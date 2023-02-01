Какие делают проводки по больничному листу

Начисление больничного за счет работодателя раньше

Согласно подп. 1 п. 2 ст. 3 закона «Об обязательном соцстраховании» от 29.12.2006 № 255-ФЗ первые 3 дня нетрудоспособности оплачиваются за счет средств предприятия. Это не относится к оплате больничного по беременности и родам (БиР), который выплачивается за счет соцстраха в полном объеме.

Проводки по больничному листу за счет работодателя зависят от того, на какой затратный счет начисляется заработная плата заболевшего сотрудника. По сути, операция по начислению пособия за счет предприятия не отличается от начисления его обычной зарплаты:

Дт 20, 23, 25, 26, 29, 44, 91 Кт 70.

Напоминаем: с 2021 года работодателю нужно оплачивать только пособия за первые 3 дня нетрудосособности, остальные дни Фонд оплачивает напрямую сотруднику. Следовательно, страхователи в бухучете фиксируют только ту часть пособия, которая выплачивается за счет собственных средств, т. е. за первые 3 дня болезни.

Начисление больничного за счет ФСС до 2021 года

Проводки по начислению больничного листа за счет соцстраха зависели от того, было ли заболевание связано с производственной травмой или нет. Для отражения расчетов по соцстрахованию в связи с нетрудоспособностью или материнством и расчетов по соцстрахованию от производственных травм открывались отдельные субсчета к счету 69.

Начиная с четвертого дня больничного листа, при обычных заболеваниях выплата осуществляется за счет средств соцстраха. Начисление этой части пособия отражалось операцией:

Дт соответствующего субсчета к счету 69 Кт 70.

Такой же проводкой начислялась оплата всей продолжительности декретного больничного.

Если больничный был выдан в связи с производственной травмой (код причины нетрудоспособности – 04), то при проведении расследования и оформлении соответствующих документов начисление производится в соответствии с нормами ст. 9 закона «Об обязательном соцстраховании от несчастных случаев и профзаболеваний» от 24.07.1998 № 125-ФЗ. Эти нормы предусматривают оплату всех дней нетрудоспособности за счет средств соцстраха.

Начисление больничного в связи с производственной травмой отражалось проводкой:

Дт субсчета к счету 69 для расчетов по соцстрахованию от несчастных случаев Кт 70

Возмещение больничного соцстрахом производилось только на расчетный счет предприятия, независимо от того, как выплачивалось пособие сотруднику. Получение пособия от соцстраха отражалось проводкой Дт 51 Кт 69.

Проводки по перечислению пособия по болезни: выплата из кассы, с расчетного счета сейчас

Прежде чем делать перечисление по больничному листу, необходимо с общей суммы начисленного пособия удержать НДФЛ. Данная операция отражается так же, как и при удержании налога с обычной зарплаты:

Дт 70 Кт 68.

Работодатель удерживавет НДФЛ только со средств, оплаченных им за первые 3 дня болезни работника. Что касается выплат, перечисляемых СФР напрямую работику, то СФР является налоговым агентом и самостоятельно удерживает НДФЛ из средств сотрудника.

Перечислить пособие необходимо вместе с ближайшей зарплатой. Это прописано в п. 8 ст. 13 закона 255-ФЗ. Выплата пособия отражается аналогично операциям по выплате заработной платы:

Дт 70 Кт 50 при выплате наличными;

Дт 70 Кт 51 при выплате с расчетного счета.

Итоги

Большинство проводок по начислению и выплате больничного не отличаются от зарплатных. Начисление части пособия за счет средств соцстраха до конца 2020 года отражалось на соответствующих субсчетах 69 счета. Работодатели с 2021 года пособие за счет СФР в бухучете не отображают.