Какой город лучше: Краснодар или Ростов-на-Дону?

Трудно не заметить, в Ростове много хороших граффити. С ними здесь не воюют.

Граффити на центральных улицах:

Среди развалин:

По пути к набережной:

Идеально вписано, по-моему:

Сходила бы на экскурсию, посвященную граффити Ростова.

В центре Ростова есть странное место – Парамоновские склады. Красивое и заплеванное.

Это руины дореволюционных складов (памятник федерального значения).

Вы бы ожидали, что в таком месте будут бить родники? А они там внезапно есть.

Прямо античные акведуки. Но эта чистейшая вода просто отведена в Дон.

До 2015 года части складов служили стихийными бассейнами.

Но потом мэрия все разломала в целях сохранности здоровья граждан.

Как у нас принято, вместо складов был обещан культурный центр с современным искусством.

Через два года план изменился, собрались построить две гостиницы и спа. Но ничего нового так и не появилось.

Осталась запущенная историческая площадка с проточной водой. Говорят, это самый обсуждаемый в Ростове объект.

Мне вспомниласькраснодарская «Аврора»:

Люди продолжают приходить сюда, чтобы освежиться в жаркий день, посидеть у воды.

Руины, вода, отдыхающие, мусор, грязь. Как такое возможно?

НабережнаяРостова – тоже так себе место. Отправляет в девяностые: то тропинки, то дорожки, старая плиточка, местами лысины вытоптанной травы, мусор, из красивого – только река и стадион на другом берегу:

Зато в центре Ростова много прекрасных исторических зданий. Праздник для глаз. И классицизм, и арт нуво, и модернизм, и конструктивизм.

Посмотрите на этот советский Зиккурат – между прочим, библиотека (Донская Государственная Публичная Библиотека).

В Ростове море ресторанов и кафе. Голодным не останешься.

Ростовские котики, как без них:

Городская скульптура. Сантехник, кажется (хорошо, что в Краснодаре «Собачки»):

Парень на волне:

Фантастическая золотая комната в краеведческом музее. Всем идти!

А в художественном музее обнаружена картина, которую я назвала бы «Бар-хоппинг».

Но онаназывается «Пир богатырей». Автор – Андрей Рябушкин, написана в 1888 году.

Русские богатыри и их девушки. Ничего не изменилось.

17 назад Ростов казался флагманом на фоне Краснодара. Сейчас впечатления скорее обратные.

В городе мало современных городских решений.

Тротуары, озеленение, освещение, городской интерьер и дизайн остались в нулевых.

Посмотрите на эту клумбу, например:

Каким Ростов будет дальше?