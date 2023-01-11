Как оспорить постановление судебного пристава в 2023 году

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Полномочия судебных приставов-исполнителей

Нормы, регулирующие полномочия приставов, прописаны в двух федеральных законах: «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ (ст. 64, 68) и «Об органах принудительного исполнения Российской Федерации» от 21.07.1997 № 118-ФЗ (ст. 12).

Полномочия делятся на две составляющие:

совершение исполнительных действий; применение мер принудительного исполнения.

Рассмотрим кратко, что из себя представляет каждое из них. Итак, совершать пристав может следующие исполнительные действия:

вызывать стороны исполнительного производства (в том числе принудительно);

запрашивать нужную информацию (в том числе персональную);

осуществлять проверки;

давать поручения по исполнению требований;

входить в нежилые помещения;

входить без согласия в жилое помещение (с разрешения старшего пристава);

накладывать арест (также изымать и передавать на хранение) на имущество;

использовать нежилые помещения для хранения (с согласия собственника);

осуществлять оценку имущества;

осуществлять розыск должника, имущества;

рассматривать заявления и ходатайства сторон;

регистрировать имущество на имя должника;

устанавливать ограничения на выезд;

устанавливать ограничение на пользование должником специальным правом;

осуществлять зачет встречных требований;

отменять постановление ФССП не соответствующее требованиям законодательства;

осуществлять иные действия (перечень не является исчерпывающим, например, запрет на регистрационные действия или распоряжение имуществом).

При принудительном исполнении пристав может предпринимать следующие меры:

обращать взыскание на имущество;

обращать взыскание на выплаты (заработную плату, ГПХ и прочее);

обращать взыскание на имущественные права (аренду, интеллектуальную деятельность и так далее);

изымать имущество;

осуществлять переход прав на имущество к взыскателю;

совершать действия за должника без его участия;

вселять взыскателя в жилое помещение;

выселять должника из жилого (нежилого) помещения;

выдворять за пределы РФ иностранных граждан или лиц без гражданства;

освобождать земельный участок от должника;

иные действия (перечень также не является исчерпывающим).

Помимо указанных действий, есть сопутствующие полномочия, где пристав вправе:

взаимодействовать с сотрудниками различных структур (ОВД, ФСБ, органами местного самоуправления и прочими государственными организациями);

осуществлять проверку документов (паспорта и других удостоверяющих личность);

осуществлять производство по административным правонарушениям.

Административный порядок оспаривания действия или бездействия пристава

Признание незаконным действия или бездействия судебного пристава-исполнителя может осуществляться во внесудебном порядке. Обжаловать действие (бездействие) пристава можно в порядке подчиненности.

При обжаловании действия порядок будет следующим:

1. Жалоба подается вышестоящему приставу. Это может быть старший судебный пристав (начальник отдела) или главный судебный пристав субъекта, в зависимости от того, чьи действия вы оспариваете – простого пристава или старшего. Иногда жалобу можно подать заместителю главного пристава РФ или главному приставу РФ.

2. Направить жалобу можно вышестоящему приставу. Также направить ее можно через пристава, чьи действия обжалуются. В таком случае он самостоятельно перенаправит жалобу в течение трех дней.

Жалоба может быть направлена по почте, курьером, через госуслуги.

3. Срок подачи жалобы – 10 рабочих дней. Отчет начинается со дня совершения действия приставом или со дня, когда вы узнали (должны были узнать) о действии пристава.

Порядок обжалования бездействия практически одинаковый:

1. Жалоба подается тем же лицам и тем же способом, что и при оспаривании действий пристава.

2. Срок подачи также 10 рабочих дней, только начинается он на следующий день после установления факта бездействия (или на следующий день с момента, когда узнали или должны были узнать о бездействии).

Порядок содержания жалобы при действии или бездействии почти одинаковый.

При обжаловании действий пристава в жалобе нужно указать:

данные пристава, чьи действия обжалуются;

ваши данные;

основания для обжалования;

перечень приложений (можно добавить).

При обжаловании бездействия нужно указать аналогичные данные. Разница может заключаться в описании основания для обжалования, так как в первом случае вам нужно описать действия, нарушившие закон, а во втором, наоборот, какие действия должен был совершить пристав.

Судебный порядок оспаривания актов приставов

Кроме указанного выше порядка вы можете оспорить действия приставов в суде или сделать это параллельно с оспариванием в порядке подчиненности. То есть можно поступить двумя способами.

Подавать в суд, впрочем, как и обжаловать в порядке подчиненности, могут стороны исполнительного производства или иные лица, чьи права и законные интересы нарушены. В качестве ответчика выступает также территориальный орган службы приставов, в котором трудится пристав. Порядок оспаривания регулируется КАС и АПК с учетом закона об исполнительном производстве.

Оспаривание актов возможно в арбитражном суде или в СОЮ. Арбитражу подсудны следующие случаи:

если исполнительный документ выдан арбитражным судом;

в рамках исполнительного производства в отношении организации или ИП;

связанные с предпринимательской или экономической деятельностью.

В судах общей юрисдикции оспариваются остальные случаи. В частности, обращаться нужно в районный суд. Административное заявление подается в суд по месту нахождения подразделения ФССП, где работает пристав, чьи действия оспариваются. Срок оспаривания действий судебного пристава составляет 10 рабочих дней.

При подаче административного искового заявления не требуется обязательное соблюдение досудебного порядка. Заявление может быть подано в письменной или электронной форме.

Исковое заявление должно содержать:

наименование суда;

Ф.И.О. истца, адрес, сведения о государственной регистрации (если организация), местожительство или месторождение (если физлицо);

Ф.И.О. пристава;

дата и место совершения действия (бездействия);

сведения о правах истца;

нормативные акты, на которые ссылается истец;

сведения о подаче жалобы в порядке подчиненности;

требование;

перечень документов;

иные известные сведения в отношении оспариваемых действий.

Документы, прилагаемые к административному исковому заявлению, перечислены в ч. 1 ст. 126 КАС.

Принимать заявление к производству или нет, судья решает в течение трех дней со дня подачи заявления. Рассмотрение же заявления происходит в течение десяти дней. После чего принимается решение об удовлетворении (полностью или частично) или об отказе в удовлетворении требований.

Порядок оспаривания в арбитражном суде определяется в зависимости от требований. Можно подать заявление об оспаривании (если обжалуются действия пристава) или подать иск (если например, возмещаются убытки).

Если подается иск, то куда именно его подавать (суд субъекта, округа и так далее), зависит от требований. По общему правилу это суд субъекта по адресу ответчика. В данном случае действует общий трехлетний срок исковой давности (за исключением специальных сроков). Иск составляется в общем порядке для исковых заявлений. Также нужно будет уплатить госпошлину, размер которой определяется в зависимости от требований.

При подаче заявления об оспаривании иск подается в суд субъекта по месту нахождения пристава. Срок подачи составляет 10 рабочих дней со дня, когда стало известно о нарушении прав. Заявление составляется по правилам ст. 199 АПК. Госпошлину платить не нужно.

Оба заявления могут быть поданы в бумажном или электронном виде.

Оспаривание исполнительного производства

Постановление о возбуждении исполнительного производства (части этого постановления) может быть обжаловано двумя способами: в порядке подчиненности или путем обжалования в суде (гл. 22 КАС и гл. 24 АПК).

Жалоба также подается в течение 10 рабочих дней с момента, когда узнали о нарушении. Способ подачи тоже в бумажном или электронном виде. В жалобу включаются:

данные того, чьи действия вы обжалуете;

сведения о вас;

предъявляемые требования;

основания для оспаривания.

К жалобе приложите документы, обосновывающие ваши требования (это может быть копия незаконного постановления). Подать жалобу вы можете в электронном виде, по почте, через представителя или лично.

Как оспорить исполнительный сбор

Постановление о взыскании исполнительского сбора оспаривается в суде. Это может быть СОЮ или арбитражный суд в зависимости от того, кто выдал исполнительный лист.

Заявление в арбитражный суд подается также в течение 10 рабочих дней. Отсчет начинается с момента получения вами постановления о взыскании исполнительского сбора.

Заявление заполняется по правилам ст. 199 АПК. В нем нужно указать:

наименование суда;

реквизиты организации (ИП);

реквизиты пристава;

наименование территориального органа;

номер и дату постановления;

требования;

права и интересы, которые нарушаются;

иные сведения.

К заявлению прилагаются документы, перечисленные в ст. 126 АПК, а также постановление, которое оспаривается.

Административное исковое заявление подается в суд общей юрисдикции и составляется в письменной форме. В заявлении указывают данные, перечисленные в ч. 2 ст. 220 КАС. К заявлению прилагаются следующие документы:

подтверждающие, что приставу (органу ФССП) вручены копии заявлений и приложенных документов;

подтверждающие ваши требования;

доверенность на представителя.

Госпошлина при подаче административного искового заявления не уплачивается. Подавать заявление можно в бумажном или электронном виде.

Судебная практика оспаривания действия или бездействия пристава

Рассмотрим на нескольких примерах, как складывается практика оспаривания действий (бездействия) судебных приставов.

Начнем с судебного решения, связанного с уплатой алиментов (апелляционное определение Свердловского областного суда от 08.02.2018 по делу № 33а-2122/2018).

В данном деле оспаривалось постановление судебного пристава о расчете задолженности по алиментам. По итогам рассмотрения спора истцу было отказано, притом что в расчете действительно были ошибки. Вывод суда был основан на том, что даже при неверном расчете постановление не может быть признано незаконным, так как не нарушает права истца.

Дело в том, что расчет был в сторону увеличения суммы взыскания с должника, что не влияет на права истца. А для того чтобы постановление было признано незаконным, нужно одновременное соблюдение двух моментов: постановление нарушает законодательство и нарушает права (свободы, интересы) истца. Чего в данном случае соблюдено не было. Наличия только нарушения закона в постановлении пристава недостаточно для удовлетворения требований.

Во втором случае оспаривалось бездействие и. о. главного судебного пристава (постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 10.09.2019 № Ф07-8672/2019 по делу № А56-70005/2018).

В порядке подчиненности на имя исполняющего обязанности главного судебного пристава была подана жалоба на действия другого судебного пристава. Однако данная жалоба не рассматривалась главным приставом, она лишь была направлена для рассмотрения тому же приставу, чьи действия оспаривались. В данном случае суд нашел в этом нарушение законодательства, прав и законных интересов истца, выразившихся в бездействии главного пристава.

В другой ситуации признавался незаконным отказ в рассмотрении жалобы (постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 22.01.2018 № Ф03-5271/2017 по делу № А73-5257/2017). В частности, организация обратилась с жалобой на действие (бездействие) судебного пристава и начальника отдела. Однако в рассмотрении жалобы было отказано. Причиной послужило то, что в жалобе не было указаны Ф.И.О. должностного лица, действия которого оспаривались.

Однако суд нашел в этом нарушение. Действительно, Ф.И.О. не были указаны, при этом из содержания жалобы и действий управления следовало, что установить должностное лицо представлялось возможным. Жалоба содержала достаточно необходимой информации, позволяющей определить конкретное лицо. В результате отказ в рассмотрении жалобы был признан незаконным.