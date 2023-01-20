За что бухгалтеры любят видео от «Клерка» – лучшие выпуски

Рубрика «БухСтрим»

Место, где мы рассказываем о последних поправках, обсуждаем нововведения и то, как их применять.

Руководит образовательным процессом опытный бухгалтер и главная училка «Клерка» – ведущая Елена Ярушкина. Она подробно объясняет каждую тему и помогает разобраться даже в самых сложных моментах в работе бухгалтера.

«Почему начало 2023 г. будет особо непростым для бухгалтеров»

Выпуск про единый налоговый платеж, уведомления с платежками и секреты выживания для бухгалтеров стал очень популярным.

Его посмотрело больше 10 тыс человек, а в комментариях разгорелась настоящая дискуссия – что же за зверь такой ЕНП, и как его укротить.

Продолжение противостояния ЕНП vs бухгалтеры

Налоговая рассылает требования на несуществующие долги, утвердили КБК на 2023 год, критичные ошибки по НДФ на ЕНС и как заполнять ЕФС-1 – самые горячие темы в свежем выпуске БухСтрима.

«История из жизни бухгалтерского сообщества. Разгневанные бухгалтеры строят план мести из-за 1 рубля, поступившего на счет»

На самом деле это не название видео, а одна из самых забавных тем выпуска, в котором мы рассказали сразу несколько историй наших подписчиков.

Вспомнили об офферах Wildberries и о классической дилемме бухгалтера – что делать с покупками директора и учредителя, когда купили на свои, но хочется деньги вернуть.

ЕНП, зарплата, НДФЛ и еще 100500 поправок под Новый год... Вспоминаем, прогнозы и советы нашей обаятельной ведущей Елены Ярушкиной.

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Рубрика «БухТуб»

Самый позитивный обзор бухгалтерский новостей от нашего харизматичного ведущего, у котрого уже образовался собсенный фан-клуб.

Пока Лена рассказывает о новостях со всей серьезностью, Артемий не стесняется шутить и даже (спойлер) общает головокружительный стриптиз.

«Бухгалтеров задолбали персональные данные, АУСН и единый налоговый платеж»

В первом выпуске второго сезона поговорили о войне профсоюзов с нечистыми на руку работодателями, графоманстве налоговиков и новых правилах обработки персональных данных. Ролик зашел на ура.

В комментариях одна из наших подписчиц поделилась, что она хоть и не бухгалтер, но формат понравился, так что она разослала ссылку на ролик коллегам – просвещаться.

*Бонусное видео. Ролик 2021 года, но он настолько классный, что мы его все-таки покажем))

«Блокировка ИП, позор ФНС, что с трудовыми книжками. Очень борзые бухновости»

Видео, благодаря которому одна из наших подписчиц даже захотела вернуться в профессию бухгалтера!