Когда сдавать ЕФС-1 в различных ситуациях

Когда же сдавать новую форму отчета, разбираемся в статье с учётом разъяснений ПФР.
Почему нет единого срока сдачи
С 1 января 2023 года действует постановление ПФР от 31.10.2022 №245п, которое утвердило форму нового отчёта ЕФС-1 (далее – Постановление №245п).
Аббревиатура «ЕФС» расшифровывается как Единая Форма Сведений.
Он объединил в себе две группы отчётных сведений:
Для индивидуального (персонифицированного) учета.
О начисленных страховых взносах на обязательное соцстрахование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний (т. е. по взносам на травматизм).
Также Постановление №245п в Приложении №2 закрепило очень подробный порядок заполнения формы ЕФС-1.
Основная причина введения нового отчета – объединение с 01.01.2023 ПФР и ФСС в единый Социальный фонд России (СФР). Сюда и сдают ЕФС-1.
Тем самым, новый отчёт объединил в себе сведения из форм СЗВ-ТД, СЗВ-СТАЖ, 4-ФСС и ДСВ-3, которые с отчетных периодов после 01.01.2023 фактически отменены. Поэтому и не может быть общего/единого срока сдачи ЕФС-1.
Так, сведения персучета, входящие в состав единой формы ЕФС-1, нужно заполнять и представлять каждый отдельно – в зависимости от кадровой ситуации и установленного конкретно для неё законом срока сдачи. И эти сроки с 2023 года остались прежними.
Новшество в том, что установлена единая дата для подачи сведений в рамках отчета ЕФС-1: это 25-е число (далее поясним). То есть по аналогии, как сведения персучета сдавали до 2023 года.
В какой срок сдавать ЕФС-1 в СФР
Ниже в таблице показаны сроки представления страхователями разделов и подразделов единой формы ЕФС-1.
Структурная часть ЕФС-1
Когда сдавать
Как было до 2023 года
Сведения о трудовой (иной) деятельности (подраздел 1.1 формы ЕФС-1, аналог СЗВ-ТД)
Для кадровых мероприятий «Прием», «Приостановление», «Возобновление», «Увольнение» – не позднее рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего приказа.
Для мероприятий «Начало договора ГПХ», «Окончание договора ГПХ» – не позднее рабочего дня, следующего за днем заключения (расторжения) договора.
Для мероприятий «Перевод», «Переименование» – ежемесячно.
Переход на электронную трудовую книжку и в других случаях – 25-е число следующего месяца.
СЗВ-ТД сдавали в те же сроки
Сведения о зарплате работников госучреждений (подраздел 1.3)
Ежемесячно
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Сведения о застрахованных лицах, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя (подраздел 3)
Ежеквартально
Срок подачи ДСВ-3 был не 25-е число, а в течение 20 календарных дней со дня окончания отчетного периода
Сведения по страховым взносам на травматизм (раздел 2, аналог 4-ФСС)
Ежеквартально
Срок сдачи формы 4-ФСС в электронном виде был таким же
Сведения о страховом стаже (подраздел 1.2, аналог СЗВ-СТАЖ) и подраздел 2 (при необходимости)
Ежегодно (впервые нужно сдать не позднее 25.01.2024 за 2023 год)
Срок сдачи годовой СЗВ-СТАЖ был иным – не позднее 1 марта года, следующего за отчетным
Указанные сроки установлены следующими Федеральными законами:
от 01.04.1996 №27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системах обязательного пенсионного и социального страхования» (ст. 11);
от 24.07.1998 №125-ФЗ «Об обязательном соцстраховании от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний».
Таким образом, слова «ежемесячно», «ежеквартально» и «ежегодно» в таблице означают, что соответствующие сведения нужно сдать не позднее 25-го числа следующего месяца/первого месяца следующего квартала/первого месяца следующего года.
Пример:
При переводе сотрудника на другую должность сведения об этом (подраздел 1.1 формы ЕФС-1) нужно подать в СФР не позднее 25-го числа месяца, идущего за месяцем, в котором издан приказ/распоряжение, подтверждающий оформление перевода.
Аналогично ЕФС-1 с разделом 2 по взносам на травматизм (аналог 4-ФСС) нужно сдать:
за 1 квартал 2023 года – 25.04.2023;
полугодие – 25.07.2023;
9 месяцев – 25.10.2023;
2023 год – 25.01.2024.