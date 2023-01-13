Бухгалтеры! Коллегам нужна ваша помощь

Как работать с компаниями из новых регионов

Вот такой вопрос о нюансах работы с компаниями из ЛНР задает наш пользователь:

Сейчас заключаем договор с фирмой в Луганске, у нее регистрация по правилам России с 10-значным ИНН. Тут я так понимаю работаем, как с любой другой российской фирмой. А вот ноябре была мелкая отгрузка фирме,у которой короткий ИНН менее 10 знаков, то есть регистрация не по правилам России. А есть какие -то нюансы? Мы продавцы – они покупатели.

У кого уже есть такой опыт – пишите ответ в комментариях к вопросу.

Маркировка воды

Сейчас в России уже действует обязательная маркировка воды, правда не всей и вводится она поэтапно.

Упакованную питьевую воду, которая продается в рознице, нужно обязательно продавать через ККТ и отмечать в системе Честный ЗНАК с 1 марта 2023 года.

А общепит и бюджетные учреждения обязаны пробивать ее по кассе и отправлять сведения с 1 декабря 2023 года.

Но у нашего пользователя вопрос не о питьевой, а о дистиллированной воде, которая используется при разбавлении антифриза. Нужно ли сведения о ней отправлять в Честный ЗНАК?

Грант, целевой заем и софинансирование НИОКР

ООО получило грант, денежные средства, полученные по гранту, не облагаются налогом. А как быть со средствами, которые передаются ООО в качестве софинансирования?

Вот какой вопрос задает наш пользователь:

Подскажите пожалуйста. Мы ООО НА УСНО (Д-Р). Получили Грант на выполнение НИОКР, согласно договора денежные средства полученные за счет средств гранта не подлежат налогообложению (пп. 14 п. 1 ст. 251) Так же по договору предусмотрено софинансирование проекта из внебюджетных средств в размере не менее 20% от суммы Гранта. У нас эта сумма предоставляется целевым займом (беспроцентным). Подскажите пожалуйста будут ли расходы от поступления попадать под налогообложение или оно так же освобождено?

Есть на «Клерке» бухгалтеры, которые знакомы с учетом НИОКР и грантов? Оставьте ваш ответ на форуме.

СЗВ-М – как много в этом слове

Казалось бы, один из самых простых отчетов для бухгалтера – СЗВ-М. Но он настолько коварен, что может создать проблемы на ровном месте.

Вот и нашему пользователю невдомек, почему после отправки СЗВ-М за декабрь, сформированном в 1С:ЗУП, обнаружилась критическая ошибка.

Вот такая:

УОПП: [07010408] [Страхователь не подключен к ЭДО] (код ошибки: 07010408)

«Заново надо подключаться к ЭДО?», – интересуется Галина.

Кто-то уже сталкивался с такой ошибкой? Как решили, что помогло? Помогите решить загадку нашему подписчику.

Как задать вопрос на форуме?

Если у вас возникли вопросы – задавайте их на форуме. Сделать это легко всего за несколько шагов.

Шаг 1 Нажмите «+ Создать тему» в правом верхнем углу экрана

Шаг 2 В открывшемся окне напишите заголовок, например, «Где найти КБК на 2023 год?».

Наш умный форум сразу подберет вам похожие темы, вдруг ответ на ваш вопрос уже есть.

Если подходящего ответа не нашлось – переходим к следующему шагу.

Шаг 3 Выбираем раздел. Например, для вопроса про КБК подойдет раздел Бухгалтерия.

Добавьте теги – это такие самые важные слова в вашем вопросе, например, КБК, налоги2023. Если нужного тега в списке нет – можете его добавить. Сомневаетесь, какие слова подобрать – ничего не пишите, мы сами добавить правильные теги.

Осталось только написать сам вопрос и нажать «+ Создать тему». Готово. Теперь только нужно подождать, пока коллеги вам ответят.