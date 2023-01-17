Как рассчитать среднее количество рабочих дней в месяце

Итак, понятие рабочего времени закреплено в статье 91 ТК. В ней же указано, что нормальная продолжительность трудовой занятости – 40 ч. в неделю.

Среднее количество рабочих дней в месяце

Если для сотрудников установлена 40-часовая рабочая неделя, то, как правило, это означает, что они трудятся 5 дней в неделю по 8 ч. в день. Производственный календарь позволяет определить, сколько рабочих дней в месяце при графике 5/2, – ежемесячно выпадает от 21 до 23 трудовых дней, если на будни не приходятся праздники.

Например, в январе 2023 года – всего 17 дней труда, в феврале – 18. Больше всего будней в августе 2023 – 23. Если говорить, сколько будних дней в месяце, то в среднем от 20 до 22. В 2023 наиболее часто встречается цифра 21, такое количество будней отмечено в июне, июле, сентябре, ноябре и декабре.

Не у всех граждан пятидневная рабочая неделя с двумя выходными. В некоторых случаях работодатель вправе увеличивать ее на 1 день. Таким образом, работники трудятся 6 дней, а не 5.

Производственный календарь поможет определить, сколько рабочих дней в месяц при графике 6/1, их число увеличивается на 4–5 ежемесячно.

Например, в августе сотрудники, занятые 6 дней из 7, будут трудиться 27 дней. Важно сказать, что даже при шестидневке должно соблюдаться правило 40 часов.

В случае производственной необходимости, согласно статье 105 ТК, проводится разделение рабочего дня на части. В этом случае сумма трудовых часов не должна превышать оговоренное в договоре значение.

Ограничение по часам и нормы труда

В зависимости от некоторых факторов рабочая неделя может быть сокращена.

Например, такие меры применяются в следующих случаях:

работник не достиг 16-летнего возраста – не более 24 ч. в нед.;

работник в возрасте от 16 до 18 лет – не более 35 ч. в нед.;

сотрудники, являющиеся инвалидами 1 и 2 групп , – не более 35 ч. в нед.;

сотрудники, занятые на вредных и опасных видах деятельности, – не более 36 ч. в нед.

В производственном календаре видно, сколько рабочих дней в месяце при графике 5 через 2 при сокращенном рабочем времени: их количество не отличается от тех, кто трудится по сорок часов в неделю.

Производственный календарь с указанием количества рабочих дней в месяце на 1 квартал 2023 года. Взято с сайта Клуб ТК.

Указанные выше нормы оговорены в статье 92 ТК. Также из нее следует, что 36-часовая рабочая неделя устанавливается для работников, занятых на опасных и вредных должностях на основании трудового договора.

При согласии сотрудников продолжительность времени занятости работодатель вправе увеличить до 40 ч., но в таком случае им назначается денежная компенсация.

Если говорить, сколько выходных в месяце у таких работников, то их число колеблется от 8 до 15 в зависимости от того, есть ли праздники.

Количество часов занятости, график труда, сколько смен в месяц при графике 5/2, необходимость отработки и другие нюансы фиксируются в трудовом договоре. На это стоит обратить внимание при его подписании.

Как рассчитать нормы времени занятости в месяце

Чтобы определить, сколько в месяце рабочих часов, необходимо знать, какое количество часов человек трудится в день. Для этого нужно знать количество трудовых часов в неделе и количество рабочих дней.

Например, при 40-часовой неделе, состоящей из 5 трудовых дней, продолжительность трудового дня составляет 8 ч. Чтобы выяснить, сколько в месяце рабочих дней при пятидневной рабочей неделе, не вдаваясь в математические расчеты, используем календарь и нормы рабочего времени на 2023 год, которые представлены в таблице ниже.

Таблица с сайта Клуб ТК

Данная таблица составлена в соответствии со статьей 112 ТК и постановлением Правительства от 29.08.2022 № 1505 «О переносе выходных дней в 2023 году».