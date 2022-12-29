ВТБ купил «Открытие» и банки объединятся. Что поменяется для людей, а что нет

А я буду писать и как экс-журналист с 10-летним стажем по финансовой тематике, и как клиент обоих банков.

Итак, уже официально известно, что ВТБ купит «Открытие» и окончательно сделка будет закрыта до 31 декабря. Потом «Открытие» будет присоединено к ВТБ, но точные сроки не названы. А время понадобится. так как банк довольно крупный.

Клиенты ВТБ как обслуживались в этом банке, так и продолжат это делать. А что же останется прежним и изменится/может измениться для клиентов «Открытия»?

Что останется

Собственник – государство . И у ВТБ, и у «Открытия». Если вы ориентируетесь на госбанки как на более надежные, то ничего не поменяется.

Ставки по срочным кредитам и вкладам . Если договор о кредите или вкладе предусматривает конкретный срок, например, один год, то ставка и другие условия меняться не будут. Даже если банки объединят до окончания срока вашего договора. В то же время по бессрочным продуктам условия могут меняться даже без всяких покупок банков (кредитная карта, накопительный счет и т. д.).

Долги никуда не деваются. Удивительно, но даже сейчас некоторые люди думают, что если банка больше нет, то кредит отдавать не надо. Купил ли кто-то этот банк или отозвали лицензию – не важно. В нашем случае ВТБ просто после присоединения «Открытия» станет его правопреемником. Клиенты должны будут отдать кредиты ВТБ, а он будет должен деньги вкладчикам «Открытия».

Что поменяется и может поменяться

Продуктовая линейка . Проще говоря, какие карточки, вклады и другие продукты можно открыть/купить. Первое время, до присоединения, в «Открытии» будет прежняя линейка. Потом это будет уже один банк. Либо все перейдет на предложения ВТБ, либо возьмут что-то от «Открытия» и выработают микс-вариант (который будет предлагать объединенный ВТБ).

Количество и расположение офисов. Если рядом стоят отделение ВТБ и «Открытия», одно из них могут закрыть, а другое оставить. Если же речь идет про маленький город или поселок, то могут оставить 1-2 офиса на населенный пункт.

Точно мы узнаем, когда уже все объединится и банкиры разработают план оптимизации сети.

Интернет-банк. Приложение и личный кабинет «Открытия» со временем перестанут работать.

Но хорошая новость в том, что для клиента прекратят существовать не только плюсы, но и минусы интернет-банка. А впечатления от функционала у всех разное.

Бонусная программа поменяется. Имею в виду кэшбэк по картам. Часто в таких случаях клиентам дают время, чтобы потратить накопленные бонусы, мили, баллы и т. д. Но клиент же иногда хочет накопить сумму побольше, а такая возможность не гарантирована. В то же время возможна конвертация накопленных «условных единиц» в формате 1 к 1. Но могут быть другие варианты по трате баллов – остается только гадать.

Тут выделила лишь основные моменты, думаю, общий вектор понятен.