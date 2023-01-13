Какой город лучше: Краснодар или Ростов-на-Дону?

Трудно не заметить, в Ростове много хороших граффити. С ними здесь не воюют.
Граффити на центральных улицах:
Среди развалин:
По пути к набережной:
Идеально вписано, по-моему:
Сходила бы на экскурсию, посвященную граффити Ростова.
В центре Ростова есть странное место – Парамоновские склады. Красивое и заплеванное.
Это руины дореволюционных складов (памятник федерального значения).
Вы бы ожидали, что в таком месте будут бить родники? А они там внезапно есть.
Прямо античные акведуки. Но эта чистейшая вода просто отведена в Дон.
До 2015 года части складов служили стихийными бассейнами.
Но потом мэрия все разломала в целях сохранности здоровья граждан.
Как у нас принято, вместо складов был обещан культурный центр с современным искусством.
Через два года план изменился, собрались построить две гостиницы и спа. Но ничего нового так и не появилось.
Осталась запущенная историческая площадка с проточной водой. Говорят, это самый обсуждаемый в Ростове объект.
Мне вспомниласькраснодарская «Аврора»:
Люди продолжают приходить сюда, чтобы освежиться в жаркий день, посидеть у воды.
Руины, вода, отдыхающие, мусор, грязь. Как такое возможно?
НабережнаяРостова – тоже так себе место. Отправляет в девяностые: то тропинки, то дорожки, старая плиточка, местами лысины вытоптанной травы, мусор, из красивого – только река и стадион на другом берегу:
Зато в центре Ростова много прекрасных исторических зданий. Праздник для глаз. И классицизм, и арт нуво, и модернизм, и конструктивизм.
Посмотрите на этот советский Зиккурат – между прочим, библиотека (Донская Государственная Публичная Библиотека).
В Ростове море ресторанов и кафе. Голодным не останешься.
Ростовские котики, как без них:
Городская скульптура. Сантехник, кажется (хорошо, что в Краснодаре «Собачки»):
Парень на волне:
Фантастическая золотая комната в краеведческом музее. Всем идти!
А в художественном музее обнаружена картина, которую я назвала бы «Бар-хоппинг».
Но онаназывается «Пир богатырей». Автор – Андрей Рябушкин, написана в 1888 году.
Русские богатыри и их девушки. Ничего не изменилось.
17 назад Ростов казался флагманом на фоне Краснодара.
Сейчас впечатления скорее обратные.
В городе мало современных городских решений.
Тротуары, озеленение, освещение, городской интерьер и дизайн остались в нулевых.
Посмотрите на эту клумбу, например:
Каким Ростов будет дальше?