Обязательный аудит бухгалтерской отчетности

Что такое аудит бухгалтерской отчетности

Финансовая отчетность характеризует деятельность каждого конкретного субъекта хозяйствования за установленный временной промежуток, обычно за год. На ее основе проводят экономический анализ предприятия и принимают управленческие решения.

В состав годовой бухгалтерской отчетности входят документы, указанные в ст. 14 закона от 30.12.2021 № 435-ФЗ. Как правило, она формируется из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним.

Но для того, чтобы отчетная информация отражала реальное положение дел в компании, она должна быть достоверной. Только в этом случае на ее основе могут быть приняты экономически оправданные и эффективные решения. Достоверность оценки финансовой отчетности организации достигается проведением аудита независимыми специалистами.

Аудит не подменяет собой функции контролирующих органов, в том числе налоговой службы. Он направлен на выявление ошибок в бухгалтерских документах компании и оказание помощи в их устранении, а также на защиту интересов контрагентов фирмы, которые принимают управленческие решения на основе годовой отчетности своих партнеров.

Эта процедура предоставляет широкие возможности. Для аудируемого лица – увидеть собственный учет как бы изнутри, с точки зрения профессионалов и получить от них рекомендации по дальнейшей деятельности. Благодаря этому компания сможет откорректировать имеющиеся недочеты, устранить грубые ошибки и таким образом избежать потенциальных мер ответственности от контролирующих органов.

Собственники и руководство фирмы благодаря аудиту могут оценить плодотворность работы отдельных специалистов и организации в целом и сделать соответствующие выводы. Другие пользователи финансовой отчетности получат возможность принимать решения, не сомневаясь в достоверности представленных данных.

Аудит – это проводимая специальной организацией на договорной основе независимая проверка финансовой отчетности компании. По ее итогам профессионалы должны выразить свое мнение и дать оценку степени точности и полноты представленных сведений в отчетных документах по установленной форме. Определение аудита закреплено в части 3 ст. 1 закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ.

Результатом проведения таких мероприятий будет аудиторское заключение. Это обобщающий документ, в котором должны содержаться данные о наличии или отсутствии значительных ошибок и искажений в отчетности организации. Порядок составления и содержание аудиторского заключения регламентируются ст. 6 закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ.

Аудит может быть как добровольным, который проводится по инициативе или с согласия организации, так и обязательным. Случаи, когда организация обязана заключить договор с аудиторской компанией для получения оценки полноты и точности своей финансовой документации, установлены ст. 5 закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ.

Цель бухгалтерского аудита

Цель финансового аудита раскрыта в части 3 ст. 1 закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ. Это высказывание профессионального мнения о полноте финансовой отчетности компании и соответствии ведения ее бухгалтерского учета порядку, закрепленному российским законодательством.

Выполняя мероприятия по достижению этой цели, лица, осуществляющие аудит, обязаны блюсти независимость. Этот основополагающий принцип не только закреплен в законе от 30.12.2008 № 307-ФЗ, но и детально расшифрован в правилах независимости аудиторов и аудиторских организаций, одобренных советом по аудиторской деятельности 19.12.2019 (протокол № 51).

Так, согласно правилам от 19.12.2019 независимость специалистов этой сферы должна быть неразрывно связана с принципами объективности и честности (п. 1.3). Она подразумевает как независимость мышления, так и независимость поведения.

Независимость мышления предполагает, что аудитор способен сформировать вывод, на который не оказывают влияние факторы, компрометирующие его профессиональный взгляд. Кроме того, она возможна, только когда специалист действует честно, демонстрируя объективность и профессиональный скептицизм.

Независимость поведения, в свою очередь, позволяет аудитору избежать в своих действиях компрометирующих его профессионализм фактов и обстоятельств.

Кто обязан проводить аудит бухгалтерской отчетности

Случаи, когда должен проводиться обязательный аудит, прописаны в ч. 1 ст. 5 закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ.

Такая обязанность предусмотрена для хозяйствующих субъектов, если:

ценные бумаги компании допущены к организованным торгам;

фирма является профессиональным участником рынка ценных бумаг или бюро кредитных историй;

компания действует в форме фонда при поступлении имущества и денег за год, предшествовавший отчетному, превышающих 3 млн рублей. Это не относится к государственным внебюджетным фондам, специализированным организациям управления целевым капиталом и международным фондам;

они являются АО или ПАО, акционером которых выступает Российская Федерация, ее регионы или муниципальные образования;

они являются обычными ООО и их налоговые доходы за год, предшествовавший отчетному, больше 800 млн рублей, либо сумма активов на 31 декабря года, предшествовавшего отчетному, больше 400 млн рублей.

Стоит учитывать, что закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ не содержит полного перечня ситуаций, в которых проводится обязательный аудит. Это означает, что не перечисленные в нем компании могут подпасть под эту процедуру, если такое требование будет установлено другими федеральными законами.

Некоторые категории таких хозяйствующих субъектов приведены ниже в таблице.

Обязательный аудит годовой бухгалтерской отчетности проводится ежегодно (ч. 2 ст. 5 закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ). Такая процедура может осуществляться только аудиторскими организациями, включенными в реестр.

Это означает, что индивидуальные аудиторы не вправе проводить такие мероприятия в отношении хозяйствующих субъектов. Запрет в отношении проведения ими обязательного аудита действует начиная с обязательного аудита бухгалтерской отчетности за 2021 год, а в отношении сопутствующих аудиту услуг – с 1 января 2023 года.

Проведение аудита бухгалтерской отчетности

Проведение аудита финансовой отчетности обычно состоит из следующих этапов работы с аудиторской компанией:

анализ задач и определение цены аудита;

определение сроков проведения проверки;

формирование группы аудиторов;

аудиторская проверка ведения учета и бухгалтерской отчетности;

формирование отчета и рекомендаций;

оформление аудиторского заключения;

консультирование заказчика и разъяснение данных ему рекомендаций.

Аудиторское заключение после проведения обязательной процедуры аудита сдается в налоговую в электронном виде вместе с годовой бухгалтерской отчетностью. Заключение, которое к этому моменту еще не готово, нужно сдать не позднее 10 рабочих дней со дня его подписания, но не позднее 31 декабря (ст. 18 закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ).

Кроме того, сведения об аудиторском заключении не позднее трех рабочих дней после подписания компании нужно разместить на Федресурсе. Для этого придется скачать с сайта необходимое программное обеспечение и заполнить в личном кабинете специальную форму, используя электронную подпись.

Другой вариант – обратиться к нотариусу, тогда он сам подпишет сообщение и разместит на федресурсе. В любом случае нужно учесть, что размещение сведений платное (пп. 7, 9 ст. 7.1 закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ).

В статистику аудиторское заключение сдавать не требуется.

Отдельного штрафа за непроведение обязательного аудита не существует. Однако за непредставление в срок аудиторского заключения в налоговую службу фирму могут оштрафовать на сумму до 5 тыс. рублей. Штраф для должностного лица предусмотрен в размере до 500 рублей, а если нет аудиторских заключений за прошлые годы – до 10 тыс. рублей (ст. 4.1.2, 15.11, 19.7 КоАП).

За неразмещение сведений об аудиторском заключении на Федресурсе предусмотрен штраф для должностного лица – от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, а за несвоевременное размещение – 5 тыс. рублей (ст. 14.25 КоАП).