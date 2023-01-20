За что бухгалтеры любят видео от «Клерка» – лучшие выпуски

Рубрика «БухСтрим»Место, где мы рассказываем о последних поправках, обсуждаем нововведения и то, как их применять.
Руководит образовательным процессом опытный бухгалтер и главная училка «Клерка» – ведущая Елена Ярушкина. Она подробно объясняет каждую тему и помогает разобраться даже в самых сложных моментах в работе бухгалтера.
«Почему начало 2023 г. будет особо непростым для бухгалтеров»Выпуск про единый налоговый платеж, уведомления с платежками и секреты выживания для бухгалтеров стал очень популярным.
Его посмотрело больше 10 тыс человек, а в комментариях разгорелась настоящая дискуссия – что же за зверь такой ЕНП, и как его укротить.
Продолжение противостояния ЕНП vs бухгалтерыНалоговая рассылает требования на несуществующие долги, утвердили КБК на 2023 год, критичные ошибки по НДФ на ЕНС и как заполнять ЕФС-1 – самые горячие темы в свежем выпуске БухСтрима.
«История из жизни бухгалтерского сообщества. Разгневанные бухгалтеры строят план мести из-за 1 рубля, поступившего на счет»На самом деле это не название видео, а одна из самых забавных тем выпуска, в котором мы рассказали сразу несколько историй наших подписчиков.
Вспомнили об офферах Wildberries и о классической дилемме бухгалтера – что делать с покупками директора и учредителя, когда купили на свои, но хочется деньги вернуть.
«Блиц-новости за декабрь»ЕНП, зарплата, НДФЛ и еще 100500 поправок под Новый год... Вспоминаем, прогнозы и советы нашей обаятельной ведущей Елены Ярушкиной.
Рубрика «БухТуб»Самый позитивный обзор бухгалтерский новостей от нашего харизматичного ведущего Артемия Васенко, у котрого уже образовался собсенный фан-клуб.
Пока Лена рассказывает о новостях со всей серьезностью, Артемий не стесняется шутить и даже (спойлер) общает головокружительный стриптиз.
«Бухгалтеров задолбали персональные данные, АУСН и единый налоговый платеж»В первом выпуске второго сезона поговорили о войне профсоюзов с нечистыми на руку работодателями, графоманстве налоговиков и новых правилах обработки персональных данных. Ролик зашел на ура.
В комментариях одна из наших подписчиц поделилась, что она хоть и не бухгалтер, но формат понравился, так что она разослала ссылку на ролик коллегам – просвещаться.
*Бонусное видео. Ролик 2021 года, но он настолько классный, что мы его все-таки покажем))