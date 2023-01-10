Дарим Клерк.Премиум за лучшие ёлки

С большим отрывом в первой номинации побеждает вот такая самая бухгалтерская елочка из офиса lenochka196789.

Елочка-считалочка Результаты голосования Во второй номинации конкурентов опередила Natalia_Ars

Невероятная елочка с письмом от Деда Мороза и подарками под ней Результаты голосования Поздравляем наших победителей. Вам будет подключен доступ к Клерк.Премиум на 6 месяцев – следите за информацией в ваших профилях ;)

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