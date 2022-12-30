Елочка зажгись! Самый новогодний пост на «Клерке»: выбираем лучшую елку 2023

Напомним, что мы предложили нашим читателям присылать фото на почту главреду. Фото покажем вам в это посте, а в конце добавим опрос, в котором можно проголосовать за понравившуюся елочку. Номинаций две:

« Лучшая бухгалтерская домашняя елочка »

» «Лучшая бухгалтерская елочка на работе»

Победителям достанется отличный подарок для любого бухгалтера – подписка Клерк.Пермиум на полгода!

Итак, начинаем)))

Лучшая бухгалтерская елочка на работе

Первая необычная елочка от lenochka196789 , дань классике и немного ностальгии на фото)

Фото lenochka196789 И еще одно фото, на котором безошибочно можно узнать елочку бухгалтера, к тому же рукодельницы. jeannabystrova

Фото jeannabystrova А это елочка от загадочной Валерии))) Не забудьте прислать на почту главреду ссылку на ваш профиль) Обратите внимание на пачку документов – бухгалтеры всегда в работе))

Фото Валерии Маленькая, но гордая 1С елочка от нашей подписчицы ПавЛар.

Фото ПавЛар

Лучшая бухгалтерская домашняя елочка

Чувствуете как пахнет хвоей? А это елочка от More than tango вас встречает)

Фото More than tango Продолжаем дарить волшебство с елочкой от Natalia_Ars

Фото Natalia_Ars Разбавим наше дамское общество истинным мужчиной. Посмотрите, какую красоту прислал нам Прогрессор. Обратите внимание на надпись на домике))) Крик души!

Фото Прогрессор

Вне конкурса

«Клерк» тоже решил похвалиться своей елочкой. Кстати, подарочки под ней настоящие – тайные Деды Морозы усердно трудились и сегодня в офисе ребята ждут не дождуться, когда смогут открыть свои подарки.

Фото Алена Алексеева / Клерк Свою зеленую красотку показала и Марина Снеговская – издатель «Клерка».

Фото Марина Снеговская / Клерк А это вот елочка уютно устроилась в доме шеф-редактора блогов компаний Евгении Шестаковой.

Фото Евгения Шестакова / Клерк А теперь главный сюрприз! Главный Дед Мороз «Клерка»: Борис Мальцев. Ждет ваших желаний, записывает и запоминает – так что пишите в комменатариях, что вы хотите увидеть, услышать и прочитать на «Клерке» в новом году)))