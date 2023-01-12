Как происходит оплата больничного листа в праздничные дни

Общие правила определения периода оплачиваемого больничного

Действующее трудовое законодательство гарантирует работнику, оформленному у работодателя по трудовому договору, выплату пособия за период его временной нетрудоспособности (ст. 183 ТК). Порядок расчета и оплаты больничного определен законом «О социальном страховании» от 29.12.2006 № 255-ФЗ.

Ситуации, обязывающие к выплате пособия по нетрудоспособности, таковы (ст. 5 закона № 255-ФЗ):

заболевание или травма самого работника;

осуществление ухода за членом семьи;

карантин, устанавливаемый для самого работника, его ребенка в возрасте до 7 лет или иного недееспособного члена семьи;

необходимость проведения протезирования в условиях стационара;

долечивание в санатории (на курорте).

Оплате подлежит весь период нахождения работника на больничном (п. 1 ст. 6 закона № 255-ФЗ). При этом исключений для оплаты больничного листа в праздничные дни или выходные, приходящиеся на период болезни, не делается.

Существуют лишь ограничения длительности оплачиваемого периода нетрудоспособности, установленные:

для долечивающихся в условиях санатория (курорта) – не более 24 календарных дней на период долечивания;

ставших вследствие заболевания инвалидами – не больше 4 месяцев подряд или 5 месяцев за календарный год;

работающих на условиях срочного трудового договора – не более 75 календарных дней.

Эти ограничения не применяются при заболевании туберкулезом. Лицам с таким заболеванием весь период болезни будет оплачен полностью.

Ограничены по длительности оплачиваемого периода также больничные, выданные в связи с уходом за заболевшим членом семьи. Они составят не больше (п. 5 ст. 6 закона № 255-ФЗ):

60 (при некоторых заболеваниях 90) календарных дней в общей сложности за календарный год – при уходе за ребенком в возрасте до 7 лет ;

15 (а в общей сложности 45 за календарный год) дней – при уходе за ребенком в возрасте от 7 до 15 лет ;

в общей сложности 120 дней за календарный год – при уходе за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет , однако не будет иметь ограничений срок ухода за ребенком того же возраста, имеющим ВИЧ-инфекцию, поствакцинальное осложнение или злокачественное заболевание;

7 (а в общей сложности 30 за календарный год) дней – при уходе за иным членом семьи.

Таким образом, в общем случае огранивается продолжительность оплачиваемого периода нетрудоспособности, а не включение в него каких-либо определенных дней.

Больничные по уходу за детьми до 7 лет, детьми-инвалидами до 18 лет, а также при поствакцинальных осложнениях, ВИЧ и онкологии у детей до 18 лет выдаются на весь период ухода, т. е. без указанных выше ограничений по срокам (приказ Минздравсоцразвития от 23.11.2021 № 1089н). Но при оплате больничных эти ограничения продолжают действовать.

Поэтому работодатели должны организовать и вести учет дней по оплаченным «детским» больничным, дабы не переплатить пособие и не занизить взносы. К примеру, для этого можно использовать специальный реестр.

Когда в период неоплаты могут попасть выходные и праздники?

Вместе с тем вопрос об оплате больничного в выходные и праздничные дни может оказаться связанным с периодами, за которые больничный не подлежит оплате в принципе (ст. 9 закона № 255-ФЗ).

Это периоды, когда работник:

освобожден от работы без оплаты или с сохранением (полным или частичным) среднего заработка, но не в связи с уходом в очередной отпуск;

отстранен от работы с неначислением зарплаты за этот период;

заключен под стражу или подвергнут административному аресту;

проходит судебно-медицинскую экспертизу;

находится в простое, но не для ситуации, когда больничный был оформлен до начала периода простоя, возникшего по вине работодателя.

Об оплате больничного в праздничные дни и выходные, попадающие в такие периоды, можно не беспокоиться: осуществлять ее не будут, поскольку весь период является неоплачиваемым.

Зато оплата больничного в праздники и выходные на общих основаниях будет сделана, если период нетрудоспособности:

совпал с очередным отпуском (дополнительно это приведет к сдвигу окончания отпуска или переносу его неиспользованной части);

начался до наступления периода простоя, возникшего по вине работодателя;

пришелся на 30 календарных дней, следующих за увольнением работника (здесь больничный будет оплачен не в полном размере, а только в объеме 60%).

Принципы расчета суммы выплат по больничному

В общем случае размер пособия определяется умножением среднедневного заработка на количество дней больничного и на такие коэффициенты:

районный , учитывающий территориальные особенности места работы;

стажа работы , принимающий следующие значения (но не играющий роли при расчете пособий по беременности и родам и при производственной травме – для них этот коэффициент всегда равен 100%): 100% – при стаже 8 и больше лет; 80% – при стаже от 5 до 8 лет; 60% – при стаже менее 5 лет, но больше чем полгода;

длительности периода больничного , выдаваемого при уходе за ребенком в условиях амбулаторного лечения: 100% (с учетом коэффициента стажа) – при больничном, не превышающем 10 календарных дней; 50% (с учетом коэффициента стажа) – за дни больничного, превышающего 10 календарных дней.



Размер выплат по больничному может снижаться, если работник нарушал предписания врача или нетрудоспособность связана с опьянением (ст. 8 закона № 255-ФЗ).

Среднедневной заработок рассчитывается делением общей суммы доходов работника за два года, предшествующих году начала больничного, на число дней в периоде расчета. При этом величина дохода в каждом году, участвующем в расчете, не может превышать той предельной суммы, с которой в нем уплачивались страховые взносы в ФСС.

Число дней в расчете для обычных больничных всегда равно 730, а для исчисления пособий по беременности и родам учитывается реальное их количество, приходящееся на годы, взятые для расчета.

Расчет больничного должен осуществляться от суммы федерального МРОТ, действующего на дату начала больничного, в ситуациях, когда:

общий стаж работника составляет менее полугода;

работник нарушал предписания врача – со дня допущения нарушений;

нетрудоспособность связана с опьянением;

не имеется дохода за два расчетных года (при расчете пособий по беременности и родам этот период может смещаться на предшествующие годы, в которых заработок был);

по итогам сделанных расчетов среднедневной заработок оказался меньше рассчитанного от МРОТ.

Итоги

Больничный за дни, приходящиеся на выходные и праздники, оплачивается в обычном порядке, поскольку оснований для исключения этих дней из периода расчета не имеется. Вместе с тем, если больничный попадает в период, за который он оплачиваться не должен, то не будут подлежать оплате и выходные дни, приходящиеся на этот период.