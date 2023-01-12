Цитата дня. Про долгие ожидания

Вот что рассказал журналистам Артем Татулов, кофаундер онлайн-сервиса подписки на репетиторов Tutgood о работе в Индонезии:

«Во-первых, тут многое решается исключительно на уровне личных отношений, а с иностранцами коммуникации выстраиваются намного осторожнее. Во-вторых, тут никто никуда не торопится. Пока ждешь ответа от очередного подрядчика, можно состариться, при этом качество тоже не впечатляет. После московского продуктового перфекционизма чувствуешь себя немного избалованным. Многие процессы и сервисы организованы слабо –Тинькова на них нет. Зато все улыбаются».

Делитесь, коллеги, если работаете в другой стране – как там с бизнесом?