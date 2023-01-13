Обзоры для бухгалтера

Какой город лучше: Краснодар или Ростов-на-Дону?

Я была в Ростове-на-Дону лет 17 назад, помню его красивым. Последнее время город часто критикуют за запущенность, в том числе сами ростовчане. Посмотрела на него этим летом свежим взглядом.

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Какой город лучше: Краснодар или Ростов-на-Дону?
Max Shilov/unsplash

Трудно не заметить, в Ростове много хороших граффити. С ними здесь не воюют.

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Граффити на центральных улицах:

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Среди развалин:

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По пути к набережной:

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Идеально вписано, по-моему:

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Сходила бы на экскурсию, посвященную граффити Ростова.

В центре Ростова есть странное место – Парамоновские склады. Красивое и заплеванное.

Это руины дореволюционных складов (памятник федерального значения).

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Вы бы ожидали, что в таком месте будут бить родники? А они там внезапно есть.

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Прямо античные акведуки. Но эта чистейшая вода просто отведена в Дон.

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До 2015 года части складов служили стихийными бассейнами.

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Но потом мэрия все разломала в целях сохранности здоровья граждан.

Как у нас принято, вместо складов был обещан культурный центр с современным искусством.

Через два года план изменился, собрались построить две гостиницы и спа. Но ничего нового так и не появилось.

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Осталась запущенная историческая площадка с проточной водой. Говорят, это самый обсуждаемый в Ростове объект.

Мне вспомниласькраснодарская «Аврора»:

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Люди продолжают приходить сюда, чтобы освежиться в жаркий день, посидеть у воды.

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Руины, вода, отдыхающие, мусор, грязь. Как такое возможно?

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НабережнаяРостова – тоже так себе место. Отправляет в девяностые: то тропинки, то дорожки, старая плиточка, местами лысины вытоптанной травы, мусор, из красивого – только река и стадион на другом берегу:

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Зато в центре Ростова много прекрасных исторических зданий. Праздник для глаз. И классицизм, и арт нуво, и модернизм, и конструктивизм.

Посмотрите на этот советский Зиккурат – между прочим, библиотека (Донская Государственная Публичная Библиотека).

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В Ростове море ресторанов и кафе. Голодным не останешься.

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Ростовские котики, как без них:

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Городская скульптура. Сантехник, кажется (хорошо, что в Краснодаре «Собачки»):

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Парень на волне:

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Фантастическая золотая комната в краеведческом музее. Всем идти!

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А в художественном музее обнаружена картина, которую я назвала бы «Бар-хоппинг».

Но онаназывается «Пир богатырей». Автор – Андрей Рябушкин, написана в 1888 году.

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Русские богатыри и их девушки. Ничего не изменилось.

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17 назад Ростов казался флагманом на фоне Краснодара.

Сейчас впечатления скорее обратные.

В городе мало современных городских решений.

Тротуары, озеленение, освещение, городской интерьер и дизайн остались в нулевых.

Посмотрите на эту клумбу, например:

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