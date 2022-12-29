Чек-лист бухгалтера: что успеть в последние рабочие дни перед Новым годом

Итак, до 30 декабря (да да, лучше прямо до) надо успеть следующее.

Выплатить зарплату за декабрь

Прежде всего, это надо сделать, если срок выплаты выпадает на период с 1-го по 8-е число. Если у вас установлены дополнительные выходные, зарплату нужно выплатить до их начала.

Мало того, из-за ЕНП многие бухгалтеры запустили выплаты еще раньше. ЕНП меняет правила по НДФЛ, и бухгалтеры решили перестраховаться.

Подробнее о том, что еще меняет ЕНП, мы написали здесь.

Начислить премии и вознаграждения по ГПД

Этот пункт вамм нужен, если издали приказ о премировании или приняли работы и услуги по ГПД, а также страховые взносы с них. Почему? Тут тоже есть причина. По договорам ГПД с 1 января нужно начислять взносы так же, как по трудовым договорам. Нагрузка увеличится.

Пересчитать НДФЛ

Не всем, конечно, а только сотрудникам, у которых изменился статус с резидента на нерезидента или наоборот.

Утвердить учетную политику

Там надо учесть как минимум самые важные изменения:

очередные перемены в ФСБУ;

переход на ЕНП;

объединение фондов;

другие изменения в НК последнего года.

Как все это учесть и потом применить на практике? Проверьте себя, запишитесь на Годовую аттестацию 2022!

Пройдете полноценный курс обучения по всем изменениям 2022 года, сможете освоить все новшества и станете гуру в новом бухгалтерском и налоговом учете.

Оставьте заявку, расскажем подробней:

Утвердить штатное расписание

Оно пригодится не только в случае проверки. В любое время вам может понадобиться знать количество работников в каждом отделе. Для подсчёта зарплат, соответствия льготам, да мало ли для чего еще.

Обратите внимание: названия должностей в штатном расписании и трудовых договорах должны совпадать.

А еще

Не забудьте:

оформить результаты инвентаризации;

оформить акты сверки с контрагентами;

сверить сроки уплаты налогов и взносов за 2022 год.

Для платежей со сроком уплаты в 2023 году установлены новые сроки уплаты налогов и взносов. А для платежей со сроком уплаты в 2022 году нужно учесть переносы из-за выходных и нерабочих праздничных дней.

Составьте список изменений 2023, которые сложнее всего для вас

И с этим списком приходите учиться на курс «Годовая отчетность за 2022 год: Клерк. Аттестация». Оставляйте заявку:

Программа курса включает в себя подготовку к отчетности по всем налогам и взносам, сдаче бухгалтерской отчетности, кадровый учет. Отдельный модуль посвящен изменениям 2023 года.

После успешной сдачи Аттестации, вы подниметесь в рейтинге Сообщества профессиональных бухгалтеров: подтвердите свою квалификацию, усилите резюме и получите возможность найти хорошую работу.