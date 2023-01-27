Больничный лист по уходу за ребенком в 2023 году

Как оплачивается больничный по уходу за ребенком в 2023 году

Назначение и выплата пособия осуществляются Социальным фондом (СФР) на основании сведений, в том числе данных о застрахованном лице и документов, представляемых работодателем, информации, имеющейся в распоряжении фонда, а также сведений и документов, запрашиваемых им у госорганов, органов государственных внебюджетных фондов, органов местного самоуправления либо подведомственных госорганам или органам местного самоуправления организаций (п. 3 правил получения ФСС сведений и документов, утвержденных постановлением Правительства от 23.11.2021 № 2010).

Основанием для назначения и выплаты пособия является больничный лист, в общем случае сформированный в виде электронного документа. Исключение составляют отдельные категории граждан, которым больничный лист выдается на бумаге (п. 16 правил № 2010, пп. 1, 2 условий и порядка формирования листков нетрудоспособности, утвержденных приказом Минздрава РФ от 23.11.2021 № 1089н).

СФР одновременно с данными о закрытии больничного листа при необходимости направляет запрос в организацию о предоставлении сведений, необходимых для начисления пособия. Работодатель должен представить эти сведения в объеме, указанном в запросе, не позднее трех рабочих дней со дня получения таких данных и запроса (пп. «а» п. 22, п. 23 правил № 2010).

Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается за календарные дни, указанные в больничном листе по уходу за ребенком (ч. 8 ст. 6 закона «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» от 29.12.2006 № 255-ФЗ).

Выходные дни в больничном листе оплачиваются наравне с рабочими, если они включены в период нетрудоспособности. В части 1 ст. 9 закона № 255-ФЗ перечислены периоды, когда пособие по временной нетрудоспособности не назначается. Выходные и нерабочие праздничные дни в этот перечень не входят (письмо ФСС РФ от 31.01.2017 № 02-09-14/22-03-848).

В случае ухода за больным малышом в возрасте до 8 лет пособие всегда выплачивается в размере 100% среднего заработка (п. 1 ч. 3, ч. 6 ст. 7 закона № 255-ФЗ).

Если ребенку 8 лет и больше, то больничный оплачивают в процентах от среднего заработка в зависимости от страхового стажа работника (ч. 1 ст. 7, п. 2 ч. 3 ст. 7 закона № 255-ФЗ):

100% среднего заработка – страховой стаж работника 8 и более лет;

80% среднего заработка – страховой стаж от 5 до 8 лет;

60% среднего заработка при страховом стаже до 5 лет.

Что касается ухода за больным ребенком в возрасте 8 лет и старше, то на размер пособия влияет еще и то, как он лечился: амбулаторно (дома) или стационарно (в медицинском учреждении).

Если ребенок в возрасте с 8 до 15 лет (до 18 лет в случае болезни, связанной с поствакцинальным осложнением, при злокачественных новообразованиях) лечится дома, то больничный оплачивается (пп. «а» п. 2 ч. 3 ст. 7 закона № 255-ФЗ):

за первые 10 календарных дней – исходя из продолжительности страхового стажа сотрудника;

за последующие оплачиваемые дни – в размере 50% среднего дневного заработка независимо от страхового стажа.

При лечении дома ребенка 15 лет и старше больничный оплачивается так же, как по уходу за больным членом семьи, – не более чем за 7 календарных дней в размере, зависящем от продолжительности страхового стажа (п. 6 ч. 5 ст. 6, ч. 4 ст. 7 закона № 255-ФЗ).

В случаях пребывания работника в стационаре (в том числе дневном) при уходе за больным ребенком с 8 лет пособие начисляется из продолжительности страхового стажа работника за все оплачиваемые дни больничного (пп. «б» п. 2 ч. 3 ст. 7 закона № 255-ФЗ):

с ребенком в возрасте с 8 до 15 лет;

с ребенком в возрасте до 18 лет в случае болезни, связанной с поствакцинальным осложнением, при злокачественных новообразованиях;

с ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет;

с ВИЧ-инфицированным ребенком до 18 лет.

Если ребенок 15 лет и старше лечится в стационаре (в том числе дневном), больничный лист по уходу за ним не формируют (п. 49 условий № 1089н).

Кто выплачивает больничный по уходу за ребенком

Больничный лист по уходу за ребенком оплачивает СФР за счет средств фонда полностью, начиная с первого дня нетрудоспособности (ч. 3 ст. 3 закона № 255-ФЗ).

Кому оплачивают больничный по уходу за ребенком

Больничный лист по уходу за ребенком оплачивают матери, отцу, бабушке, другим родственникам, опекуну, попечителю (п. 43 условий № 1089н). Степень родства не влияет на порядок оплаты.

Таким образом, для назначения пособия необходимо:

быть родителем, опекуном или родственником ребенка;

ухаживать за больным ребенком и получить листок нетрудоспособности.

Страховые права по обязательному социальному страхованию начнут формироваться с 2023 года у тех, кто выполняет работы или оказывает услуги по гражданско-правовым договорам.

Право на оплату больничного по уходу за ребенком появится в 2023 у граждан, с которыми заключен гражданско-правовой договор и за прошлый календарный год есть страховые отчисления не менее сумм, выплачиваемых с МРОТ (в 2022 году это – 4 833,72 рубля). При этом учитываются и взносы, которые уплачивались с трудовых договоров.

Сколько дней оплачивают по больничному по уходу за ребенком

Максимальное количество оплачиваемых дней больничного по уходу за ребенком зависит от возраста ребенка и вида его заболевания (ч. 5 ст. 6 закона № 255-ФЗ).

Не ограничено количество оплачиваемых дней по уходу ребенком в возрасте до 18 лет, когда:

болезнь связана с поствакцинальным осложнением, злокачественными новообразованиями у ребенка (код причины нетрудоспособности – 14). В этом случае оплачивается весь период лечения ребенка дома или нахождения с ним в стационаре, в том числе дневном (п. 5 ч. 5 ст. 6 закона № 255-ФЗ);

ребенок является ВИЧ-инфицированным (код причины нетрудоспособности – 15), лечение проходило в стационаре. Тогда работнику оплачивают весь период совместного пребывания с ребенком в стационаре, в том числе дневном (п. 4 ч. 5 ст. 6 закона № 255-ФЗ).

Ребенок младше 7 лет

Больничный по уходу за ребенком в возрасте до 7 лет оплачивают за весь период нетрудоспособности, но не более 90 календарных дней в календарном году по всем случаям ухода за ребенком, если код причины нетрудоспособности – 12 (заболевание у ребенка в возрасте до 7 лет, включенное в перечень).

Если в листе нетрудоспособности проставлен код 09, оплачивается весь период нетрудоспособности не более 60 календарных дней в календарном году (п. 1 ч. 5 ст. 6 закона № 255-ФЗ).

Ребенок от 7 до 15 лет

Если ребенку от 7 до 15 лет, больничный по уходу за ним оплачивают с учетом ограничений (п. 2 ч. 5 ст. 6 закона № 255-ФЗ):

до 15 календарных дней – по каждому случаю ухода;

не более 45 календарных дней в календарном году – по всем случаям ухода за ребенком.

Ребенок старше 15 лет

В случае ухода за больным ребенком старше 15 лет пособие по временной нетрудоспособности выплачивают при амбулаторном лечении в таких пределах (п. 6 ч. 5 ст. 6 закона № 255-ФЗ):

до 7 календарных дней – по каждому случаю ухода за больным ребенком;

не более 30 календарных дней в календарном году – по всем случаям ухода за ребенком.

Расчет больничного по уходу за ребенком

Размер пособия при уходе за ребенком во время болезни определяется исходя:

из среднедневного заработка сотрудника;

его страхового стажа;

количества дней по больничному.

Порядок расчета зависит также от возраста ребенка, рода его болезни, а в некоторых случаях и условий его лечения (амбулаторно или стационарно).

Для расчета среднего дневного заработка суммируются все выплаты в пользу сотрудника, с которых начислялись страховые взносы на протяжении последних двух календарных лет. Рассчитанная сумма делится на 730 дней.

Для больничного, выписанного в 2023, расчетными будут 2021–2022 годы. Если в расчетном периоде работник был в декретном отпуске, то по его заявлению расчетные годы можно заменить (ст. 14 закона № 255-ФЗ).

Предельная величина выплат для расчета больничного за каждый год расчетного периода равна предельной базе по взносам на ВНиМ за тот же год. За 2022 год это 1 032 000 рублей, 2021 год – 966 000 рублей. Таким образом, максимальный размер среднедневного заработка для расчета больничного в 2023 году составляет 2 736,99 рубля (1 032 000 руб. + 966 000 руб.) / 730 дн.).

Сумму среднего дневного заработка сравнивают с величиной среднего дневного заработка, исчисленного исходя из МРОТ, установленного на дату наступления нетрудоспособности (если в данной местности применяется районный коэффициент к зарплате, МРОТ определяется с его учетом). Для расчета пособия используют большую из этих величин (ч. 1.1 ст. 14 закона № 255-ФЗ, п. 8 положения об исчислении пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством, утвержденного постановлением Правительства от 11.09.2021 № 1540).

Минимальное дневное пособие по наступившей с 1 января 2023 года временной нетрудоспособности (без учета районных коэффициентов):

Страховой стаж Размер пособия Минимальный размер дневного пособия (руб.) Порядок расчета 8 лет и более 100% 533,98 16 242 руб. x 24 / 730×100 % от 5 до 8 лет 80% 427,19 16 242 руб. x 24 / 730×80 % до 5 лет 60% 320,39 16 242 руб. x 24 / 730×60 %

Размер пособия в расчете за полный календарный месяц не может быть меньше МРОТ, установленного на день наступления страхового случая (ч. 6.1 ст. 14 закона № 255-ФЗ).

Минимальный размер пособия с 01.01.2023 для месяцев из 31 дня составляет 523,94 рубля в день, для месяцев из 30 дней – 541,40 рубля, для февраля – 580,07 рубля (ст. 14 закона № 255-ФЗ).

Для определения суммы больничного по уходу за ребенком младше 8 лет:

рассчитывается сумма дневного пособия (не зависит от стажа) по формуле: средний дневной заработок х 100 %;

исчисляется сумма пособия по временной нетрудоспособности (ч. 5 ст. 14 закона № 255-ФЗ): дневное пособие х количество оплачиваемых календарных дней.

Размер пособия по временной нетрудоспособности по уходу за ребенком в возрасте 8 лет и более, который лечился дома, рассчитывается так:

определяется количество оплачиваемых дней, превышающее 10;

рассчитывается сумма дневного пособия за первые 10 календарных дней нетрудоспособности (пп. «а» п. 2 ч. 3 ст. 7, ч. 4 ст. 14 закона № 255-ФЗ): средний дневной заработок х размер пособия в процентах;

вычисляется сумма дневного пособия за дни нетрудоспособности начиная с 11-го, если количество оплачиваемых дней превышает 10 (пп. «а» п. 2 ч. 3 ст. 7 закона № 255-ФЗ): средний дневной заработок х 50 %;

рассчитывается сумма пособия по временной нетрудоспособности (ч. 5 ст. 14 закона № 255-ФЗ).

Если количество оплачиваемых дней не превышает 10: дневное пособие х количество оплачиваемых календарных дней.

Если количество оплачиваемых дней превышает 10: дневное пособие за первые 10 дней х 10 + дневное пособие с 11-го дня х количество оплачиваемых календарных дней, превышающее 10.

Размер пособия по временной нетрудоспособности по уходу за ребенком в возрасте 8 лет и более, который лечился в стационаре, в том числе дневном, считают так:

вычисляется сумма дневного пособия (пп. «б» п. 2 ч. 3 ст. 7, ч. 4 ст. 14 закона № 255-ФЗ): средний дневной заработок х размер пособия в процентах;

рассчитывается сумма пособия по временной нетрудоспособности (ч. 5 ст. 14 закона № 255-ФЗ): дневное пособие х количество оплачиваемых календарных дней

Пример расчета больничного по уходу за ребенком

Больничный с ребенком младше 8 лет

Инженер Стеклова Я. А. была на больничном по болезни 3-летнего малыша 14 календарных дней (с 1 по 14 февраля 2023 года). В электронном больничном листе в поле «Причина нетрудоспособности члена семьи» указан код 09 (уход за больным членом семьи). Ребенка лечили дома.

С начала календарного года работнице уже было оплачено 15 календарных дней по уходу за этим ребенком. Страховой стаж Стекловой на дату наступления временной нетрудоспособности составил 4 года и 3 месяца.

В расчетном периоде выплаты сотруднице, на которые начислены страховые взносы, составили:

в 2021 – 379 260 рублей;

в 2022 – 493 730 рублей.

Сумма выплат за каждый год расчетного периода не превышает предельной величины базы для расчета пособия по временной нетрудоспособности (966 000 и 1 032 000 рублей соответственно).

Расчет будет следующим:

средний дневной заработок работницы за 2021–2022 годы составляет (379 260 руб. + 493 730 руб.) / 730 = 1 195,88 рубля;

с начала года работница представила больничные в связи с уходом за ребенком за 29 календарных дней (15 дн. + 14 дн.). Лимит оплачиваемых дней: 60 дней в год на ребенка до 7 лет при коде причины нетрудоспособности 09 не превышен, поэтому оплачиваются все 14 календарных дней больничного;

поскольку ребенку меньше 8 лет, размер пособия составит 100% среднего заработка: 1 195,88 руб. x 100 % x 14 дн. = 16 742,32 рубля. Данный уровень выше минимального размера МРОТ.

Больничный с ребенком старше 8 лет в стационаре

Слесарь Стрельцов П.Б. взял больничный по уходу за 10-летним сыном с 3 по 16 апреля 2023 года (14 календарных дней). Код нетрудоспособности в больничном – 09. Лечение проводилось в дневном стационаре (совместно с отцом).

В текущем году отцу уже предоставлялся больничный в общей сумме на 40 календарных дней по уходу за этим ребенком. Страховой стаж на дату наступления временной нетрудоспособности составил 6 лет и 8 месяцев.

В расчетном периоде выплаты Стрельцову, на которые начислены страховые взносы на ВНиМ, составили:

в 2021 году – 402 700 рублей;

в 2022 году – 373 200 рублей.

Сумма выплат за каждый год расчетного периода не превышает предельной величины базы для расчета пособия по временной нетрудоспособности.

Расчет пособия:

Средний дневной заработок за 2021–2022 годы составляет: (402 700 руб. + 373 200 руб.) / 730 = 1 062,88 рубля.

С начала года сотрудник представил больничные листы в связи с уходом за сыном за 54 календарных дня (40 дн. + 14 дн.). Лимит оплачиваемых дней в отношении детей от 7 до 15 лет при коде причины нетрудоспособности 09 составляет 45 дней (но не более 15 дней по каждому случаю), поэтому оплачиваются только 5 дней больничного.

При лечении ребенка в стационаре пособие платят из страхового стажа. При стаже 6 лет и 8 месяцев пособие выплачивается в размере 80% среднего заработка. Сумма дневного пособия составляет 850,30 рубля (1 062,88 руб. x 80 %), что больше минимального значения. Сумма пособия равна: 850,30 руб. x 5 дн. = 4 251,50 рубля.

Больничный с ребенком старше 8 лет дома

Секретарь Птицына Т.Н. была на больничном по уходу за 9-летней дочерью с 16 по 30 января 2023 (15 календарных дней). В больничном указан код причины нетрудоспособности 09.

В текущем году это был ее первый больничный по уходу за ребенком. Страховой стаж Птицыной на дату наступления временной нетрудоспособности составляет 7 лет и 5 месяц.

В расчетном периоде выплаты сотруднице, на которые начислены страховые взносы, составили:

в 2021 году – 507 700 рублей;

в 2022 году – 612 300 рублей.

Сумма выплат за каждый год расчетного периода не превышает предельной величины базы для расчета пособия по временной нетрудоспособности.

Расчет больничного:

Средний дневной заработок за 2021–2022 годы составляет (507 700 руб. + 612 300 руб.) / 730) = 1 534,25 рубля.

С начала года работница представила больничные листы в связи с уходом за ребенком за 15 календарных дней. Лимит оплачиваемых дней в отношении детей от 7 до 15 лет при коде причины нетрудоспособности 09 составляет 45 дней (но не более 15 дней по каждому случаю). Поэтому оплачиваются все 15 дней больничного.

При лечении ребенка дома пособие за первые 10 календарных дней выплачивают исходя из страхового стажа. При стаже 7 лет и 5 месяцев пособие выплачивается в размере 80% среднего заработка. Сумма дневного пособия составляет 1 227,40 рубля (1 534,25 руб. x 80 %), что больше минимального значения. Сумма пособия по временной нетрудоспособности за 10 календарных дней равна: 1 227,40 руб. x 10 дн. = 12 274 рубля.

Дневное пособие за оставшиеся 5 дней составляет 50% среднего заработка, что равно 767,13 рублям (1 534,25 руб. x 50 %). Эта сумма в пределах лимита. Сумма пособия за 5 календарных дней – 3 835,65 рубля (767,13 руб. x 5 дн.).

Размер пособия за 15 календарных дней составляет 12 274,00 руб. + 3 835,65 руб. = 16 109,65 рубля.

Больничный по уходу за ребенком-инвалидом

Больничный лист по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет (код причины нетрудоспособности – 13) оплачивается за весь период нетрудоспособности, но не более 120 календарных дней в календарном году (п. 3 ч. 5 ст. 6 закона № 255-ФЗ).

Больничный по уходу за ребенком совместителю

Сотрудник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в свободное от основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы у того же работодателя (внутреннее совместительство) и (или) у другого работодателя (внешнее совместительство).

Порядок оплаты больничного по уходу за ребенком внутреннему совместителю ничем не отличается от оплаты больничного листа любого другого работника. Однако расчет пособия имеет особенность: в нем учитывают оплату работы как по совместительству, так и по основному месту работы, поскольку и тот и другой заработок облагается взносами на ВНиМ (пп. 1 п. 1 ст. 420, п. 1 ст. 421 НК).

При этом общая сумма учитываемых за год выплат не должна превышать предельной величины базы для начисления страховых взносов за соответствующий год (ч. 3.2 ст. 14 закона № 255-ФЗ, п. 20 положения № 1540).

Внешнему совместителю пособие по нетрудоспособности платят по единому листку, сформированному для всех работодателей (п. 8 (1) порядка № 1089н). Место работы, по которому он может обратиться за назначением пособия, зависит от того, в каких компаниях работник трудился в течение расчетного периода:

если на момент болезни ребенка он работает в нескольких компаниях и два предшествующих календарных года работал там же, ему нужно обратиться к каждому из работодателей (ч. 2 ст. 13 закона № 255-ФЗ);

если на момент болезни ребенка сотрудник работает в нескольких компаниях, а два предшествующих календарных года работал в других компаниях, то для обращения за пособием он может выбрать любого работодателя, у которого работает в настоящее время (ч. 3 ст. 13 закона № 255-ФЗ);

если на момент болезни ребенка совместитель работает в нескольких компаниях, а два предшествующих календарных года работал как у этих, так и у других страхователей, то ему нужно обратиться либо к каждому из текущих работодателей в соответствии с ч. 2 ст. 13 закона № 255-ФЗ, либо в соответствии с ч. 3 ст. 13 закона № 255-ФЗ к одному из текущих работодателей по своему выбору (ч. 4 ст. 13 закона № 255-ФЗ).

Больничный по уходу за ребенком в отпуске

На период дней ухода за ребенком, которые пришлись на ежегодный отпуск, пособие не назначается и больничный лист не формируется. Лист нетрудоспособности открывают со дня, когда сотрудник должен приступить к работе, если ребенок продолжает нуждаться в уходе (п. 1 ч. 1 ст. 9 закона № 255-ФЗ, п. 50 порядка № 1089н).

Работодатель не обязан продлевать или переносить отпуск работника на основании больничного из-за болезни ребенка (письма Минтруда от 17.06.2020 № 14-2/ООГ-8522, от 09.04.2020 № 14-2/В-393).

Больничный по уходу за двумя детьми

Если у сотрудника одновременно заболели двое детей, выдается один листок нетрудоспособности по уходу за ними обоими (информация телеграм-канала ФСС РФ от 26.09.2022).

Если сначала заболел один ребенок, а потом, в период болезни первого, заболел и второй, бюллетень, оформленный по уходу за первым малышом, продлевается до выздоровления всех детей без зачета дней, совпавших с днями освобождения от работы по уходу за первым ребенком. В этом случае можно получать пособие по уходу за вторым ребенком, даже если лимит оплачиваемых дней по первому исчерпан.

В больничном листке указывают даты начала и окончания заболевания, имена, возраст всех детей.

Оплата больничного по уходу за ребенком после увольнения

Если нетрудоспособность в связи с необходимостью ухода за больным ребенком наступила в день увольнения или до этой даты, то больничный лист бывшему работнику оплачивается так, как если бы он продолжал работать в компании (ч. 2 ст. 5 закона № 255-ФЗ).

Если нетрудоспособность наступила в течение 30 календарных дней после увольнения, то пособие выплачивается только в случае болезни или травмы бывшего работника в размере 60% среднего заработка независимо от страхового стажа (ч. 2 ст. 5, ч. 2 ст. 7 закона № 255-ФЗ). В остальных случаях пособие не выплачивается.

Таким образом, больничный лист по уходу за ребенком, открытый после дня увольнения работника, бывшим работодателем не оплачивается.

Больничный по уходу за ребенком в табеле учета рабочего времени

Больничный по уходу за ребенком отражается в табеле в аналогичном порядке – как при болезни работника.

Если используется унифицированная форма табеля (№ Т-12 или Т-13), то проставляется буквенный код Б или цифровой 19. Если компания использует свои коды и форму табеля, то она применяет их.

Срок выплаты больничного по уходу за ребенком

Территориальный орган СФР оплачивает больничный по уходу за ребенком в течение 10 рабочих дней со дня предоставления необходимых документов и сведений (ч. 1 ст. 15 закона № 255-ФЗ). Деньги перечисляют посредством почтовой связи, кредитной или иной компании (ч. 25 ст. 13 закона № 255-ФЗ).