Какие правила заполнения и новые формы путевых листов утвердил Минтранс с 01.03.2023

Новое правовое регулирование
Состав обязательных реквизитов и порядок заполнения путевых листов, закреплённые приказом Минтранса от 11.09.2020 № 368, действуют до 28 февраля 2023 года включительно.
После ему на смену приходит приказ от 28.09.2022 № 390, который установил обновлённые требования к путевым листам: это новые состав сведений, порядки оформления на бумаге и формирования электронного документа.
Тот же состав сведений предусмотрен новой редакцией Устава автомобильного транспорта (Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ в ред. Закона от 06.03.2022 № 39-ФЗ).
Второй регламент будет действовать до 1 марта 2029 года.
Основные изменения и новшества
С 1 марта 2023 года нужно учитывать, что:
из обязательных сведений путевого листа убрали его наименование и номер;
сведения о собственнике/владельце транспорта заменили на сведения о юрлице или ИП, которые оформили путевой лист (этот же состав сведений предусмотрен новой редакцией Устава автотранспорта).
Путевой лист должен быть на каждое транспортное средство, движущееся по дорогам при перевозке пассажиров и багажа, грузов в городском, пригородном и междугородном сообщениях.
Что касается порядка заполнения путевых листов, то коррективы с 01.03.2023 такие:
урегулировали, какую именно информацию нужно указывать о виде перевозки и виде сообщения;
установили правила формирования электронных путевых листов, формат которых утверждает ФНС. В т. ч. как их должны подписывать медработники и ответственные за техническое состояние т/с;
если электронный путевой лист фигурирует при приеме груза для перевозки, его предъявляют в электронной форме или в виде бумажной копии;
отменили обязанность вести журнал регистрации путевых листов.
Путевой лист можно составить не только на бумаге, но и в электронном виде. Это делает собственник/владелец.
Если т/с передали в аренду с экипажем, путевой лист заполняет арендодатель.
В случае использования электронного путевого листа перевозчик или водитель должен предоставить грузоотправителю для сверки подтверждение формирования электронного путевого листа и его реквизиты.
Обязательные реквизиты путевого листа с 01.03.2023
Таким образом, состав сведений должен быть такой:
№
Реквизит
Что указывать и как заполнять
1
Срок действия путевого листа
Дата (число, месяц, год), в течение которой путевой лист может быть использован.
Если путевой лист оформлен более чем на 1 календарный день – даты (число, месяц, год) начала и окончания срока, в течение которого он может быть использован.
2
Лицо, оформившее его
Для юрлица:
Для ИП:
3
Транспортное средство
Сведения о т/с должны включать:
4
Водитель (-ли) транспортного средства
Сведения должны включать:
5
Вид перевозки
Сведения должны включать информацию о перевозке:
1. Коммерческие перевозки.
Это может быть:
2. Перевозки для собственных нужд.
3. Передвижение и работа специальных транспортных средств.
6
Вид сообщения
Городское, пригородное или междугородное
Отметим, что до 01.03.2023 допустим такой состав сведений путевого листа:
наименование и номер;
срок действия;
собственник (владелец) транспортного средства;
транспортное средство;
водитель;
сведения о перевозке.
Собственник или владелец транспортного средства вправе включать в путевой лист дополнительные сведения, учитывающие особенности своей деятельности, связанной с перевозкой пассажиров и багажа, грузов. Эту возможность оставили неизменной.
Обязательной формы бланка путевого листа нет. Её можно разработать самостоятельно, взяв за основу типовую межотраслевую форму № 3 (утв. постановлением Госкомстата от 28.11.1997 № 78). Но в неё обязательно нужно включить сведения, приведённые в таблице по Приказу Минтранса № 390.
Образец бланка путевого листа закрепляют в учетной политике.
Подписание путевого листа с 01.03.2023
Установлено, что отметки о медосмотре в электронном путевом листе медработник заверяет усиленной квалифицированной или усиленной неквалифицированной электронной подписью, которая создана на Госуслугах.
Аналогичными подписями заверяют:
Отметка
Кто заверяет
О дате и времени выпуска т/с на линию
О дате, времени и результате предрейсового контроля технического состояния
Подпись ставит работник, который отвечает за техсостояние и безопасную эксплуатацию транспорта
О дате, времени и показаниях одометра при выезде т/с с парковки и заезде на нее. В т. ч. при передаче т/с последующему водителю, когда на т/с оформляют несколько путевых листов на каждого водителя.
Кого назначил руководитель (ИП)