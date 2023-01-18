Как считать амортизацию по ФСБУ 6/2020: проверьте себя

Итак, несколько важных моментов.

Определите дату начала амортизации

Раньше амортизацию начисляли только по одному правилу: с 1-го числа месяца, который следует за месяцем, когда объект приняли на учет (п. 21 ПБУ 6/21). А прекращали – с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, когда стоимость объекта погашена. Или он снят с учета (п. 22 ПБУ 6/01).

Сейчас амортизация начинается и прекращается сразу же с даты признания объекта в учете, и с даты его списания. Однако разрешено применять и старые правила (п. 33 ФСБУ 6/2020). Этот выбор также должен был быть зафиксирован в учетной политике.

А точно? Увы, все именно так, и если чего-то не учли – придется исправлять ошибки. Рассказываем подробно, как это сделать, в курсе повышения квалификации по ФСБУ: запишитесь на ближайший поток.

Выберите способ амортизации

Новый стандарт оставил три способа амортизации: линейный, способ уменьшаемого остатка и пропорционально количеству продукции. А варианта «по сумме чисел лет срока полезного использования» больше нет.

При этом в стандарте убрали формулу для способа уменьшаемого остатка. Теперь компания должна разработать ее сама.

Что уточнить

В отличие от бухучета, в налоговом учете по срокам амортизации ничего не изменилось. Начинать амортизацию нужно с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором объект был введен в эксплуатацию (п. 4 ст. 259 НК). Прекращается амортизация также с 1-го числа следующего месяца (п. 5, 6 ст. 259.1 НК). Поэтому лучше и в бухучете продолжать пользоваться старыми правилами.

А вот способы амортизации, кроме линейного, придется пересмотреть. Если использовали способ «по сумме чисел лет» – замените его. Например, способом «уменьшаемого остатка».

Для способа «уменьшаемого остатка» можно использовать формулу из ПБУ 6/01. Исходя из остаточной стоимости объекта на начало года, срока полезного использования и коэффициента не выше 3. Размер коэффициента должна установить организация. А формулу пропишите в учетке.

Если честно, я ничего не понимаю

Штрафы за ошибки в бухучете серьезные. Но не суметь в ФСБУ разобраться самому – нормально.

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