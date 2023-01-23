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Вакансии для бухгалтеров на «Клерке». Подборка недели

Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили ничего важного, мы собрали все ссылки с вакансиями за последние несколько дней.

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Вакансия дня

Финансовый аналитик для маркетплейсов – ИП Воронов, частичная занятость.

Дают до 60 000 рублей, хотят за это:

  • проведение финансового анализа компании;
  • формирование управленческой отчетности;
  • составление презентационных материалов.

Если умеете, почему бы не совместить с основной работой?

Вакансии за неделю

  1. Заместитель главного бухгалтера в Led Effect
    от 100 000 ₽, Москва, полная занятость
  2. от 20 000 ₽ до 40 000 ₽, частичная занятость
  3. зарплата не указана, Екатеринбург, полная занятость
  4. от 40 000 ₽ до 60 000 ₽, Люберцы, полная занятость
  5. Бухгалтер на первичку (подработка) в ООО «Гранд Учет»
    зарплата не указана, свободный график
  6. от 40 000 ₽ до 60 000 ₽, Ростов-на-Дон, полная занятость
  7. от 40 000 ₽ до 60 000 ₽, Москва, полная занятость
  8. от 80 000 ₽ до 100 000 ₽, Москва, полная занятость
  9. Бухгалтер (взаиморасчёты) в SKDESIGN
    от 60 000 ₽ до 80 000 ₽, Санкт-Петербург, полная занятость
  10. от 80 000 ₽ до 100 000 ₽, Москва, полная занятость
  11. от 100 000 ₽, Москва, полная занятость

Следить за вакансиями удобно в нашем телеграм-канале Бух.Джоб или на сайте в разделе Вакансии.

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