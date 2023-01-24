Как в бухучете отразить продажу основного средства с убытком. Готовимся к отчету за 2022

Первый способ – развернутый

При применении развернутого способа сумму дохода определяют на основании договорной цены с учетом всех скидок.

Доход признают на момент перехода права собственности (п. 6.5, 12, абз. 2 п. 16 ПБУ 9/99). Доходы отражают записью:

Дебет 62 (76, 73...) Кредит 91-1 – отражена реализация основного средства на дату перехода права собственности.

Выбытие основного средства отражают на отдельном субсчете счета 01 «Выбытие основных средств».

Сумма накопленной амортизации и обесценение уменьшают первоначальную или переоцененную стоимость объекта (п. 42 ФСБУ 6/2020).

Если объект дооценивали, суммы дооценки списывают по мере начисления амортизации или при списании объекта (п. 20 ФСБУ 6/2020). На дату выбытия на счете 83 «Добавочный капитал» числится или вся сумма дооценки, или недосписанный при амортизации остаток.

Учет продажи основных средств развернутым способом предписывает признавать отдельно прочие доходы и прочие расходы.

Балансовую стоимость списывают в состав прочих расходов:

Дебет 91-2 Кредит 01 субсчет «Выбытие основного средства» – отражена в составе прочих расходов балансовая стоимость проданного основного средства.

Кроме балансовой стоимости объекта в прочих расходах учитывают другие затраты, связанные с продажей. Это могут быть расходы на хранение, упаковку, обслуживание, транспортировку и т. д. (абз. 5 п. 11 ПБУ 10/99).

Делают запись:

Дебет 91-2 Кредит 23 (20, 60...) – списаны расходы, связанные с продажей основного средства.

Если организация – плательщик НДС, надо начислить налог:

Дебет 91-2 Кредит 68 субсчет «Расчеты по НДС» – начислен НДС с реализации основного средства.

Второй способ – сальдирование (свернутый)

Размер дохода и расходов при способе сальдирования определяют по тем же правилам, что и при развернутом способе.

Но в составе прочих доходов или прочих расходов в отчете о финансовых результатах отражают только финансовый результат по операции. То есть в зависимости от условий сделки, балансовой стоимости объекта и затрат, связанных с выбытием, могут получиться или прочий доход, или прочий расход (п. 44 ФСБУ 6/2020).

Вот что говорится в пункте 44 ФСБУ 6/2020:

44. Разница между суммой балансовой стоимости списываемого объекта основных средств и затрат на его выбытие, с одной стороны, и поступлениями от выбытия этого объекта, с другой стороны, признается доходом или расходом в составе прибыли (убытка) периода, в котором списывается объект основных средств.

Пример. Как учесть продажу ОС с убытком

Все подробности разберем на примере.

Предположим, фирма приобрела основное средство за 600 000 руб. (без НДС). По окончании использования закон обязывает его демонтировать. Срок полезного использования – 10 лет.

Техотдел оценил стоимость будущих запчастей по основному средству в сумме 150 000 руб.

Расходы на демонтаж и ликвидацию – в сумме 100 000 руб. Расходы на будущий демонтаж сформировали оценочное обязательство в размере 100 000 руб. Это оценочное обязательство увеличило первоначальную стоимость объекта.

В момент признания объекта в учете бухгалтер сделал проводки:

Дебет 08 Кредит 60 – 600 000 руб. – включена в первоначальную стоимость объекта цена;

Дебет 08 Кредит 96 – 100 000 руб. – включено в первоначальную стоимость объекта оценочное обязательство на будущий демонтаж;

Дебет 01 Кредит 08 – 700 000 руб. (500 000 + 100 000) – сформирована первоначальная стоимость объекта.

В начале использования основного средства бухгалтер определил его ликвидационную стоимость в размере ожидаемой стоимости активов, которые будут получены при демонтаже, то есть в размере 150 000 руб. В итоге амортизируемая стоимость станка составила 550 000 руб. (600 000 руб. + 100 000 руб. – 150 000 руб.).

Через 11 месяцев работы основного средства из-за финансовых затруднений его решили продать за 606 000 руб. (включая НДС). Покупатель имеется, поэтому переводить объект в состав долгосрочных активов к продаже не нужно.

За время эксплуатации объекта по нему была начислена амортизация:

Дебет 20 Кредит 02 – 50 417 руб. (((700 000 руб. – 150 000 руб.) : 10 : 12 мес.) × 11 мес.) – отражена сумма амортизации, начисленной за период эксплуатации объекта.

В момент продажи бухгалтер сделал проводки:

Дебет 01 субсчет «Выбытие основных средств» Кредит 01 субсчет «Первоначальная стоимость» – 700 000 руб. (600 000 + 100 000) – отражена первоначальная стоимость основного средства;

Дебет 02 Кредит 01 субсчет «Выбытие основных средств» – 50 417 руб. – отражена сумма амортизации, начисленной за период эксплуатации объекта.

Дебет 91-2 Кредит 01 субсчет «Выбытие основных средств» – 649 583 руб. (700 000 – 50 417 ) - списана балансовая стоимость основного средства;

Дебет 96 Кредит 91-1 – 100 000 руб. – списано в состав прочих доходов оценочное обязательство;

Дебет 62 Кредит 91-1 – 606 000 руб. – отражен доход от продажи основного средства;

Дебет 91-2 Кредит 68, субсчет «Расчеты по НДС» – 101 000 руб. (606 000 руб. : 120% × 20%) – начислен НДС.

Вариант 1. Фирма определяет прочие доходы и расходы развернуто

В отчете о финансовых результатах за отчетный год по строке 2340 бухгалтер показал сумму доходов от продажи. Она составила 605 000 руб. (606 000 – 101 000 + 100 000). В прочие расходы отнесена сумма 649 583 руб. Финансовый результат от продажи – убыток в сумме 44 583руб. (605 000 – 649 583).

Вариант 2. Фирма определяет прочие доходы и расходы свернуто

По строке 2340 бухгалтер указал сумму убытка от продажи основного средства 44 583 руб. (606 000 – 101 000 + 100 000 – 649 583). Как видите, в обоих случаях результат от операции один и тот же.