Бухгалтеры

Дарим Клерк.Премиум за лучшие ёлки

Перед Новым годом мы объявили фотоконкурс на самые обаятельные бухгалтерские елки. И вот они наши победители.

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Дарим Клерк.Премиум за лучшие ёлки

С большим отрывом в первой номинации побеждает вот такая самая бухгалтерская елочка из офиса lenochka196789.

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Елочка-считалочка
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Результаты голосования
Во второй номинации конкурентов опередила Natalia_Ars

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Невероятная елочка с письмом от Деда Мороза и подарками под ней
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Результаты голосования
Поздравляем наших победителей. Вам будет подключен доступ к Клерк.Премиум на 6 месяцев – следите за информацией в ваших профилях ;)

Напоминаем, что Клерк.Премиум – это все лучшее для бухгалтера:

  • Консультации экспертов по бухучету, налогам, кадрам, расчетам с сотрудниками, охране труда, договорам, учету в бюджете и многому другому.

  • Вебинары на самые нужные и актальные для бухгалтера темы. Список будет постоянно пополняться и доплачивать за это не придется! Записи вам доступны всегда, в удобное время.

  • Разборы – самое главное для работы просто и понятно, с инструкциями, полезными шпаргалками и напоминалками. Можно заказать разбор главреду.

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Источник:
«Клерк»
Рубрика:
Бухгалтеры
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