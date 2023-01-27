ЕНП (единый налоговый платеж)

Единый налоговый платеж: что настроить в 1С:Бухгалтерии

Несколько слов про переход на уплату ЕНП в 1С. Проверьте себя, все ли сделали правильно.

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Единый налоговый платеж: что настроить в 1С:Бухгалтерии
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк

Как платить налоги с 2023 года: еще раз про ЕНП

Механизм ЕНП и ЕНС прописан в законе 263-ФЗ от 14.07.2022. Он меняет статьи Налогового кодекса, где и прописаны новые правила. Больше не нужно заполнять отдельные платежки на налоги и взносы, с 1 января 2023 года все они переводятся единым платежом.

Пока систему приводят в порядок, важно запомнить сроки.

Единый срок для платежей в бюджет в 2023 году – не позднее 28 числа (см. изменения, которые внесла в НК статья 2 закона 263-ФЗ).

Периодичность уплаты при этом не изменилась. Это значит, что если вы раньше переводили страховые взносы каждый месяц, то так будет и в 2023 году, но изменится дата.

Как «1С:Бухгалтерия» справляется с ЕНП

Чтобы платить налоги по новому порядку, в «1С:Бухгалтерии» работа устроена примерно так. Расчеты по ЕНС учитываются на счете 68.90 «Единый налоговый счет», субконто к счету не подключены, аналитический учет ведется в регистре «Расчеты по налогам на едином налоговом счете».

Далее: движения по ЕНС формируются автоматически при проведении документов «Уведомление об исчисленных суммах налогов» и «Операция по ЕНС».

Для автоматического ввода входящего начального остатка на едином налоговом счете по данным учета в программе предназначен «Помощник перехода на ЕНС».

Что можно сделать с этим помощником

Для начала его нужно тщательно изучить. Находится он в разделе «Операции» – там теперь есть «Единый налоговый счет». Вам нужен именно этот раздел.

Что дальше

Эксперты «Клерка» подготовили целый курс повышения квалификации о том, как бухгалтеру работать с ЕНП и ЕНС в 1С.

На курсе вы узнаете:

  • как перейти на уплату ЕНП в 1С;
  • как сделать сверку с ФНС;
  • как сформировать уведомление об уплате ЕНП в 1С;
  • как заполнять платежные поручения в 2023 году;
  • как в программе 1С перенести задолженность по налогам и взносам на ЕНС и оплатить ЕНП.

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