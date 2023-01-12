Вопрос

Организация является субъектом малого предпринимательства, применяет общую систему налогообложения, имеет право на упрощенные способы учета. Проводится капитальный ремонт объекта недвижимости. Стоимость капитального ремонта учитывается в бухгалтерском учете как объект основных средств, в налоговом учете – в составе расходов отчетного периода.

Включается ли стоимость капитального ремонта в базу по налогу на имущество? Следует ли восстановить НДС с остаточной стоимости капитального ремонта при переходе на УСН?

Мнение эксперта

На вопрос ответила Марина Школина, эксперт службы правового консалтинга ГАРАНТ.

1. Согласно п. 1 ст. 374 НК объектами налогообложения признается недвижимое имущество, учитываемое на балансе организации в качестве объектов основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета, в случае, если налоговая база в отношении такого имущества определяется как среднегодовая стоимость имущества.

Следовательно, организации нужно уплачивать налог на имущество со стоимости капитального ремонта, формирующей самостоятельный инвентарный объект основных средств. Смотрите письмо ФНС от 15.12.2021 № БС-4-21/17609@.

Мы полагаем, что если недвижимость облагается по кадастровой стоимости, то стоимость капитального ремонта, учитываемого в качестве отдельного инвентарного объекта основных средств, не включается в базу по налогу на имущество.

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества не являются самостоятельными недвижимыми вещами, а представляют собой неотъемлемую составную часть объекта недвижимого имущества (письмо Минфина от 16.04.2019 № 03-05-05-01/27085).

Части объекта недвижимого имущества, учтенные в бухгалтерском учете в качестве самостоятельных инвентарных объектов, подлежат налогообложению налогом на имущество организаций в составе этого здания (помещения) исходя из кадастровой стоимости здания (письмо Минфина от 26.05.2014 № 03-05-05-01/25079).

Таким образом, можно сделать вывод, что принятие к учету затрат на ремонт основного средства в качестве самостоятельного инвентарного объекта не приводит к возникновению отдельного объекта налогообложения налогом на имущество. Как и ранее, объектом налогообложения признается здание.

Так, в письме УФНС по Новгородской области от 23.08.2019 № 9-18/09465@ «О направлении информации» сказано, что сети и системы инженерно-технического обеспечения, учитываемые в качестве основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета, как отдельные инвентарные объекты, подлежат налогообложению в рамках ст. 378.2 НК в составе кадастровой стоимости объекта недвижимого имущества. Следовательно, балансовая (остаточная) стоимость сетей и систем инженерно-технического обеспечения не учитывается при исчислении налоговой базы в соответствии с п. 1 ст. 375 НК.

По мнению Ольги Хритининой, советника государственной гражданской службы 1 класса, если налоговая база по объекту недвижимости определяется как кадастровая стоимость, то нет оснований для учета затрат на ремонт при расчете базы по налогу на имущество.

«Подобные затраты не должны облагаться налогом, так как являются неотъемлемой частью объекта, облагаемого исключительно по кадастровой стоимости, вне зависимости от правил бухучета. Налогообложение объектов по кадастровой стоимости оторвано от правил бухучета: важны только кадастровая стоимость и наличие права собственности или хозяйственного ведения. Такие затраты на ремонт будут учтены при проведении очередной кадастровой оценки».

Для устранения сомнений организация вправе обратиться за соответствующими письменными разъяснениями в налоговый орган по месту учета или непосредственно в Минфин (подп. 1, 2 п. 1 ст. 21, ст. 34.2 НК). При возникновении спора наличие персональных письменных разъяснений исключает вину лица в совершении налогового правонарушения на основании подп. 3 п. 1 ст. 111 НК.

2. В соответствии с абзацем 5 подп. 2 п. 3 ст. 170 НК при переходе налогоплательщика на специальные налоговые режимы суммы НДС, принятые к вычету налогоплательщиком, в том числе по основным средствам, подлежат восстановлению в налоговом периоде, предшествующем переходу на указанные режимы.

В отношении основных средств восстановлению подлежат суммы налога в размере суммы, пропорциональной остаточной (балансовой) стоимости без учета переоценки. Исчисление суммы налога, подлежащей восстановлению по амортизируемому имуществу, производится с учетом остаточной стоимости такого имущества, сформированной по данным бухгалтерского учета (письмо Минфина от 27.01.2010 № 03-07-14/03).

Затраты организации на улучшение и (или) восстановление объектов основных средств признаются в соответствии с п. 6 ФСБУ 26/2020 (за исключением затрат, указанных в п. 16 ФСБУ 26/2020) в бухгалтерском учете капитальными вложениями при соблюдении условий, установленных п. 5 ФСБУ 26/2020.

Согласно п. 18 ФСБУ 26/2020 капитальные вложения по их завершении, то есть после приведения объекта капитальных вложений в состояние и местоположение, в которых он пригоден к использованию в запланированных целях, считаются основными средствами или нематериальными активами.

В случае фактического начала эксплуатации части объекта капитальных вложений до завершения капитальных вложений в целом организация признает такую часть капитальных вложений объектом основных средств или объектом нематериальных активов.

Таким образом, при переходе на УСН с остаточной стоимости капитального ремонта, учитываемого в качестве объекта основных средств, следует восстановить НДС в соответствии с абзацем 5 подп. 2 п. 3 ст. 170 НК.