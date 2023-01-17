Какие ФСБУ надо или можно применять в 2023 году

Чем важно «родство» ФСБУ с МСФО В случае если по конкретному вопросу ведения бухгалтерского учета в ФСБУ не установлены способы ведения бухгалтерского учета, то организация разрабатывает соответствующий способ исходя из требований, установленных законодательством Росси о бухучете, федеральными или отраслевыми стандартами. Однако в первую очередь организации обязаны искать решение проблемы в нормах МСФО. А в положениях отечественных стандартов бухучета по аналогичным вопросам – только во вторую (п. 7.1 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»).

ФСБУ 5/2019 «Запасы»

Стандарт утвержден приказом Минфина от 15.11.2019 № 180н. Он стал обязательным еще с отчетности за 2021 год.

ФСБУ 5/2019 разработан на основе МСФО (IAS) 2 «Запасы» (приказ Минфина от 28.12.2015 № 217н).

ФСБУ заменил ПБУ 5/01 «Учёт материально-производственных запасов» (приказ Минфина от 09.07.2001 № 44н). Также с 01.01.2021 года утратили силу Методические указания по бухгалтерскому учёту:

материально-производственных запасов (приказ Минфина от 28.12.2001 № 119н);

специального инструмента, спецприспособлений, спецоборудования и спецодежды (приказ Минфина от 26.12.2002 № 135н).

ФСБУ 6/2020 «Основные средства»

Стандарт утвержден приказом Минфина от 17.09.2020 № 204н. Обязателен с отчетности за 2022 год.

Данный стандарт заменяет ПБУ 6/01 «Учет основных средств». Кроме того, утратили силу Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденные приказом Минфина России от 13.10.2003 № 91н.

При создании ФСБУ 6/2020 Минфин ориентировался на МСФО (IAS) 16 «Основные средства» (приложение № 8 к приказу Минфина от 28.12.2015 № 217н).

ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»

Стандарт утвержден приказом Минфина от 16.10.2018 № 208н. Обязателен с отчетности за 2022 год.

Ранее в ПБУ аналога этому стандарту не было. При создании ФСБУ 25/2018 Минфин ориентировался на МСФО (IFRS) 16 «Аренда» (приложение № 1 к приказу Минфина от 11.06.2016 № 111н).

ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»

Стандарт утвержден приказом Минфина от 17.09.2020 № 204н. Обязателен с отчетности за 2022 год. Он заменил ПБУ 6/01 «Учет основных средств» и ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы».

В этом стандарте Минфин проявил самостоятельность. Аналогичного стандарта в МСФО не существует.

ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете»

Стандарт утвержден приказом Минфина от 16.04.2021 № 62н. Обязателен с отчетности за 2022 год. Здесь Минфин проявил двойную самостоятельность. Во-первых, ранее не было аналогичного ПБУ. Во-вторых, нет аналогичного стандарта и в МСФО.

ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы»

Стандарт «Нематериальные активы» утвержден приказом Минфина от 30.05.2022 № 86н. Стандарт заменит ПБУ 14/2007. При создании ФСБУ 6/2020 Минфин ориентировался на МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы» (приложение № 25 к приказу Минфина от 28.12.2015 № 217н).

Однако обязанность применять новый порядок учета установлена только с отчетности за 2024 год. При этом компаниям предоставили право применять стандарт досрочно. Иначе говоря – в 2023 году.