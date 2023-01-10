Глас народа: подборка самых веселых комментариев от читателей «Клерка»

«Я теперь знаю новые 3 весёлых буквы! На них и буду посылать в новом году»

Речь идет о заветном КБК. Новость о том, что с 1 января 2023 года компании и предприниматели будут перечислять налоги на один счет Федерального казначейства – УФК по Тульской области (МРИ ФНС по управлению долгом) удивила бухгалтеров и оставила много вопросов.

Пост прочитали больше 40 тысяч человек и 63 из них вступили в дискуссию.

А вот общее мнение выразил другой яркий комментарий – вопреки логике мы все-таки «со своими самоварами теперь поедем» в Тулу.

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«Скоро на бересте писать будем»

Новость от Минпромторга о преимуществах желтой бумаги могла бы стать интересной и даже полезной, если бы не одно «но».

Переход связан не с заботой об экологии и зрении, а с прекращением поставок финских химикатов для отбеливания.

Конечно, бухгалтеры, которые ежедневно перебирают бумаги не могли не пошутить над внезапным беспокойством правительства об их здоровье: «когда подписываю документ, хочется сказать: «Принесите уже перо!».

«... где-то я слышала, что бухгалтер – вымирающая профессия... ну-ну... помереть-то не дадут »

Сокращение сроков расчета НДФЛ и подачи отчетности не только разозлили, но и очень расстроили бухгалтеров, что не удивительно.

Сразу 22 подписчика поделились своим мнением на этот счет: «какая гадость», «зачем они так с нами», «в отпуск, вообще, не уйдешь теперь».

И показательный диалог:

«Еще и по НДФЛ ежемесячный отчет. Совсем с ума сошли. А давайте ежедневные введите, чё уж мелочится?» – «Не подавайте им новых идей!».

«Там не цены, там номера телефонов »

В разгар сезона отпусков «Клерк» поделился свежей статистикой о популярных курортах от ТАСС. Оказалось, что стоимость тура с размещением в отелях Краснодарского края за год выросла на 46% до 83 400 руб. и стала сопоставимас ценами на туры в Турцию и Египет.

Королем стал Сочи, куда за путевку на десять дней на двоих придется отдать более 100 000 руб. А если прибавить питание, прогулки и другие развлечения, то, действительно, это скорее номера, а не цены.

«А как работник будет доказывать? А то мы все сейчас в Газпром устроимся »

– Селфи у буровой или около газопровода :) Главное в каске и спецодежде:).

– А можно возле их заправки?))

Это не странный диалог из анекдота, а реальное обсуждение идеи Федерации независимых профсоюзов (ФНПР). Ее члены предложили интересный способ борьбы с теневой занятостью.

Если работодатель не заключил с работником письменный трудовой договор, работник сможет заявить об этом через портал госуслуг. Оповещение автоматически полетит в Роструд, ФНС, ПФР и ФСС.

Большинство участников дискуссии пошутили над наивностью коллег из профсоюзов. Например, пофантазировали, куда бы они устроились, если бы подобный механизм заработал.

«Кто не успел, тот опоздал»

Язык до Рима доведет, а законы Минфина – до черного юмора. Есть четкое ощущение, что в посте о невозврате НДФЛ по имущественному вычету супругу (супруге) умершего уже заложена злая шутка закона.

Настолько неприятная, что на ее фоне даже сарказм наших подписчиков выглядит, как безобидный юмор.

«Всем у кого бессонница рекомендую почитать налоговый кодекс. Засыпается на счет один»

Новость о том, что чиновники сами признали налоговый кодекс трудным для восприятия, стала отличной шуткой.

Но весело было ровно до второго абзаца, где выяснилось, что они в срочном порядке собирают рабочую группу, которая перепишетсуществующий НК.

Ведь совершенству нет предела, как и страху за новую, улучшенную версию.

И это только малая часть ярких обсуждений, споров и веселья, которые царят в профессиональном сообществе Клерка ВКонтакте, присоединяйтесь.