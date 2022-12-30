Елочка зажгись! Самый новогодний пост на «Клерке»: выбираем лучшую елку 2023

Напомним, что мы предложили нашим читателям присылать фото на почту главреду. Фото покажем вам в это посте, а в конце добавим опрос, в котором можно проголосовать за понравившуюся елочку. Номинаций две:
- «Лучшая бухгалтерская домашняя елочка»
- «Лучшая бухгалтерская елочка на работе»
Итак, начинаем)))
Лучшая бухгалтерская елочка на работеПервая необычная елочка от lenochka196789, дань классике и немного ностальгии на фото)
И еще одно фото, на котором безошибочно можно узнать елочку бухгалтера, к тому же рукодельницы. jeannabystrova
А это елочка от загадочной Валерии))) Не забудьте прислать на почту главреду ссылку на ваш профиль) Обратите внимание на пачку документов – бухгалтеры всегда в работе))
Маленькая, но гордая 1С елочка от нашей подписчицы ПавЛар.
Лучшая бухгалтерская домашняя елочкаЧувствуете как пахнет хвоей? А это елочка от More than tango вас встречает)
Продолжаем дарить волшебство с елочкой от Natalia_Ars
Разбавим наше дамское общество истинным мужчиной. Посмотрите, какую красоту прислал нам Прогрессор. Обратите внимание на надпись на домике))) Крик души!
Вне конкурса«Клерк» тоже решил похвалиться своей елочкой. Кстати, подарочки под ней настоящие – тайные Деды Морозы усердно трудились и сегодня в офисе ребята ждут не дождуться, когда смогут открыть свои подарки.
Свою зеленую красотку показала и Марина Снеговская – издатель «Клерка».
А это вот елочка уютно устроилась в доме шеф-редактора блогов компаний Евгении Шестаковой.
А теперь главный сюрприз! Главный Дед Мороз «Клерка»: Борис Мальцев. Ждет ваших желаний, записывает и запоминает – так что пишите в комменатариях, что вы хотите увидеть, услышать и прочитать на «Клерке» в новом году)))
А теперь, наконец, пора выбрать две самые лучшие елочки!