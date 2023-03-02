Учет основных средств в 2023 году: ФСБУ 6/2020 становится рутинным

Какой лимит стоимости основных средств установили

Раньше предельная величина стоимости основных средств была 40 000 руб. Организация могла установить лимит меньшего размера (п. 5 ПБУ 6/01). Но не более.

Сейчас предельная величина не определена. Компания вправе установить этот лимит самостоятельно (п. 5 ФСБУ 6/2020). Объекты со сроком полезного использования больше года, но стоимостью ниже лимита разрешено списывать в расходы сразу.

Лимит стоимости надо было прописать в учетной политике.

Что уточнить

Минфин пояснил, что сумму лимита нужно установить в расчете на каждый отдельный объект. А не на группу активов в целом (письмо от 25.08.2021 № 07-01-09/68312).

Лимит определяйте исходя из существенности информации об активах. Но здесь возможны конфликты с налоговиками. Если лимит будет слишком большой, то часть активов может выпасть из-под налога на имущество.

Безопасно установить лимит такого же размера, как в налоговом учете – 100 тыс. руб. (п. 1 ст. 257 НК). Кроме того, так вы еще и синхронизируете два вида учета.

Как решили считать амортизацию

Определите дату начала амортизации

Раньше амортизацию начисляли только по одному правилу: с 1-го числа месяца, который следует за месяцем, когда объект приняли на учет (п. 21 ПБУ 6/21). А прекращали – с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, когда стоимость объекта погашена. Или он снят с учета (п. 22 ПБУ 6/01).

Сейчас амортизация начинается и прекращается сразу же с даты признания объекта в учете, и с даты его списания. Однако разрешено применять и старые правила (п. 33 ФСБУ 6/2020). Этот выбор также должен был быть зафиксирован в учетной политике.

Выберите способ амортизации

Новый стандарт оставил три способа амортизации: линейный, способ уменьшаемого остатка и пропорционально количеству продукции. А варианта «по сумме чисел лет срока полезного использования» больше нет.

При этом в стандарте убрали формулу для способа уменьшаемого остатка. Теперь компания должна разработать ее сама.

Что уточнить

В отличие от бухучета, в налоговом учете по срокам амортизации ничего не изменилось. Начинать амортизацию нужно с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором объект был введен в эксплуатацию (п. 4 ст. 259 НК). Прекращается амортизация также с 1-го числа следующего месяца (п. 5, 6 ст. 259.1 НК). Поэтому лучше и в бухучете продолжать пользоваться старыми правилами.

А вот способы амортизации, кроме линейного, придется пересмотреть. Если использовали способ «по сумме чисел лет» – замените его. Например, способом «уменьшаемого остатка».

Для способа «уменьшаемого остатка» можно использовать формулу из ПБУ 6/01. Исходя из остаточной стоимости объекта на начало года, срока полезного использования и коэффициента не выше 3. Размер коэффициента должна установить организация. А формулу пропишите в учетке.

Как будете проводить переоценку

По новому стандарту переоценка не обязательна. Поэтому компании нужно решить, будет ли она проводить переоценку основных средств. И если да – то для каких групп.

Выберите частоту переоценки. Раньше основные средства можно было переоценивать не чаще раза в год (п. 15 ПБУ 6/01). По новому стандарту частоту определяет сама компания (п. п. 15, 16 ФСБУ 6/2020).

Установите, как будете отражать результаты переоценки в учете. Есть два варианта.

Первый – привычный. Изменяются и первоначальная стоимость, и сумма накопленной амортизации. Второй – новый. Вся накопленная амортизация списывается. А остаток на счете 01 доводится до рыночной стоимости объекта.

Частоту переоценки закрепите в учетной политике. Как и вариант учета ее результатов.

Что уточнить

Если рыночная стоимость основных средств часто меняется, лучше выбрать вариант с переоценкой. Это вытекает из пункта ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», (утв. приказом Минфина от 06.12.2008 № 106н). Отчетность требует достоверности. Ее пользователи должны быть уверены, что стоимость активов компании соответствует рыночной.

Чтобы оценить, нужна ли корректировка стоимости основного средства, пропишите уровень существенности. Законом этот показатель не регулируется. Установлено только, что это информация, без которой пользователь бухотчетности не примет верного решения (п. 6.2.1 Концепции бухгалтерского учета в рыночной экономике России).

Для каждой организации уровень существенности будет свой. Например, можно установить его в процентах к балансовой стоимости актива. Выбор закрепите в учетной политике.

Как будете оценивать инвестиционную недвижимость

Инвестиционная недвижимость – это недвижимость, которая сразу предназначена для сдачи в аренду. Доход также можно получать просто от роста ее рыночной стоимости.

Для оценки инвестиционки есть два способа: по первоначальной, и по рыночной стоимости.

Если выберите второй вариант, объекты амортизировать не нужно. Но переоценку придется проводить на каждую отчетную дату. А рост или падение стоимости сразу включать в финансовый результат.

Что уточнить

Выделяйте инвестиционку в отдельную группу, только если точно не планируете использовать объекты в производственной деятельности.

Кроме того, для оценки инвестиционки придется привлекать профессиональных оценщиков. Причем на каждую отчетную дату.

Какую установили ликвидационную стоимость

Ликвидационная стоимость – это предполагаемая стоимость объекта в конце срока полезного использования. За минусом затрат на выбытие актива. Если ее невозможно определить или она несущественна, компании вправе амортизировать полную стоимость объекта (п. п. 30, 31 ФСБУ 6/2020).

Ликвидационную стоимость, как и способ начисления амортизации, и срок полезного использования, нужно постоянно проверять. Как минимум – в конце каждого года (п. 37 ФСБУ 6/2020). Если они изменились, проведите корректировку (письмо Минфина от 04.06.2021 № 07-01-09/43687).

Что уточнить

Ликвидационная стоимость актива – расчетная величина. Для расчета состояние объекта и срок службы принимайте условными. Какими они ожидаются к концу срока полезного использования основного средства (письмо Минфина от 12.08.2021 № 03-05-05-01/64841). Расчет оформите бухгалтерской справкой.

Проверяйте ликвидационную стоимость на конец каждого года, как требует стандарт. Но уточняйте ее только тогда, когда появились новые существенные обстоятельства. Например, резко выросла цена на вторсырье, в которое превратится ликвидируемый объект.