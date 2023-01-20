Отчетность в Росстат в 2023 году: кто и как должен сдавать

Кто обязан сдавать отчетность в Росстат

Состав респондентов указан в ст. 6 закона от 29.11.2007 № 282-ФЗ. Среди них:

юрлица и ИП;

госучреждения и органы местного самоуправления;

работающие в России филиалы, представительства и прочие структурные подразделения иностранных компаний.

Какую статистическую отчетность нужно сдавать в 2023 году

Состав отчетных форм различается в зависимости от:

масштабов деятельности организации;

сферы бизнеса;

численности персонала;

наличие статуса малого или среднего предприятия.

Наличие права применять специальные налоговые режимы не влияет на перечень отчетов в Росстат и не освобождает от нее.

Состав отчетов, подлежащих сдачи, респонденты могут узнать на официальном сервисе Росстата по ОКПО, ИНН или ОГРН/ОГРНИП. Если в ответ на запрос отобразилась фраза «Не найдены формы статистической отчетности» – в текущем году сдавать статистические отчеты не нужно. А если появилась таблица «Перечень форм», значит нужно подготовить перечисленные в ней отчеты.

Обратите внимание, что некоторые статистические формы сдаются только при наличии определенных событий. То есть если такие события не произошли, то и отчет сдавать не нужно. Например, это правило относится к формам 1-ПР и 3-Ф.

Отчетность субъектов МСП

Малый и средний бизнес подлежит сплошному статистическому наблюдению один раз в пять лет.

Последний раз сплошное наблюдение проводилось в 2021 году, значит следующее – в 2026.

В остальное время статистическое наблюдение в отношении субъектов МСП проводится выборочно, то есть отчитываются компании, которые были отобраны по определенным правилам из общей совокупности респондентов.

Микропредприятия из выборки отчитываются раз в год, а малые предприятия – ежемесячно или поквартально в зависимости от формы отчетности.

Способы сдачи статистической отчетности

С 2022 года все юрлица и ИП обязаны сдавать отчетность в электронном виде с применением цифровой подписи.

Сделать это можно тремя способами:

Через оператора ЭДО. На официальном сервисе Росстата. С помощью offline-модуля, который предварительно нужно скачать здесь.

Сроки предоставления отчетов в Росстат

У каждого отчета – свой диапазон дат для предоставления и крайний срок сдачи. Он указан на титульной странице формы. Если последний день отчетного периода выпадает на выходной, дедлайн переносится на ближайший будущий рабочий день.

Кроме того, календарь отчетов можно посмотреть на сайте Росстата.

Ответственность за нарушение сроков

Несвоевременное предоставление отчетов в Статистику грозит штрафами по ст. 13.19 КоАП:

юрлицо – 20 тыс. – 70 тыс. рублей ;

должностное лицо, ИП – 10 тыс. – 20 тыс. рублей.

Повторное нарушение приведет к увеличению штрафов до 150 тыс. и 50 тыс. рублей соответственно.

Аналогичные санкции последуют и в случае предоставления недостоверный сведений или несдачу отчета вовсе.