкие настройки и дистанционное управление кредитом . В банковском приложении можно настроить удобную дату платежа и счета погашения, досрочно погасить кредит.

Отсрочка платежа .

Быстрое одобрение: от пары дней до нескольких минут.

Минусы

Комиссии за дополнительные услуги , например, за досрочное погашение кредита или обязательная страховка. При оформлении обязательно уточняйте, от чего можно отказаться.

Самый выгодный процент по потребительскому кредиту у клиентов, которые получают зарплату или пенсию на карту банка, являются самозанятыми зарегистрированными в сервисе СвоеДело. Индивидуальная ставка будет известна после рассмотрения заявки. Но можно заранее рассчитать примерные условия на калькуляторе.

3. Кредитная карта

Карты идеально подходят для ежедневных трат или в качестве финансовой страховки на непредвиденный случай.

69,7 тысячи рублей – средний лимит по кредитной карте в октябре, по данным НБКИ.

Плюсы

Легко получить . Для оформления не требуется подтверждения дохода.

Льготный период от 50 дней. Если в течение этого времени погасить долг, то проценты платить не нужно. Банки из топ-10 предлагают карты со льготным периодом до 120 дней.

Минусы

Относительно небольшой лимит . Оплатить крупную покупку кредитной картой не всегда возможно.

Средняя процентная ставка по кредиткам в топ-15 банков за третий квартал 2022 года – 31,5% , по данным Банки.ру. Если не успели погасить долг в течение льготного периода или просрочили обязательный минимальный платеж, то придется дорого заплатить. Кредитки требуют внимательности и финансовой дисциплины.

Дополнительные комиссии: за снятие наличных или на оплату определенных категорий товаров и услуг. Если в супермаркете кредиткой оплатили лотерейный билет, то операция приравнивается к снятию наличных и облагается комиссией.

4. Рефинансирование

Международная конфедерация обществ потребителей выяснила, что почти половина заемщиков (45%) нуждается в дополнительных средствах, чтобы обслуживать свои долги.

В таких ситуациях поможет рефинансирование. Услуга позволяет объединить разные кредиты в один, снизить платеж, взять дополнительную сумму, закрыть кредит и микрокредит в высокими ставками.

Плюсы

Один кредит вместо множества , с удобным платежом. Можно объединить кредиты от разных кредитных организаций.

Оформление онлайн .

Ставка рефинансирования от 4,5%.

Не нужны справки.

Минусы

Это вариант для тех, у кого высокая долговая нагрузка, а значит, возможные проблемы с финансовой дисциплиной и планированием.

Главное

Даже если у вас не очень хорошая кредитная история, то лучше сначала обратиться в банк, например рассчитать кредитный потенциал, он покажет ваши возможности и все действующие обязательства, а потом уже пробовать другие варианты с более высокими ставками.

Изучайте акции. Кроме выгодного процента по кредиту, банки предлагают бонусы: например, СберБанк предлагает кредит с кэшбэком – 1,5% ежемесячно.

Если берете взаймы у друзей, то внимательно оформляйте расписку, чтобы быть застрахованными в суде.

Если у вас несколько кредитов, но вам не хватает, то воспользуйтесь рефинансированием. Объединив несколько кредитов в один, вы уменьшите платеж.