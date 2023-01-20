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Какие правила заполнения и новые формы путевых листов утвердил Минтранс с 01.03.2023

Минтранс России приказом от 28.09.2022 №390 утвердил изменения в форме бланка путевого листа с 1 марта 2023 года. Про его новый образец и правила заполнения узнаете из статьи.

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Какие правила заполнения и новые формы путевых листов утвердил Минтранс с 01.03.2023
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Новое правовое регулирование

Состав обязательных реквизитов и порядок заполнения путевых листов, закреплённые приказом Минтранса от 11.09.2020 № 368, действуют до 28 февраля 2023 года включительно.

После ему на смену приходит приказ от 28.09.2022 № 390, который установил обновлённые требования к путевым листам: это новые состав сведений, порядки оформления на бумаге и формирования электронного документа.

Тот же состав сведений предусмотрен новой редакцией Устава автомобильного транспорта (Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ в ред. Закона от 06.03.2022 № 39-ФЗ).

Второй регламент будет действовать до 1 марта 2029 года.

Основные изменения и новшества

С 1 марта 2023 года нужно учитывать, что:

  • из обязательных сведений путевого листа убрали его наименование и номер;

  • сведения о собственнике/владельце транспорта заменили на сведения о юрлице или ИП, которые оформили путевой лист (этот же состав сведений предусмотрен новой редакцией Устава автотранспорта).

Путевой лист должен быть на каждое транспортное средство, движущееся по дорогам при перевозке пассажиров и багажа, грузов в городском, пригородном и междугородном сообщениях.

Что касается порядка заполнения путевых листов, то коррективы с 01.03.2023 такие:

  • урегулировали, какую именно информацию нужно указывать о виде перевозки и виде сообщения;

  • установили правила формирования электронных путевых листов, формат которых утверждает ФНС. В т. ч. как их должны подписывать медработники и ответственные за техническое состояние т/с;

  • если электронный путевой лист фигурирует при приеме груза для перевозки, его предъявляют в электронной форме или в виде бумажной копии;

  • отменили обязанность вести журнал регистрации путевых листов.

Путевой лист можно составить не только на бумаге, но и в электронном виде. Это делает собственник/владелец.

Если т/с передали в аренду с экипажем, путевой лист заполняет арендодатель.

В случае использования электронного путевого листа перевозчик или водитель должен предоставить грузоотправителю для сверки подтверждение формирования электронного путевого листа и его реквизиты.

Обязательные реквизиты путевого листа с 01.03.2023

Таким образом, состав сведений должен быть такой:

Реквизит

Что указывать и как заполнять

1

Срок действия путевого листа

Дата (число, месяц, год), в течение которой путевой лист может быть использован.

 

Если путевой лист оформлен более чем на 1 календарный день – даты (число, месяц, год) начала и окончания срока, в течение которого он может быть использован.

2

Лицо, оформившее его

Для юрлица:

 

  • полное наименование;

  • адрес в пределах местонахождения;

  • номер телефона;

  • ОГРН.

Для ИП:

  • фамилия, имя, отчество (при наличии);

  • адрес регистрации по месту жительства;

  • номер телефона;

  • ОГРН.

3

Транспортное средство

Сведения о т/с должны включать:

 

  1. Тип транспорта, марку и модель согласно паспорту т/с (до 01.03.2023 такого уточнения не было). Если используется с прицепом/полуприцепом – марку и модель прицепа, полуприцепа.

  2. Госрегномер транспорта. Если с прицепом/полуприцепом – его регномер, и/или инвентарный номер (для троллейбусов и трамваев).

  3. Дату (число, месяц, год), время (часы, минуты) и результат проведения предрейсового или предсменного контроля технического состояния (если обязательность его проведения предусмотрена законом).

  4. Дату (число, месяц, год) и время (часы, минуты) выпуска на линию и возвращения.

  5. Показания одометра (полные километры пробега):

  • при выезде с парковки/парковочного места, предназначенной для стоянки данного т/с по возвращении из рейса и окончании рабочего дня/смены водителя;

  • при заезде на парковку по окончании рабочего дня/смены водителя;

  • при приеме-сдаче последующему водителю по окончании рабочего дня/смены предыдущего водителя (в случае оформления или формирования нескольких путевых листов на 1 т/с).

4

Водитель (-ли) транспортного средства

Сведения должны включать:

 

  • фамилию, имя, отчество (при наличии);

  • дату (число, месяц, год), время (часы, минуты), результат проведения предсменного, предрейсового и послесменного, послерейсового медосмотра (если обязательность проведения послерейсового, послесменного медосмотра предусмотрена законом).

5

Вид перевозки

Сведения должны включать информацию о перевозке:

 

1. Коммерческие перевозки.

Это может быть:

  • регулярная перевозка пассажиров и багажа;

  • перевозка грузов на основании договора перевозки грузов или фрахтования (в т. ч. по договору аренды с экипажем);

  • перевозка пассажиров и багажа по заказу;

  • перевозка пассажиров и багажа легковым такси;

  • организованная перевозка групп детей автобусами (если по договору фрахтования).

2. Перевозки для собственных нужд.

3. Передвижение и работа специальных транспортных средств.

6

Вид сообщения

Городское, пригородное или междугородное

Отметим, что до 01.03.2023 допустим такой состав сведений путевого листа:

  • наименование и номер;

  • срок действия;

  • собственник (владелец) транспортного средства;

  • транспортное средство;

  • водитель;

  • сведения о перевозке.

Собственник или владелец транспортного средства вправе включать в путевой лист дополнительные сведения, учитывающие особенности своей деятельности, связанной с перевозкой пассажиров и багажа, грузов. Эту возможность оставили неизменной.

Обязательной формы бланка путевого листа нет. Её можно разработать самостоятельно, взяв за основу типовую межотраслевую форму № 3 (утв. постановлением Госкомстата от 28.11.1997 № 78). Но в неё обязательно нужно включить сведения, приведённые в таблице по Приказу Минтранса № 390.

Образец бланка путевого листа закрепляют в учетной политике.

Подписание путевого листа с 01.03.2023

Установлено, что отметки о медосмотре в электронном путевом листе медработник заверяет усиленной квалифицированной или усиленной неквалифицированной электронной подписью, которая создана на Госуслугах.

Аналогичными подписями заверяют:

Отметка

Кто заверяет

О дате и времени выпуска т/с на линию

 

О дате, времени и результате предрейсового контроля технического состояния

Подпись ставит работник, который отвечает за техсостояние и безопасную эксплуатацию транспорта

О дате, времени и показаниях одометра при выезде т/с с парковки и заезде на нее. В т. ч. при передаче т/с последующему водителю, когда на т/с оформляют несколько путевых листов на каждого водителя.

Кого назначил руководитель (ИП)

 

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