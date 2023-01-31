Перечень пособий, выплачиваемых из СФР в 2023 году

Перечислим основные.
Какие выплаты производит Соцстрах
Предусмотренные государством пособия по социальному страхованию – это мера временной, разовой или на определенный период поддержки граждан за счет страховых взносов и бюджетных средств.
Работодатели за своих сотрудников платят обязательные взносы. Индивидуальные предприниматели, фермеры, нотариусы, адвокаты и т. д. – добровольные.
Единого законодательного акта, где перечислены все виды пособий за счет средств обязательного социального страхования, нет, они рассредоточены в нескольких федеральных законах:
№ 255-ФЗ от 29.12.2006 «Об обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и родам»;
№ 125-ФЗ от 24.07.1998 «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»;
№ 81-ФЗ от 19.05.1995 «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»;
№ 8-ФЗ от 12.01.1996 «О погребении и похоронном деле»;
Трудовой кодекс.
Согласно этим НПА, к пособиям, выплачиваемым в порядке обязательного социального страхования, относятся следующие выплаты:
по листам временной нетрудоспособности по болезни, бытовой или производственной травме;
больничные по уходу за ребенком или другим членом семьи;
при рождении или усыновлении ребенка;
по уходу за детьми до 1,5 лет;
оплата четырех дополнительных выходных родителю или опекуну по уходу за ребенком-инвалидом;
на погребение.
В 2022 году внесены серьёзные изменения в ФЗ № 81. В частности, введено новое, единое «ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка» для нуждающихся семей, которое заменит несколько прежних выплат:
беременным, вставшим на учёт в ранние сроки;
по уходу за малышами до 1,5 лет для неработающих;
на детей до 3, от 3 до 7 и от 8 до 17 лет.
Размер пособия составит от 50% до 100% регионального прожиточного минимума.
Получатели пособий
Получателями выплат являются сами застрахованные лица или члены их семей. сли говорить о том, что такое ЗЛ в ФСС – это гражданин, за которого в Соцстрах перечисляются обязательные или добровольные взносы.
Несмотря на то что для работающих в роли посредников выступают работодатели, большинство выплат поступает гражданам напрямую.
Для тех, кто имеет подтвержденную учетную запись на Госуслугах, доступен и личный кабинет на сайте нового Соцфонда. ам отражены все начисленные выплаты по страховым случаям, их сроки и суммы.
Все деньги по линии государственной социальной поддержки – пенсии, пособия, компенсации и т. д. – поступают только на карты платежной системы «Мир».
Страховые выплаты ФСС (СФР): сроки и размеры
Суммы, кроме одинакового для всех пособия при рождении или усыновлении ребенка, зависят от вида выплаты и имеют минимальные и максимальные границы. Для больничных учитывается средний дневной заработок и необходим стаж не менее полугода.
Выплата
Кому и когда выплачивают
Размер пособия
Временная нетрудоспособность (обыкновенный больничный лист)
Застрахованному лицу,
однократно,
в течение 10 дней с момента предоставления бюллетеня
60–100 % от среднего заработка, но в диапазоне:
мин. 523,94 – макс. 2736,9 р. за день (то есть 84 846 р. за месяц – 31 день)
Производственная травма
Беременность и роды
Застрахованной женщине,
однократно,
после «закрытия» декретного больничного
Мин. 74 757,20 р. – макс. 383 178,6 р. (140 дней при обычных родах), 530 976,06 (194 дня при осложнённых многоплодных родах);
рассчитывается на основании СДЗ за два года до декрета
Рождение (усыновление) ребёнка
Одному из родителей (усыновителей),
однократно,
в течение полугода со дня рождения (усыновления)
22 909,03 р.
Уход за ребёнком до 1,5 лет
Застрахованному лицу,
ежемесячно
Мин. 8591,47 – макс. 33 282 р.;
рассчитывается на основании СДЗ за два года до декрета
4 дополнительных выходных родителю (опекуну) ребёнка-инвалида
Застрахованному лицу, ежемесячно
Средний дневной заработок
Погребение
Родственникам ЗЛ,
однократно
Предельная стоимость гарантированных услуг по погребению (с региональным коэффициентом, если он есть);
максимально – 7793,48 р.
Несколько нюансов
Пока без изменений остается порядок того, какой вид пособия частично оплачивается за счет средств работодателя – первые три дня листа временной нетрудоспособности сотрудника; деньги перечисляются в первую же заработную плату. Кроме того, работодатели рассчитывают оплату дополнительных дней по уходу за детьми-инвалидами, пособие на погребение члена семьи работника и расходы на меры по предупреждению травматизма.
«Детских» больничных перечисленное в п. 1 не касается. Их целиком перечисляет СФР: на малышей до 7 лет – на все время болезни, с 7 до 15 лет – до 15 дней, старше – не больше 3 дней. Конкретнее о том, что такое выплаты ФСС на детей относительно заработка:
первые 10 дней амбулаторного лечения считают в зависимости от стажа, следующие – 50 %;
если мать находится с ребенком в стационаре, то оплачивают весь период ухода;
для мам, чьим детям 8 и больше, а стаж меньше 6 месяцев, расчет производится по МРОТ.
Все, что получают граждане по линии социального страхования, не считается доходом и не облагается НДФЛ. Исключение – больничные, в том числе по уходу за ребенком (статья 217 НК). Отсюда частый вопрос: что такое сумма пособия, выплаченная ЗЛ, – это деньги, которые по больничному листу заплатил СФР. На карту придет меньше – минус 13%.
С 2022 года Соцстрах перешел на беззаявительную систему, в том числе оформление больничных и декретных, т. е. основанием для назначения пособия является электронный лист нетрудоспособности (№ 126-ФЗ от 30.04.2021). Обмен ими тоже переходит в электронный формат. Страхователи обязаны передавать сведения в фонд в трехдневный срок.
Прежний, «взаимозачетный» принцип взаимодействия работодателей со страховщиками ушел в прошлое. Сейчас действует проект «Прямых выплат» – обязательное страхование в полном объеме. Что это значит: первичный тип выплаты в ФСС (СФР) – это деньги, которые переводят ЗЛ напрямую из Соцстраха.