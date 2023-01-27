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Больничный лист по уходу за ребенком в 2023 году

Больничный лист по уходу за ребенком с 2023 года оплачивает Социальный фонд с учетом новых лимитов заработка и последнего МРОТ. Кому и в каком полагается данное пособие, изложено в нашей статье.

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Больничный лист по уходу за ребенком в 2023 году
Иллюстрация: prostooleh/freepik

Как оплачивается больничный по уходу за ребенком в 2023 году

Назначение и выплата пособия осуществляются Социальным фондом (СФР) на основании сведений, в том числе данных о застрахованном лице и документов, представляемых работодателем, информации, имеющейся в распоряжении фонда, а также сведений и документов, запрашиваемых им у госорганов, органов государственных внебюджетных фондов, органов местного самоуправления либо подведомственных госорганам или органам местного самоуправления организаций (п. 3 правил получения ФСС сведений и документов, утвержденных постановлением Правительства от 23.11.2021 № 2010).

Основанием для назначения и выплаты пособия является больничный лист, в общем случае сформированный в виде электронного документа. Исключение составляют отдельные категории граждан, которым больничный лист выдается на бумаге (п. 16 правил № 2010, пп. 1, 2 условий и порядка формирования листков нетрудоспособности, утвержденных приказом Минздрава РФ от 23.11.2021 № 1089н).

СФР одновременно с данными о закрытии больничного листа при необходимости направляет запрос в организацию о предоставлении сведений, необходимых для начисления пособия. Работодатель должен представить эти сведения в объеме, указанном в запросе, не позднее трех рабочих дней со дня получения таких данных и запроса (пп. «а» п. 22, п. 23 правил № 2010).

Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается за календарные дни, указанные в больничном листе по уходу за ребенком (ч. 8 ст. 6 закона «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» от 29.12.2006 № 255-ФЗ).

Выходные дни в больничном листе оплачиваются наравне с рабочими, если они включены в период нетрудоспособности. В части 1 ст. 9 закона № 255-ФЗ перечислены периоды, когда пособие по временной нетрудоспособности не назначается. Выходные и нерабочие праздничные дни в этот перечень не входят (письмо ФСС РФ от 31.01.2017 № 02-09-14/22-03-848).

В случае ухода за больным малышом в возрасте до 8 лет пособие всегда выплачивается в размере 100% среднего заработка (п. 1 ч. 3, ч. 6 ст. 7 закона № 255-ФЗ).

Если ребенку 8 лет и больше, то больничный оплачивают в процентах от среднего заработка в зависимости от страхового стажа работника (ч. 1 ст. 7, п. 2 ч. 3 ст. 7 закона № 255-ФЗ):

  • 100% среднего заработка – страховой стаж работника 8 и более лет;

  • 80% среднего заработка – страховой стаж от 5 до 8 лет;

  • 60% среднего заработка при страховом стаже до 5 лет.

Что касается ухода за больным ребенком в возрасте 8 лет и старше, то на размер пособия влияет еще и то, как он лечился: амбулаторно (дома) или стационарно (в медицинском учреждении).

Если ребенок в возрасте с 8 до 15 лет (до 18 лет в случае болезни, связанной с поствакцинальным осложнением, при злокачественных новообразованиях) лечится дома, то больничный оплачивается (пп. «а» п. 2 ч. 3 ст. 7 закона № 255-ФЗ):

  • за первые 10 календарных дней – исходя из продолжительности страхового стажа сотрудника;

  • за последующие оплачиваемые дни – в размере 50% среднего дневного заработка независимо от страхового стажа.

При лечении дома ребенка 15 лет и старше больничный оплачивается так же, как по уходу за больным членом семьи, – не более чем за 7 календарных дней в размере, зависящем от продолжительности страхового стажа (п. 6 ч. 5 ст. 6, ч. 4 ст. 7 закона № 255-ФЗ).

В случаях пребывания работника в стационаре (в том числе дневном) при уходе за больным ребенком с 8 лет пособие начисляется из продолжительности страхового стажа работника за все оплачиваемые дни больничного (пп. «б» п. 2 ч. 3 ст. 7 закона № 255-ФЗ):

  • с ребенком в возрасте с 8 до 15 лет;

  • с ребенком в возрасте до 18 лет в случае болезни, связанной с поствакцинальным осложнением, при злокачественных новообразованиях;

  • с ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет;

  • с ВИЧ-инфицированным ребенком до 18 лет.

Если ребенок 15 лет и старше лечится в стационаре (в том числе дневном), больничный лист по уходу за ним не формируют (п. 49 условий № 1089н).

Кто выплачивает больничный по уходу за ребенком

Больничный лист по уходу за ребенком оплачивает СФР за счет средств фонда полностью, начиная с первого дня нетрудоспособности (ч. 3 ст. 3 закона № 255-ФЗ).

Кому оплачивают больничный по уходу за ребенком

Больничный лист по уходу за ребенком оплачивают матери, отцу, бабушке, другим родственникам, опекуну, попечителю (п. 43 условий № 1089н). Степень родства не влияет на порядок оплаты.

Таким образом, для назначения пособия необходимо:

  • быть родителем, опекуном или родственником ребенка;

  • ухаживать за больным ребенком и получить листок нетрудоспособности.

Страховые права по обязательному социальному страхованию начнут формироваться с 2023 года у тех, кто выполняет работы или оказывает услуги по гражданско-правовым договорам.

Право на оплату больничного по уходу за ребенком появится в 2023 у граждан, с которыми заключен гражданско-правовой договор и за прошлый календарный год есть страховые отчисления не менее сумм, выплачиваемых с МРОТ (в 2022 году это – 4 833,72 рубля). При этом учитываются и взносы, которые уплачивались с трудовых договоров.

Сколько дней оплачивают по больничному по уходу за ребенком

Максимальное количество оплачиваемых дней больничного по уходу за ребенком зависит от возраста ребенка и вида его заболевания (ч. 5 ст. 6 закона № 255-ФЗ).

Не ограничено количество оплачиваемых дней по уходу ребенком в возрасте до 18 лет, когда:

  • болезнь связана с поствакцинальным осложнением, злокачественными новообразованиями у ребенка (код причины нетрудоспособности – 14). В этом случае оплачивается весь период лечения ребенка дома или нахождения с ним в стационаре, в том числе дневном (п. 5 ч. 5 ст. 6 закона № 255-ФЗ);

  • ребенок является ВИЧ-инфицированным (код причины нетрудоспособности – 15), лечение проходило в стационаре. Тогда работнику оплачивают весь период совместного пребывания с ребенком в стационаре, в том числе дневном (п. 4 ч. 5 ст. 6 закона № 255-ФЗ).

Ребенок младше 7 лет

Больничный по уходу за ребенком в возрасте до 7 лет оплачивают за весь период нетрудоспособности, но не более 90 календарных дней в календарном году по всем случаям ухода за ребенком, если код причины нетрудоспособности – 12 (заболевание у ребенка в возрасте до 7 лет, включенное в перечень).

Если в листе нетрудоспособности проставлен код 09, оплачивается весь период нетрудоспособности не более 60 календарных дней в календарном году (п. 1 ч. 5 ст. 6 закона № 255-ФЗ).

Ребенок от 7 до 15 лет

Если ребенку от 7 до 15 лет, больничный по уходу за ним оплачивают с учетом ограничений (п. 2 ч. 5 ст. 6 закона № 255-ФЗ):

  • до 15 календарных дней – по каждому случаю ухода;

  • не более 45 календарных дней в календарном году – по всем случаям ухода за ребенком.

Ребенок старше 15 лет

В случае ухода за больным ребенком старше 15 лет пособие по временной нетрудоспособности выплачивают при амбулаторном лечении в таких пределах (п. 6 ч. 5 ст. 6 закона № 255-ФЗ):

  • до 7 календарных дней – по каждому случаю ухода за больным ребенком;

  • не более 30 календарных дней в календарном году – по всем случаям ухода за ребенком.

Расчет больничного по уходу за ребенком

Размер пособия при уходе за ребенком во время болезни определяется исходя:

  • из среднедневного заработка сотрудника;

  • его страхового стажа;

  • количества дней по больничному.

Порядок расчета зависит также от возраста ребенка, рода его болезни, а в некоторых случаях и условий его лечения (амбулаторно или стационарно).

Для расчета среднего дневного заработка суммируются все выплаты в пользу сотрудника, с которых начислялись страховые взносы на протяжении последних двух календарных лет. Рассчитанная сумма делится на 730 дней.

Для больничного, выписанного в 2023, расчетными будут 2021–2022 годы. Если в расчетном периоде работник был в декретном отпуске, то по его заявлению расчетные годы можно заменить (ст. 14 закона № 255-ФЗ).

Предельная величина выплат для расчета больничного за каждый год расчетного периода равна предельной базе по взносам на ВНиМ за тот же год. За 2022 год это 1 032 000 рублей, 2021 год – 966 000 рублей. Таким образом, максимальный размер среднедневного заработка для расчета больничного в 2023 году составляет 2 736,99 рубля (1 032 000 руб. + 966 000 руб.) / 730 дн.).

Сумму среднего дневного заработка сравнивают с величиной среднего дневного заработка, исчисленного исходя из МРОТ, установленного на дату наступления нетрудоспособности (если в данной местности применяется районный коэффициент к зарплате, МРОТ определяется с его учетом). Для расчета пособия используют большую из этих величин (ч. 1.1 ст. 14 закона № 255-ФЗ, п. 8 положения об исчислении пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством, утвержденного постановлением Правительства от 11.09.2021 № 1540).

Минимальное дневное пособие по наступившей с 1 января 2023 года временной нетрудоспособности (без учета районных коэффициентов):

Страховой стаж

Размер пособия

Минимальный размер дневного пособия (руб.)

Порядок расчета

8 лет и более

100%

533,98

16 242 руб. x 24 / 730×100 %

от 5 до 8 лет

80%

427,19

16 242 руб. x 24 / 730×80 %

до 5 лет

60%

320,39

16 242 руб. x 24 / 730×60 %

Размер пособия в расчете за полный календарный месяц не может быть меньше МРОТ, установленного на день наступления страхового случая (ч. 6.1 ст. 14 закона № 255-ФЗ).

Минимальный размер пособия с 01.01.2023 для месяцев из 31 дня составляет 523,94 рубля в день, для месяцев из 30 дней – 541,40 рубля, для февраля – 580,07 рубля (ст. 14 закона № 255-ФЗ).

Для определения суммы больничного по уходу за ребенком младше 8 лет:

  • рассчитывается сумма дневного пособия (не зависит от стажа) по формуле: средний дневной заработок х 100 %;

  • исчисляется сумма пособия по временной нетрудоспособности (ч. 5 ст. 14 закона № 255-ФЗ): дневное пособие х количество оплачиваемых календарных дней.

Размер пособия по временной нетрудоспособности по уходу за ребенком в возрасте 8 лет и более, который лечился дома, рассчитывается так:

  • определяется количество оплачиваемых дней, превышающее 10;

  • рассчитывается сумма дневного пособия за первые 10 календарных дней нетрудоспособности (пп. «а» п. 2 ч. 3 ст. 7, ч. 4 ст. 14 закона № 255-ФЗ): средний дневной заработок х размер пособия в процентах;

  • вычисляется сумма дневного пособия за дни нетрудоспособности начиная с 11-го, если количество оплачиваемых дней превышает 10 (пп. «а» п. 2 ч. 3 ст. 7 закона № 255-ФЗ): средний дневной заработок х 50 %;

  • рассчитывается сумма пособия по временной нетрудоспособности (ч. 5 ст. 14 закона № 255-ФЗ).

Если количество оплачиваемых дней не превышает 10: дневное пособие х количество оплачиваемых календарных дней.

Если количество оплачиваемых дней превышает 10: дневное пособие за первые 10 дней х 10 + дневное пособие с 11-го дня х количество оплачиваемых календарных дней, превышающее 10.

Размер пособия по временной нетрудоспособности по уходу за ребенком в возрасте 8 лет и более, который лечился в стационаре, в том числе дневном, считают так:

  • вычисляется сумма дневного пособия (пп. «б» п. 2 ч. 3 ст. 7, ч. 4 ст. 14 закона № 255-ФЗ): средний дневной заработок х размер пособия в процентах;

  • рассчитывается сумма пособия по временной нетрудоспособности (ч. 5 ст. 14 закона № 255-ФЗ): дневное пособие х количество оплачиваемых календарных дней

Пример расчета больничного по уходу за ребенком

Больничный с ребенком младше 8 лет

Инженер Стеклова Я. А. была на больничном по болезни 3-летнего малыша 14 календарных дней (с 1 по 14 февраля 2023 года). В электронном больничном листе в поле «Причина нетрудоспособности члена семьи» указан код 09 (уход за больным членом семьи). Ребенка лечили дома.

С начала календарного года работнице уже было оплачено 15 календарных дней по уходу за этим ребенком. Страховой стаж Стекловой на дату наступления временной нетрудоспособности составил 4 года и 3 месяца.
В расчетном периоде выплаты сотруднице, на которые начислены страховые взносы, составили:

  • в 2021 – 379 260 рублей;

  • в 2022 – 493 730 рублей.

Сумма выплат за каждый год расчетного периода не превышает предельной величины базы для расчета пособия по временной нетрудоспособности (966 000 и 1 032 000 рублей соответственно).

Расчет будет следующим:

  • средний дневной заработок работницы за 2021–2022 годы составляет (379 260 руб. + 493 730 руб.) / 730 = 1 195,88 рубля;

  • с начала года работница представила больничные в связи с уходом за ребенком за 29 календарных дней (15 дн. + 14 дн.). Лимит оплачиваемых дней: 60 дней в год на ребенка до 7 лет при коде причины нетрудоспособности 09 не превышен, поэтому оплачиваются все 14 календарных дней больничного;

  • поскольку ребенку меньше 8 лет, размер пособия составит 100% среднего заработка: 1 195,88 руб. x 100 % x 14 дн. = 16 742,32 рубля. Данный уровень выше минимального размера МРОТ.

Больничный с ребенком старше 8 лет в стационаре

Слесарь Стрельцов П.Б. взял больничный по уходу за 10-летним сыном с 3 по 16 апреля 2023 года (14 календарных дней). Код нетрудоспособности в больничном – 09. Лечение проводилось в дневном стационаре (совместно с отцом).

В текущем году отцу уже предоставлялся больничный в общей сумме на 40 календарных дней по уходу за этим ребенком. Страховой стаж на дату наступления временной нетрудоспособности составил 6 лет и 8 месяцев.

В расчетном периоде выплаты Стрельцову, на которые начислены страховые взносы на ВНиМ, составили:

  • в 2021 году – 402 700 рублей;

  • в 2022 году – 373 200 рублей.

Сумма выплат за каждый год расчетного периода не превышает предельной величины базы для расчета пособия по временной нетрудоспособности.

Расчет пособия:

  • Средний дневной заработок за 2021–2022 годы составляет: (402 700 руб. + 373 200 руб.) / 730 = 1 062,88 рубля.

  • С начала года сотрудник представил больничные листы в связи с уходом за сыном за 54 календарных дня (40 дн. + 14 дн.). Лимит оплачиваемых дней в отношении детей от 7 до 15 лет при коде причины нетрудоспособности 09 составляет 45 дней (но не более 15 дней по каждому случаю), поэтому оплачиваются только 5 дней больничного.

  • При лечении ребенка в стационаре пособие платят из страхового стажа. При стаже 6 лет и 8 месяцев пособие выплачивается в размере 80% среднего заработка. Сумма дневного пособия составляет 850,30 рубля (1 062,88 руб. x 80 %), что больше минимального значения. Сумма пособия равна: 850,30 руб. x 5 дн. = 4 251,50 рубля.

Больничный с ребенком старше 8 лет дома

Секретарь Птицына Т.Н. была на больничном по уходу за 9-летней дочерью с 16 по 30 января 2023 (15 календарных дней). В больничном указан код причины нетрудоспособности 09.

В текущем году это был ее первый больничный по уходу за ребенком. Страховой стаж Птицыной на дату наступления временной нетрудоспособности составляет 7 лет и 5 месяц.

В расчетном периоде выплаты сотруднице, на которые начислены страховые взносы, составили:

  • в 2021 году – 507 700 рублей;

  • в 2022 году – 612 300 рублей.

Сумма выплат за каждый год расчетного периода не превышает предельной величины базы для расчета пособия по временной нетрудоспособности.

Расчет больничного:

  • Средний дневной заработок за 2021–2022 годы составляет (507 700 руб. + 612 300 руб.) / 730) = 1 534,25 рубля.

  • С начала года работница представила больничные листы в связи с уходом за ребенком за 15 календарных дней. Лимит оплачиваемых дней в отношении детей от 7 до 15 лет при коде причины нетрудоспособности 09 составляет 45 дней (но не более 15 дней по каждому случаю). Поэтому оплачиваются все 15 дней больничного.

  • При лечении ребенка дома пособие за первые 10 календарных дней выплачивают исходя из страхового стажа. При стаже 7 лет и 5 месяцев пособие выплачивается в размере 80% среднего заработка. Сумма дневного пособия составляет 1 227,40 рубля (1 534,25 руб. x 80 %), что больше минимального значения. Сумма пособия по временной нетрудоспособности за 10 календарных дней равна: 1 227,40 руб. x 10 дн. = 12 274 рубля.

  • Дневное пособие за оставшиеся 5 дней составляет 50% среднего заработка, что равно 767,13 рублям (1 534,25 руб. x 50 %). Эта сумма в пределах лимита. Сумма пособия за 5 календарных дней – 3 835,65 рубля (767,13 руб. x 5 дн.).

  • Размер пособия за 15 календарных дней составляет 12 274,00 руб. + 3 835,65 руб. = 16 109,65 рубля.

Больничный по уходу за ребенком-инвалидом

Больничный лист по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет (код причины нетрудоспособности – 13) оплачивается за весь период нетрудоспособности, но не более 120 календарных дней в календарном году (п. 3 ч. 5 ст. 6 закона № 255-ФЗ).

Больничный по уходу за ребенком совместителю

Сотрудник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в свободное от основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы у того же работодателя (внутреннее совместительство) и (или) у другого работодателя (внешнее совместительство).

Порядок оплаты больничного по уходу за ребенком внутреннему совместителю ничем не отличается от оплаты больничного листа любого другого работника. Однако расчет пособия имеет особенность: в нем учитывают оплату работы как по совместительству, так и по основному месту работы, поскольку и тот и другой заработок облагается взносами на ВНиМ (пп. 1 п. 1 ст. 420, п. 1 ст. 421 НК).

При этом общая сумма учитываемых за год выплат не должна превышать предельной величины базы для начисления страховых взносов за соответствующий год (ч. 3.2 ст. 14 закона № 255-ФЗ, п. 20 положения № 1540).

Внешнему совместителю пособие по нетрудоспособности платят по единому листку, сформированному для всех работодателей (п. 8 (1) порядка № 1089н). Место работы, по которому он может обратиться за назначением пособия, зависит от того, в каких компаниях работник трудился в течение расчетного периода:

  • если на момент болезни ребенка он работает в нескольких компаниях и два предшествующих календарных года работал там же, ему нужно обратиться к каждому из работодателей (ч. 2 ст. 13 закона № 255-ФЗ);

  • если на момент болезни ребенка сотрудник работает в нескольких компаниях, а два предшествующих календарных года работал в других компаниях, то для обращения за пособием он может выбрать любого работодателя, у которого работает в настоящее время (ч. 3 ст. 13 закона № 255-ФЗ);

  • если на момент болезни ребенка совместитель работает в нескольких компаниях, а два предшествующих календарных года работал как у этих, так и у других страхователей, то ему нужно обратиться либо к каждому из текущих работодателей в соответствии с ч. 2 ст. 13 закона № 255-ФЗ, либо в соответствии с ч. 3 ст. 13 закона № 255-ФЗ к одному из текущих работодателей по своему выбору (ч. 4 ст. 13 закона № 255-ФЗ).

Больничный по уходу за ребенком в отпуске

На период дней ухода за ребенком, которые пришлись на ежегодный отпуск, пособие не назначается и больничный лист не формируется. Лист нетрудоспособности открывают со дня, когда сотрудник должен приступить к работе, если ребенок продолжает нуждаться в уходе (п. 1 ч. 1 ст. 9 закона № 255-ФЗ, п. 50 порядка № 1089н).

Работодатель не обязан продлевать или переносить отпуск работника на основании больничного из-за болезни ребенка (письма Минтруда от 17.06.2020 № 14-2/ООГ-8522, от 09.04.2020 № 14-2/В-393).

Больничный по уходу за двумя детьми

Если у сотрудника одновременно заболели двое детей, выдается один листок нетрудоспособности по уходу за ними обоими (информация телеграм-канала ФСС РФ от 26.09.2022).

Если сначала заболел один ребенок, а потом, в период болезни первого, заболел и второй, бюллетень, оформленный по уходу за первым малышом, продлевается до выздоровления всех детей без зачета дней, совпавших с днями освобождения от работы по уходу за первым ребенком. В этом случае можно получать пособие по уходу за вторым ребенком, даже если лимит оплачиваемых дней по первому исчерпан.

В больничном листке указывают даты начала и окончания заболевания, имена, возраст всех детей.

Оплата больничного по уходу за ребенком после увольнения

Если нетрудоспособность в связи с необходимостью ухода за больным ребенком наступила в день увольнения или до этой даты, то больничный лист бывшему работнику оплачивается так, как если бы он продолжал работать в компании (ч. 2 ст. 5 закона № 255-ФЗ).

Если нетрудоспособность наступила в течение 30 календарных дней после увольнения, то пособие выплачивается только в случае болезни или травмы бывшего работника в размере 60% среднего заработка независимо от страхового стажа (ч. 2 ст. 5, ч. 2 ст. 7 закона № 255-ФЗ). В остальных случаях пособие не выплачивается.

Таким образом, больничный лист по уходу за ребенком, открытый после дня увольнения работника, бывшим работодателем не оплачивается.

Больничный по уходу за ребенком в табеле учета рабочего времени

Больничный по уходу за ребенком отражается в табеле в аналогичном порядке – как при болезни работника.

Если используется унифицированная форма табеля (№ Т-12 или Т-13), то проставляется буквенный код Б или цифровой 19. Если компания использует свои коды и форму табеля, то она применяет их.

Срок выплаты больничного по уходу за ребенком

Территориальный орган СФР оплачивает больничный по уходу за ребенком в течение 10 рабочих дней со дня предоставления необходимых документов и сведений (ч. 1 ст. 15 закона № 255-ФЗ). Деньги перечисляют посредством почтовой связи, кредитной или иной компании (ч. 25 ст. 13 закона № 255-ФЗ).

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