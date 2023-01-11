Цитата дня. Кого поблагодарил премьер Армении

На пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил журналистам, что переезд россиян в Армению в 2022 году помог ускорить рост ВВП страны. И не просто ускорить, а поднять в два раза по итогам года:

«В ближайшее время будут подведены итоги ВВП, мы предполагаем, что он будет близок к 12,5-13%. Очевидно, что роль граждан, переселившихся из Российской Федерации в Армению, очень велика. Мы прогнозировали 7% экономического роста на 2022 год до известных вам событий, но вышло больше, чему мы очень рады».