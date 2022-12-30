Какие законы вступают в силу в январе

С 1 января

Увеличение МРОТ и прожиточного минимума

Минимальный размер оплаты труда в новом году составит 16 242 рубля в месяц. Таким образом, с последнего повышения, которое прошло в июне 2022 года, МРОТ вырастет на 6,3 %.

Благодаря этому увеличится заработная плата примерно 3,5 млн работников бюджетной сферы.

Прожиточный минимум устанавливается на уровне 14 375 рублей.

Единое пособие на детей

Существующие меры поддержки семей с детьми до 17 лет и беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки, объединят в одно пособие, которое будут платить по единым правилам.

Главный критерий: среднедушевой доход семьи не должен превышать прожиточный минимум на душу населения в субъекте.

Кроме этого пособия, можно будет оформить выплату из маткапитала на ребенка до трех лет. Для ее получения среднедушевой доход должен быть не больше двух прожиточных минимумов.

Снижение пошлины за регистрацию правок в ЕГРН при аренде

Государственная пошлина за регистрацию соглашения об изменении или о расторжении договора аренды составит 350 рублей для физических лиц и 1 тыс. рублей для организаций.

Обеспечение лекарствами детей с редкими заболеваниями

Лекарственное обеспечение детей в возрасте до 18 лет с тяжелыми жизнеугрожающими или хроническими заболеваниями, в том числе редкими, предлагается осуществлять за счет средств, предусмотренных в федеральном бюджете для фонда «Круг добра».

Раньше фонд осуществлял помощь определенным категориям детей, а теперь сможет помогать более широкому кругу. Таким образом, средств на поддержку больных детей станет больше на 21 млрд рублей ежегодно.

Заработает Социальный фонд России

ПФР и ФСС объединят в Фонд пенсионного и социального страхования. Таким образом, люди смогут обратиться за льготами и выплатами в один фонд, в одно окно. Сэкономленные при слиянии средства пойдут на увеличение соцвыплат. Государство сможет предоставлять пособия максимально оперативно, адресно и сделать их более удобными.

Появится единый налоговый платеж

Компании смогут оплатить налоги через единый налоговый счет. Его откроют для каждого налогоплательщика, и перечислять средства можно будет одним платежом.

Устанавливаются единые сроки уплаты налогов – 28 число каждого месяца. Кроме того, благодаря новой системе переплату можно будет быстрее вернуть.

Повышение качества школьного образования

Появятся федеральные основные образовательные программы по всем предметам вместо примерных. Это будет золотой стандарт качества знаний детей – уровень, ниже которого не могут дать знания ребенку.

Для гуманитарных предметов, которые формируют мировоззрение и ценности, федеральные основные образовательные программы будут неизменными. В остальных случаях школы смогут сами разрабатывать образовательные программы, но их содержание и результаты должны быть не ниже тех, что указаны в федеральных.

Защита от мошенничества с квартирами

Собственники могут узнать, какие третьи лица прописаны в квартире, без их разрешения.

Новый закон позволит собственникам быстрее получать эту информацию. Также он защитит их права, например, при наследовании жилого помещения, позволит избежать споров о вселении или выселении и мошенничества в этих вопросах.

Тренеров наделят статусом педагога

Тренеры, которые обучают детей в спортивных школах и центрах, будут официально считаться педагогическими работниками со всеми правами, обязанностями и социальными гарантиями. Тренеры-преподаватели должны будут пройти аттестацию не ранее чем через два года и не позднее чем через пять лет.

Закон направлен на развитие детско-юношеского спорта.

Антикоррупционные требования к участникам закупок

Должностные лица заказчика или их близкие родственники не могут выступать участниками закупки или быть связанными с юридическими лицами, участвующими в закупке.

Бесплатное питание для работников железнодорожного транспорта

Работники железной дороги, выполняющие аварийно-восстановительные работы более четырех часов подряд, ликвидирующие последствия ЧС и стихийных бедствий, ремонтирующие объекты инфраструктуры, а также сотрудники, очищающие пути от снежных заносов, будут обеспечены питанием за счет работодателя.

Выплаты для награжденных тремя орденами Мужества

Россияне, награжденные тремя орденами Мужества или «За личное мужество», будут получать дополнительные ежемесячные выплаты в размере 330% от социальной пенсии.

Лечащим туберкулез медикам расширят соцгарантии

Специалистов по противотуберкулезной помощи обеспечат социальными гарантиями независимо от типа учреждения, в котором они работают. Им сократят продолжительность рабочего времени, установят повышенный размер оплаты труда и дополнительный оплачиваемый отпуск за работу во вредных или опасных условиях труда.

Волонтеры, пострадавшие в ходе своей работы, получат компенсацию

Волонтерам, будут выплачивать компенсацию при причинении вреда их жизни и здоровью. Речь идет о случаях, когда они участвовали в ликвидации чрезвычайных ситуаций, тушении пожаров, аварийно-спасательных работах, а также оказывали помощь пострадавшим при стихийных бедствиях или иных катастрофах.

Кроме того, вступят в силу законы, благодаря которым волонтеры смогут получить компенсацию расходов на услуги связи.

Выявление онкологии

Финансирование ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях и выплат врачам за выявление онкологии в рамках диспансеризации и профосмотров продлевается до 2025 года.

Заявительный порядок применения льготных страховых взносов для резидентов ТОР

Компании, зарегистрированные на территориях опережающего развития Дальневосточного округа и свободного порта Владивосток, смогут применять пониженные тарифы страховых взносов не сразу, а в течение 10 лет с момента направления в налоговую уведомления об использовании такого права.

Сейчас оно возникает автоматически с момента получения статуса резидента.

Льготы для организаций, оказывающих материальную поддержку колледжам и техникумам

Компании, безвозмездно передающие колледжам и техникумам денежные средства или имущество, включая оборудование, смогут получить инвестиционный налоговый вычет.

Принимать решение о предоставлении вычета и определять размер предельной суммы будут регионы.

Родители детей-инвалидов смогут бесплатно находиться с ними в стационаре

Родителям детей-инвалидов при госпитализации ребенка выделят бесплатное спальное место и питание в стационаре.

По общему правилу родители могут бесплатно находиться в стационаре с ребенком до четырех лет, а с более старшими детьми – при наличии медицинских показаний.

Мамам и папам в настоящее время разрешено бесплатное пребывание в больницах с малышами до четырех лет и – по медицинским показаниям – с более старшими детьми.

Дачники получат еще один способ голосовать на общих собраниях

Заочное голосование на общих собраниях членов садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества можно будет провести с использованием портала «Госуслуги».

Льготные лекарства по электронному сертификату

Инвалиды смогут получать льготные лекарства, медизделия и специализированные продукты питания по электронному сертификату. Их перечень определят региональные органы власти.

Защита этнокультурного достояния России

Местные органы власти должны будут осуществлять меры, направленные на поддержку, сохранение, развитие и изучение культуры, а также на сохранение этнокультурного многообразия народов РФ, проживающих на территории субъекта.

С 11 января

Дети-сироты смогут зарегистрироваться по адресу местной администрации

Сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, которые пока не получили от государства положенную по закону квартиру, смогут зарегистрироваться по адресу местной администрации. Это позволит им рассчитывать на социальные выплаты, для которых необходима регистрация.

Закон коснется 219 тыс. детей-сирот, которые имеют право получить жилье после 18 лет.

По его словам, сейчас из‑за отсутствия регистрации эти дети не могут получать социальные выплаты.

Помощь в трудоустройстве

Гражданам, ищущим работу, но не зарегистрированным в качестве безработных, смогут помогать в переезде и переселении в другую местность для трудоустройства. Раньше эта услуга была доступна только тем, кто зарегистрирован официально.

Также упрощается согласование программ поддержки работодателей, привлекающих сотрудников из других регионов.