Когда бухгалтерам надо сдавать 6-НДФЛ в 2023 году

Как поменялись сроки сдачи 6-НДФЛ в 2023 году
С 1 января 2023 года действуют новые сроки сдачи расчета 6-НДФЛ:
за I квартал, полугодие и девять месяцев – не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом;
расчет за год – не позднее 25 февраля следующего года.
Если крайний срок сдачи выпал на выходной, праздничный или нерабочий день по указу президента, он переносится на ближайший следующий за ним рабочий день (п. 7 ст. 6.1 НК). За нарушение срока возможен штраф.
Таблица с новыми сроками сдачи 6-НДФЛ
Период
Срок сдачи с учетом переноса
2022 год
27 февраля
I квартал 2023 года
25 апреля
Полугодие 2023 года
25 июля
Девять месяцев 2023 года
25 октября