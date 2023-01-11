Политика

Цитата дня. Кого поблагодарил премьер Армении

Спойлер: россиян, поднявших армянскую экономику. Премьер-министр в отличном настроении: приезжайте еще в гостеприимный Ереван!

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Цитата дня. Кого поблагодарил премьер Армении

На пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил журналистам, что переезд россиян в Армению в 2022 году помог ускорить рост ВВП страны. И не просто ускорить, а поднять в два раза по итогам года:

«В ближайшее время будут подведены итоги ВВП, мы предполагаем, что он будет близок к 12,5-13%. Очевидно, что роль граждан, переселившихся из Российской Федерации в Армению, очень велика. Мы прогнозировали 7% экономического роста на 2022 год до известных вам событий, но вышло больше, чему мы очень рады».

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Налог на прибыль

Расходы на служебное авто учитывают для налога на прибыль, если они подтверждены документально

К прочим расходам (пп. 11 п. 1 ст. 264 НК) относятся, в том числе, расходы на содержание служебного транспорта (автомобильного, железнодорожного, воздушного и иных видов транспорта).

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