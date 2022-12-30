Общество

Елочка зажгись! Самый новогодний пост на «Клерке»: выбираем лучшую елку 2023

Вы присылали нам фото своих замечательных елочек - домашних и офисных, настало время показать их всему миру. И, конечно, голосуем за самую нарядную красавицу. Клерко-елочку тоже покажем (но она вне конкурса).

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Елочка зажгись! Самый новогодний пост на «Клерке»: выбираем лучшую елку 2023
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк

Напомним, что мы предложили нашим читателям присылать фото на почту главреду. Фото покажем вам в это посте, а в конце добавим опрос, в котором можно проголосовать за понравившуюся елочку. Номинаций две:

  • «Лучшая бухгалтерская домашняя елочка»

  • «Лучшая бухгалтерская елочка на работе»

Победителям достанется отличный подарок для любого бухгалтера – подписка Клерк.Пермиум на полгода!

Итак, начинаем)))

Лучшая бухгалтерская елочка на работе

Первая необычная елочка от lenochka196789, дань классике и немного ностальгии на фото)

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Фото lenochka196789
И еще одно фото, на котором безошибочно можно узнать елочку бухгалтера, к тому же рукодельницы. jeannabystrova

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Фото jeannabystrova
А это елочка от загадочной Валерии))) Не забудьте прислать на почту главреду ссылку на ваш профиль) Обратите внимание на пачку документов – бухгалтеры всегда в работе))

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Фото Валерии
Маленькая, но гордая 1С елочка от нашей подписчицы ПавЛар.

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Фото ПавЛар

Лучшая бухгалтерская домашняя елочка

Чувствуете как пахнет хвоей? А это елочка от More than tango вас встречает)

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Фото More than tango
Продолжаем дарить волшебство с елочкой от Natalia_Ars

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Фото Natalia_Ars
Разбавим наше дамское общество истинным мужчиной. Посмотрите, какую красоту прислал нам Прогрессор. Обратите внимание на надпись на домике))) Крик души!

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Фото Прогрессор

Вне конкурса

«Клерк» тоже решил похвалиться своей елочкой. Кстати, подарочки под ней настоящие – тайные Деды Морозы усердно трудились и сегодня в офисе ребята ждут не дождуться, когда смогут открыть свои подарки.

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Фото Алена Алексеева / Клерк
Свою зеленую красотку показала и Марина Снеговская – издатель «Клерка».

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Фото Марина Снеговская / Клерк
А это вот елочка уютно устроилась в доме шеф-редактора блогов компаний Евгении Шестаковой.

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Фото Евгения Шестакова / Клерк
А теперь главный сюрприз! Главный Дед Мороз «Клерка»: Борис Мальцев. Ждет ваших желаний, записывает и запоминает – так что пишите в комменатариях, что вы хотите увидеть, услышать и прочитать на «Клерке» в новом году)))

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Коллаж: Света Семина / Клерк
А теперь, наконец, пора выбрать две самые лучшие елочки!

Общество

Елочка зажгись! Самый новогодний пост на «Клерке»: выбираем лучшую елку 2023

Вы присылали нам фото своих замечательных елочек - домашних и офисных, настало время показать их всему миру. И, конечно, голосуем за самую нарядную красавицу. Клерко-елочку тоже покажем (но она вне конкурса).

Елочка зажгись! Самый новогодний пост на «Клерке»: выбираем лучшую елку 2023

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