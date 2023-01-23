Цитата дня. Чего хочет вся страна

Комментарий прошлой недели на «Клерке» – про расшифровку ЕНП. Бухгалтеры расшифровали аббревиатуру как «Единый налоговый песец».

Журналисты Infopro24 нашли на просторах сети еще более любопытное мнение:

«А я вот сижу, дозваниваюсь в налоговую с вопросом: как перечислять налоги по декабрьской зарплате... Уже пятый раз жду ответа оператора – доходит до ожидания в одну минуту, и опять – семь минут.))) Вся страна хочет отдать налоги, но не может».

Что скажете, коллеги? Как у вас дела с ЕНП продвигаются?