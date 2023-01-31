Минфин рассказал, как правильно считать пени. Ясно еще далеко не все

Что более-менее понятно сейчас

Недоимка при использовании ЕНС может возникнуть в двух вариантах.

Во-первых, когда уведомление, расчет или декларация поданы в срок, но уплатили не вовремя. Пеню будут считать до момента, пока не поступит платеж.

Во-вторых, когда деньги на ЕНС есть. Но инспекторам не понятно, к какому налогу или расчету они относятся. Тогда тоже начислят пеню. С момента, когда документ должен был поступить в инспекцию и до момента, когда он реально поступит (ст. 45, 75 НК).

Пеня за каждый день просрочки равна 1/300 ставки Банка России от суммы недоимки.

Сумму пени могут пересчитать и в сторону уменьшения. Это случится, если квартальный платеж окажется меньше суммы ежемесячных платежей по налогу на прибыль, или налог за год будет меньше суммы квартальных платежей. Разумеется, сумма уменьшенной пени не может быть больше суммы начисленной.

Две сомнительные ситуации

Два вопроса были заданы чиновникам в письме Минфина от 23.12.2022 № 03-02-07/126954. Ответ, как это часто бывает, был не очень понятен.

Пени по уточненным декларациям

В НК предусмотрены две ставки для пени (подп. 2 п. 4 ст. 75 НК):

в отношении суммы отрицательного сальдо ЕНС, сформированного в связи с неисполненной обязанностью по уплате налогов, непрерывно существующей до 30 календарных дней (включительно) – 1/300 ключевой ставки Банка России;

в отношении суммы иной недоимки – 1/159 ключевой ставки Банка России.

Если рассуждать логически, то подача уточненки с доначислениями попадает как раз под вторую категорию.

На момент подачи уточненки отрицательного сальдо ЕНС как такового нет. Документ подан вовремя, сумма уплачена. Просто она неправильная – заниженная.

Пеня, как известно, предназначена компенсировать бюджету несвоевременное получение денег от налогоплательщиков. Соответственно, дата начала начисления пени – срок уплаты налога, который был занижен. И ставка – 1/150 ключевой ставки Банка России.

Верно ли это?

Неожиданно Минфин сослался на пункт 5 статьи 11.3 НК. Там сказано, что совокупная обязанность формируется и подлежит учету на ЕНС компании на основе, в том числе, уточненок с доначислениями, которые представлены в инспекцию. Причем формируется со дня представления налоговикам уточненок, но не ранее наступления срока уплаты соответствующих налогов.

Неужели это надо понимать так, что недоимка по уточненке для расчета пени возникает только с момента представления уточненной декларации? Крайне маловероятно, так как противоречит самому смыслу начисления пени.

В общем, ответа нет, или он непонятен.

Пени по техническим ошибкам

Налогоплательщики напомнили, как до реформы с ЕНС работал пункт 7 статьи 45 НК. Если компания обнаружила, что допустила ошибки в платежке – период, статус, счет в Казначействе и так далее, но средства в бюджет поступили, то у нее было три года, чтобы представить заявление об уточнении платежа. После этого инспекторы снимали пеню.

Сейчас таких положений в НК нет. Получается, что пока налоговикам не поступит правильное уведомление, будет начисляться пеня. Даже если ошибка в уведомлении была чисто технической.

На этот вопрос чиновники в принципе не стали отвечать. Да, это именно так. Хотя средствами на ЕНС компания распоряжаться еще не может, они не считаются поступившими в бюджет. Так что пени законны.

Что в итоге делать

Пока в системе ЕНС ФНС в части учета платежей царит хаос, пенями никто заниматься не будет. Хотя их уже и начисляют.

Что делать? Верить и надеяться, что когда система более-менее заработает, нам хотя бы разъяснят, на каких принципах налоговики будут начислять пени. А может быть, даже и скорректируют.