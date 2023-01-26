Судебная практика по налоговым спорам

Фирма расплатилась с контрагентами банкрота: что сказал Верховный Суд

Подрядчики нередко просят заказчиков расплачиваться с их контрагентами в счет уменьшения стоимости договора. Об этом договорились и две компании из Краснодарского края.

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Фирма расплатилась с контрагентами банкрота: что сказал Верховный Суд
Иллюстрация: freepik/freepik

Проблемы начались, когда подрядчик обанкротился: его управляющий решил аннулировать платежи. Три инстанции ему отказали, так как он пропустил срок. Но при этом указали, что заказчик платил из своих средств, а не за счет несостоятельной организации.

Из-за такого вывода АУ мог еще раз взыскать с юрлица уже выплаченную сумму. Компания дошла до Верховного суда, чтобы исключить из мотивировки сомнительный абзац.

Оплата в обход банкрота

9 июня 2018 года компания «Пищевые ингредиенты» заключила с «Мегастроем» договор на строительство кабельной линии от подстанции до заказчика. «Мегастрой», как подрядчик, привлек к работам контрагентов. Общая стоимость по договору составила 141,1 млн руб. Но по распорядительным письмам «Мегастроя» заказчик в счет оплаты перечислял деньги напрямую субподрядчикам.

Всего таких переводов было 13 на сумму почти 15 млн руб. В частности, в сентябре 2019-го заказчик перевел 2 млн руб. компании «Атлант», которая поставила «Мегастрою» трубы.

Стороны считали это зачетом: сумму, которую «Пищевые ингредиенты» заплатил субподрядчикам, вычитали из основного долга.

Всего через два месяца после выплат «Атланту», в ноябре 2019, АС Краснодарского края возбудил дело о несостоятельности «Мегастроя». В марте следующего года в отношении юрлица ввели наблюдение, а 18 июня начали конкурсное производство (дело № А32-54359/2019).

Сначала управляющим стал Дмитрий Грунь, но в июле 2021-го его заменил Сергей Лой. Последний узнал о переводах в обход должника и решил оспорить операции, совершенные за счет общества «Мегастрой», в том числе перевод «Атланту». Лой посчитал, что из-за этого фирма получила преимущество по удовлетворению требований перед другими кредиторами. А поэтому потребовал у суда признать сделку недействительной, а у компании – вернуть 2 млн руб. в конкурсную массу.

Фирма «Атлант» настаивала, что передала товар «Мегастрою» на основании договора поставки и обязана была принять исполнение, которое предложило третье лицо за должника в силу ст. 313 ГК. А факт поставки товара в дальнейшем установили суды.

Пропущенный срок и лазейка в мотивировке

Три инстанции отказали Лою, решив, что он пропустил срок давности. Так, первого управляющего утвердили 18 июля 2020, а Лой вошел в процедуру только через год, в июле 2021. Но срок должен течь именно с момента утверждения кандидатуры первого АУ.

«Изменение кандидатуры финансового управляющего не влияет на течение срока исковой давности, поскольку арбитражные управляющие являются преемниками друг друга», – подчеркнули суды.

Еще суды оценили обстоятельства, касающиеся существа спора. Они согласились, что у «Атланта» не было оснований не принимать деньги от «Пищевых ингредиентов».

При этом отметили, что «Пищевые ингредиенты» погасили долг перед «Атлантом» за счет собственных средств, а не на деньги «Мегастроя». Поэтому к заказчику перешли права кредитора по оплате поставленного товара, исполненной за банкрота. С двумя последними выводами не согласились «Пищевые ингредиенты».

Представитель компании Александр Терновских рассказал, что мотивировки имели бы преюдициальное значение, если бы конкурсный управляющий решил обратиться к фирме с иском о взыскании задолженности. Ведь из позиции судов следует, что у организации есть непогашенный долг перед банкротом по первоначальному договору подряда.

«Суды оставили лазейку, чтобы у управляющего была возможность обратиться к нам за взысканием дебиторской задолженности по тринадцати обособленным спорам», – сказал Терновских.

В такой ситуации фирме пришлось бы вернуть уже перечисленные ранее 15 млн руб. и пытаться получить их с банкрота.

Перечисляли средства должника

В итоге «Пищевые ингредиенты» подали жалобу в Верховный суд. Компания попросила, чтобы акты нижестоящих инстанций отменили. Заседание по делу в ВС прошло 12 января.

Вначале председательствующий в процессе Иван Разумов уточнил требования у представителя компании «Пищевые ингредиенты». Разумов отметил, что в апелляции и кассации фирма уже пыталась исключить из мотивировочной части два пункта: что юрлицо платило контрагенту банкрота из собственных средств и что из-за этого к ним перешли права кредитора. В кассационной жалобе, направленной в Верховный суд, «Пищевые ингредиенты» привели те же доводы.

– В части отказа в иске к «Атланту» вы оспариваете судебный акт?

– Нет, наши интересы затрагивают исключительно два абзаца, которые мы оспаривали в апелляции и кассации, – подтвердил Терновских.

Юрист обратил внимание, что организация перечисляла средства за «Мегастрой» систематически – с 2019 по 2020 год. Всего юрлицо расплатилось с тринадцатью контрагентами банкрота. По каждому из них управляющий инициировал обособленный спор, заметил Терновских. Представитель настаивал, что у организации была лишь одна цель: уменьшить свою кредиторскую задолженность.

Он настаивал, что заказчик выполнял распоряжения должника о средствах, которые фактически принадлежали «Мегастрою». И повторил, что стороны воспринимали эти платежи как зачет средств, причитающихся банкроту.

Терновских остановился на выводе судов о пропущенном сроке давности. Представитель заказчика считает, что сведения об имевшихся отношениях были известны первому управляющему. То есть суды правильно считали срок именно с момента назначения первого АУ.

После непродолжительного совещания тройка судей изменила акты трех инстанций, исключив выводы, что спорные платежи компания «Пищевые ингредиенты» совершила за свой счет и к ней перешли права кредитора.

То есть теперь управляющий не сможет взыскать с фирмы средства, которая она выплатила контрагентам банкрота.

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