6-НДФЛ

Когда бухгалтерам надо сдавать 6-НДФЛ в 2023 году

Новые сроки применяйте ко всем отчетам, которые будете сдавать в 2023 году и последующих годах, в том числе к расчету 6-НДФЛ за 2022 год. Расскажем о них.

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Когда бухгалтерам надо сдавать 6-НДФЛ в 2023 году
Иллюстрация: Donald Wu/unsplash

Как поменялись сроки сдачи 6-НДФЛ в 2023 году

С 1 января 2023 года действуют новые сроки сдачи расчета 6-НДФЛ:

  • за I квартал, полугодие и девять месяцев – не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом;

  • расчет за год – не позднее 25 февраля следующего года.

Если крайний срок сдачи выпал на выходной, праздничный или нерабочий день по указу президента, он переносится на ближайший следующий за ним рабочий день (п. 7 ст. 6.1 НК). За нарушение срока возможен штраф.

Таблица с новыми сроками сдачи 6-НДФЛ

Период

Срок сдачи с учетом переноса

2022 год

27 февраля

I квартал 2023 года

25 апреля

Полугодие 2023 года

25 июля

Девять месяцев 2023 года

25 октября

 

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Источник:
"БухГуру"
Рубрика:
6-НДФЛ
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