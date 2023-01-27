Отчетность в СФР

Когда сдавать ЕФС-1 в различных ситуациях

С 2023 года для страхователей (работодателей) действует новая единая форма отчётности ЕФС-1 по страховым взносам на травматизм и для целей персонифицированного учета. Поскольку она объединила в себе несколько отменённых видов отчётности, законом не установлен конкретный срок сдачи ЕФС-1 с 2023 года.

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Когда сдавать ЕФС-1 в различных ситуациях
Вера Ревина/Клерк.ру

Когда же сдавать новую форму отчета, разбираемся в статье с учётом разъяснений ПФР.

Почему нет единого срока сдачи

С 1 января 2023 года действует постановление ПФР от 31.10.2022 №245п, которое утвердило форму нового отчёта ЕФС-1 (далее – Постановление №245п).

Аббревиатура «ЕФС» расшифровывается как Единая Форма Сведений.

Он объединил в себе две группы отчётных сведений:

  1. Для индивидуального (персонифицированного) учета.

  2. О начисленных страховых взносах на обязательное соцстрахование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний (т. е. по взносам на травматизм).

Также Постановление №245п в Приложении №2 закрепило очень подробный порядок заполнения формы ЕФС-1.

Основная причина введения нового отчета – объединение с 01.01.2023 ПФР и ФСС в единый Социальный фонд России (СФР). Сюда и сдают ЕФС-1.

Тем самым, новый отчёт объединил в себе сведения из форм СЗВ-ТД, СЗВ-СТАЖ, 4-ФСС и ДСВ-3, которые с отчетных периодов после 01.01.2023 фактически отменены. Поэтому и не может быть общего/единого срока сдачи ЕФС-1.

Так, сведения персучета, входящие в состав единой формы ЕФС-1, нужно заполнять и представлять каждый отдельно – в зависимости от кадровой ситуации и установленного конкретно для неё законом срока сдачи. И эти сроки с 2023 года остались прежними.

Новшество в том, что установлена единая дата для подачи сведений в рамках отчета ЕФС-1: это 25-е число (далее поясним). То есть по аналогии, как сведения персучета сдавали до 2023 года.

В какой срок сдавать ЕФС-1 в СФР

Ниже в таблице показаны сроки представления страхователями разделов и подразделов единой формы ЕФС-1.

Структурная часть ЕФС-1

Когда сдавать

Как было до 2023 года

Сведения о трудовой (иной) деятельности (подраздел 1.1 формы ЕФС-1, аналог СЗВ-ТД)

Для кадровых мероприятий «Прием», «Приостановление», «Возобновление», «Увольнение» – не позднее рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего приказа.

 

Для мероприятий «Начало договора ГПХ», «Окончание договора ГПХ» – не позднее рабочего дня, следующего за днем заключения (расторжения) договора.

Для мероприятий «Перевод», «Переименование» – ежемесячно.

Переход на электронную трудовую книжку и в других случаях – 25-е число следующего месяца.

СЗВ-ТД сдавали в те же сроки

Сведения о зарплате работников госучреждений (подраздел 1.3)

Ежемесячно

Сведения о застрахованных лицах, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя (подраздел 3)

Ежеквартально

Срок подачи ДСВ-3 был не 25-е число, а в течение 20 календарных дней со дня окончания отчетного периода

Сведения по страховым взносам на травматизм (раздел 2, аналог 4-ФСС)

Ежеквартально

Срок сдачи формы 4-ФСС в электронном виде был таким же

Сведения о страховом стаже (подраздел 1.2, аналог СЗВ-СТАЖ) и подраздел 2 (при необходимости)

Ежегодно (впервые нужно сдать не позднее 25.01.2024 за 2023 год)

Срок сдачи годовой СЗВ-СТАЖ был иным – не позднее 1 марта года, следующего за отчетным

Указанные сроки установлены следующими Федеральными законами:

  • от 01.04.1996 №27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системах обязательного пенсионного и социального страхования» (ст. 11);

  • от 24.07.1998 №125-ФЗ «Об обязательном соцстраховании от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний».

Таким образом, слова «ежемесячно», «ежеквартально» и «ежегодно» в таблице означают, что соответствующие сведения нужно сдать не позднее 25-го числа следующего месяца/первого месяца следующего квартала/первого месяца следующего года.

Пример:
При переводе сотрудника на другую должность сведения об этом (подраздел 1.1 формы ЕФС-1) нужно подать в СФР не позднее 25-го числа месяца, идущего за месяцем, в котором издан приказ/распоряжение, подтверждающий оформление перевода.

Аналогично ЕФС-1 с разделом 2 по взносам на травматизм (аналог 4-ФСС) нужно сдать:

  • за 1 квартал 2023 года – 25.04.2023;

  • полугодие – 25.07.2023;

  • 9 месяцев – 25.10.2023;

  • 2023 год – 25.01.2024.

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