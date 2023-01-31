Социальные пособия

Перечень пособий, выплачиваемых из СФР в 2023 году

Несмотря на то что Фонд социального страхования с нового, 2023 года объединился с Пенсионным фондом в единый Соцфонд, функционал ни того, ни другого никуда не делся. Пока идёт неизбежный период адаптации, многие так и продолжат искать прежние пособия и выплаты в ФСС – так проще, привычнее и понятнее.

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Перечень пособий, выплачиваемых из СФР в 2023 году
Иллюстрация: Alexander Grigorian/pexels

Перечислим основные.

Какие выплаты производит Соцстрах

Предусмотренные государством пособия по социальному страхованию – это мера временной, разовой или на определенный период поддержки граждан за счет страховых взносов и бюджетных средств.

Работодатели за своих сотрудников платят обязательные взносы. Индивидуальные предприниматели, фермеры, нотариусы, адвокаты и т. д. – добровольные.

Единого законодательного акта, где перечислены все виды пособий за счет средств обязательного социального страхования, нет, они рассредоточены в нескольких федеральных законах:

  • № 255-ФЗ от 29.12.2006 «Об обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и родам»;

  • № 125-ФЗ от 24.07.1998 «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»;

  • № 81-ФЗ от 19.05.1995 «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»;

  • № 8-ФЗ от 12.01.1996 «О погребении и похоронном деле»;

  • Трудовой кодекс.

Согласно этим НПА, к пособиям, выплачиваемым в порядке обязательного социального страхования, относятся следующие выплаты:

  • по листам временной нетрудоспособности по болезни, бытовой или производственной травме;

  • больничные по уходу за ребенком или другим членом семьи;

  • при рождении или усыновлении ребенка;

  • по уходу за детьми до 1,5 лет;

  • оплата четырех дополнительных выходных родителю или опекуну по уходу за ребенком-инвалидом;

  • на погребение.

В 2022 году внесены серьёзные изменения в ФЗ № 81. В частности, введено новое, единое «ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка» для нуждающихся семей, которое заменит несколько прежних выплат:

  • беременным, вставшим на учёт в ранние сроки;

  • по уходу за малышами до 1,5 лет для неработающих;

  • на детей до 3, от 3 до 7 и от 8 до 17 лет.

Размер пособия составит от 50% до 100% регионального прожиточного минимума.

Получатели пособий

Получателями выплат являются сами застрахованные лица или члены их семей. сли говорить о том, что такое ЗЛ в ФСС – это гражданин, за которого в Соцстрах перечисляются обязательные или добровольные взносы.

Несмотря на то что для работающих в роли посредников выступают работодатели, большинство выплат поступает гражданам напрямую.

Для тех, кто имеет подтвержденную учетную запись на Госуслугах, доступен и личный кабинет на сайте нового Соцфонда. ам отражены все начисленные выплаты по страховым случаям, их сроки и суммы.

скриншот сайта СФР.jpg
Скриншот сайта СФР

Все деньги по линии государственной социальной поддержки – пенсии, пособия, компенсации и т. д. – поступают только на карты платежной системы «Мир».

Страховые выплаты ФСС (СФР): сроки и размеры

Суммы, кроме одинакового для всех пособия при рождении или усыновлении ребенка, зависят от вида выплаты и имеют минимальные и максимальные границы. Для больничных учитывается средний дневной заработок и необходим стаж не менее полугода.

Выплата

Кому и когда выплачивают

Размер пособия

Временная нетрудоспособность (обыкновенный больничный лист)

Застрахованному лицу,

 

однократно,

 

в течение 10 дней с момента предоставления бюллетеня

60–100 % от среднего заработка, но в диапазоне:

 

мин. 523,94 – макс. 2736,9 р. за день (то есть 84 846 р. за месяц – 31 день)

Производственная травма

Беременность и роды

Застрахованной женщине,

 

однократно,

 

после «закрытия» декретного больничного

Мин. 74 757,20 р. – макс. 383 178,6 р. (140 дней при обычных родах), 530 976,06 (194 дня при осложнённых многоплодных родах);

 

рассчитывается на основании СДЗ за два года до декрета

Рождение (усыновление) ребёнка

Одному из родителей (усыновителей),

 

однократно,

 

в течение полугода со дня рождения (усыновления)

22 909,03 р.

Уход за ребёнком до 1,5 лет

Застрахованному лицу,

 

ежемесячно

Мин. 8591,47 – макс. 33 282 р.;

 

рассчитывается на основании СДЗ за два года до декрета

4 дополнительных выходных родителю (опекуну) ребёнка-инвалида

Застрахованному лицу, ежемесячно

Средний дневной заработок

Погребение

Родственникам ЗЛ,

 

однократно

Предельная стоимость гарантированных услуг по погребению (с региональным коэффициентом, если он есть);

 

максимально – 7793,48 р.

Несколько нюансов

  1. Пока без изменений остается порядок того, какой вид пособия частично оплачивается за счет средств работодателя – первые три дня листа временной нетрудоспособности сотрудника; деньги перечисляются в первую же заработную плату. Кроме того, работодатели рассчитывают оплату дополнительных дней по уходу за детьми-инвалидами, пособие на погребение члена семьи работника и расходы на меры по предупреждению травматизма.

  2. «Детских» больничных перечисленное в п. 1 не касается. Их целиком перечисляет СФР: на малышей до 7 лет – на все время болезни, с 7 до 15 лет – до 15 дней, старше – не больше 3 дней. Конкретнее о том, что такое выплаты ФСС на детей относительно заработка:

    1. первые 10 дней амбулаторного лечения считают в зависимости от стажа, следующие – 50 %;

    2. если мать находится с ребенком в стационаре, то оплачивают весь период ухода;

    3. для мам, чьим детям 8 и больше, а стаж меньше 6 месяцев, расчет производится по МРОТ.

  3. Все, что получают граждане по линии социального страхования, не считается доходом и не облагается НДФЛ. Исключение – больничные, в том числе по уходу за ребенком (статья 217 НК). Отсюда частый вопрос: что такое сумма пособия, выплаченная ЗЛ, – это деньги, которые по больничному листу заплатил СФР. На карту придет меньше – минус 13%.

  4. С 2022 года Соцстрах перешел на беззаявительную систему, в том числе оформление больничных и декретных, т. е. основанием для назначения пособия является электронный лист нетрудоспособности (№ 126-ФЗ от 30.04.2021). Обмен ими тоже переходит в электронный формат. Страхователи обязаны передавать сведения в фонд в трехдневный срок.

  5. Прежний, «взаимозачетный» принцип взаимодействия работодателей со страховщиками ушел в прошлое. Сейчас действует проект «Прямых выплат» – обязательное страхование в полном объеме. Что это значит: первичный тип выплаты в ФСС (СФР) – это деньги, которые переводят ЗЛ напрямую из Соцстраха.

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