Перечень пособий, выплачиваемых из СФР в 2023 году

Перечислим основные.

Какие выплаты производит Соцстрах

Предусмотренные государством пособия по социальному страхованию – это мера временной, разовой или на определенный период поддержки граждан за счет страховых взносов и бюджетных средств.

Работодатели за своих сотрудников платят обязательные взносы. Индивидуальные предприниматели, фермеры, нотариусы, адвокаты и т. д. – добровольные.

Единого законодательного акта, где перечислены все виды пособий за счет средств обязательного социального страхования, нет, они рассредоточены в нескольких федеральных законах:

Согласно этим НПА, к пособиям, выплачиваемым в порядке обязательного социального страхования, относятся следующие выплаты:

по листам временной нетрудоспособности по болезни, бытовой или производственной травме;

больничные по уходу за ребенком или другим членом семьи;

при рождении или усыновлении ребенка;

по уходу за детьми до 1,5 лет;

оплата четырех дополнительных выходных родителю или опекуну по уходу за ребенком-инвалидом;

на погребение.

В 2022 году внесены серьёзные изменения в ФЗ № 81. В частности, введено новое, единое «ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка» для нуждающихся семей, которое заменит несколько прежних выплат: беременным, вставшим на учёт в ранние сроки;

по уходу за малышами до 1,5 лет для неработающих;

на детей до 3, от 3 до 7 и от 8 до 17 лет.

Размер пособия составит от 50% до 100% регионального прожиточного минимума.

Получатели пособий

Получателями выплат являются сами застрахованные лица или члены их семей. сли говорить о том, что такое ЗЛ в ФСС – это гражданин, за которого в Соцстрах перечисляются обязательные или добровольные взносы.

Несмотря на то что для работающих в роли посредников выступают работодатели, большинство выплат поступает гражданам напрямую.

Для тех, кто имеет подтвержденную учетную запись на Госуслугах, доступен и личный кабинет на сайте нового Соцфонда. ам отражены все начисленные выплаты по страховым случаям, их сроки и суммы.

Скриншот сайта СФР

Все деньги по линии государственной социальной поддержки – пенсии, пособия, компенсации и т. д. – поступают только на карты платежной системы «Мир».

Страховые выплаты ФСС (СФР): сроки и размеры

Суммы, кроме одинакового для всех пособия при рождении или усыновлении ребенка, зависят от вида выплаты и имеют минимальные и максимальные границы. Для больничных учитывается средний дневной заработок и необходим стаж не менее полугода.

Выплата Кому и когда выплачивают Размер пособия Временная нетрудоспособность (обыкновенный больничный лист) Застрахованному лицу, однократно, в течение 10 дней с момента предоставления бюллетеня 60–100 % от среднего заработка, но в диапазоне: мин. 523,94 – макс. 2736,9 р. за день (то есть 84 846 р. за месяц – 31 день) Производственная травма Беременность и роды Застрахованной женщине, однократно, после «закрытия» декретного больничного Мин. 74 757,20 р. – макс. 383 178,6 р. (140 дней при обычных родах), 530 976,06 (194 дня при осложнённых многоплодных родах); рассчитывается на основании СДЗ за два года до декрета Рождение (усыновление) ребёнка Одному из родителей (усыновителей), однократно, в течение полугода со дня рождения (усыновления) 22 909,03 р. Уход за ребёнком до 1,5 лет Застрахованному лицу, ежемесячно Мин. 8591,47 – макс. 33 282 р.; рассчитывается на основании СДЗ за два года до декрета 4 дополнительных выходных родителю (опекуну) ребёнка-инвалида Застрахованному лицу, ежемесячно Средний дневной заработок Погребение Родственникам ЗЛ, однократно Предельная стоимость гарантированных услуг по погребению (с региональным коэффициентом, если он есть); максимально – 7793,48 р.

Несколько нюансов