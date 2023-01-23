Вакансии для бухгалтеров на «Клерке». Подборка недели

Вакансия дня
Финансовый аналитик для маркетплейсов – ИП Воронов, частичная занятость.
Дают до 60 000 рублей, хотят за это:
- проведение финансового анализа компании;
- формирование управленческой отчетности;
- составление презентационных материалов.
Если умеете, почему бы не совместить с основной работой?
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