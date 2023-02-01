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Иностранные работники в 2023 году: какие квоты

Рассказываем, что такое квота на работу иностранных граждан на 2023 год и на кого она распространяется.

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Иностранные работники в 2023 году: какие квоты
freepik/freepik

Какой НПА устанавливает квоты на работу иностранцев

Россия, как и другие страны, предпринимает определенные усилия для защиты национального рынка труда. Среди них - ограничение найма иностранных работников путем введения квот на привлечение иностранной рабочей силы из других стран. В их пределах работодателям выдаются разрешения на привлечение мигрантов, а мигрантам — разрешения на работу. (ст. 18, 18.1 115-ФЗ).

Без наличия таких документов привлекать визовых иностранцев нельзя (ст. 13 115-ФЗ). В противном случае штрафа не избежать.

На кого не распространяются установленные квоты

Некоторые категории вправе работать вне ограничений.

Среди них:

  • прибывшие в безвизовом порядке. Работодателю узнать, на иностранных работников из каких стран не распространяются квоты, несложно — следует изучить перечень государств, гражданам которых не нужна виза для пребывания в РФ. В первую очередь это члены ЕАЭС;
  • имеющие РВП или ВНЖ;
  • высококвалифицированные специалисты;
  • беженцы и временные переселенцы;
  • участники программы переселения соотечественников; 
  • студенты, обучающиеся в РФ;
  • участники творческих коллективов в период гастролей сроком до 30 дней.

Кроме этого, ограничения не распространяются на привлечение иностранных граждан — специалистов, устраивающихся по специальностям из перечня, установленного Приказом Минтруда России от 14.02.2022 № 58н. Квот на привлечения иностранных работников этих специальностей нет.

Как получить квоту

Потребность в иностранной рабочей силе устанавливается порядком, определенным Приказом Минтруда России № 27н от 23.01.2014. Исходя из него, алгоритм, как получить квоту на иностранных работников на 2023 год, выглядит так:

1. Работодатели субъекта Федерации подают в уполномоченный орган (обычно Центр занятости или Департамент занятости) заявки с указанием числа требуемых специалистов по определенной приказом форме (бумажной иди электронной, с помощью АИК Миграционные квоты). Если организации необходимо получить квоты на работу на иностранцев в 2023 на несколько регионов, заявка подается в каждом из них.

2. Комиссия по привлечению мигрантов изучает заявки и формирует сводную потребность региона в иностранных работниках по отраслям и специальностям.

3. Минтруд по результатам изучения региональных заявок определяет общероссийскую квоту в численном выражении.Правительство закрепляет ее соответствующим постановлением.

4. На основании предложений из регионов квоты распределяются, и формируются соответствующие документы.

Такой процесс, как получение квоты на иностранных работников на 2023 год, обычно начинают заблаговременно. Но если не успели — ничего страшного, количество выдаваемых разрешений корректируется в любой момент, исходя из потребности субъектов Федерации. При изменениях Минтруд издает соответствующие распоряжения.

Организации довольно часто обращаются за получением разрешений на найм ИГ, а вот может ли ИП без работников привлечь иностранных работников по квоте ли нет? Ответ дает ст. 13 115-ФЗ. Работодателем для мигрантов выступают как юридические, так и физические лица, в том числе граждане (как РФ, так и других стран), зарегистрированные в качестве ИП.

Какие квоты установлены на 2023 год

Постановлением Правительства РФ от 30.11.2022 № 2171 утверждены квоты на работу иностранцев на 2023 г. по приоритетным профессионально-квалификационным группам. Произошло сокращение потребности, по сравнению с прошлым, 2022, годом, и установление ее в следующем размере:

  • приглашения на въезд в РФ — 123 943 шт.; 
  • разрешения на работу — 123 943 шт.

Напомним, в прошлом, 2022, году потребность составляла:

  • приглашения на въезд в РФ — 124 007 шт.;
  • разрешения на работу — 124 007 шт.

Потребность в рабочей силе при наличии особых обстоятельств и в соответствии с заявками регионов допускается скорректировать в любой момент.

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 12.12.2022 № 777н определяет, как общее количество квот на 2023 г распределяется по регионам РФ.

В каких сферах разрешено работать иностранцам

Правительство РФ ограничивает процент иностранных работников в некоторых сферах деятельности. На текущий год ограничения определены Постановлением Правительства от 03.10.2022 № 1751. В соответствии с ним, допустимая доля иностранных работников на 2023 г. по отраслям составляет:

  • выращивание овощей (код 01.13.1) — в размере 50%;
  • лесоводство и лесозаготовки (код 02) — в размере 50%;
  • обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения (код 16) — в размере 50%;
  • строительство (раздел F) — в размере 80%;
  • торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами (код 46.73.1) — в размере 50%;
  • торговля оптовая пиломатериалами (код 46.73.2) — в размере 50%;
  • торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах (код 47.25.1) — в размере 15%;
  • торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах (код 47.26) — в размере 15%;
  • торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) (код 47.73) — в размере 0%;
  • торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках (код 47.8) — в размере 0%;
  • торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков (код 47.99) — в размере 0%;
  • деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта (код 49.3) — в размере 24%;
  • деятельность автомобильного грузового транспорта (код 49.41) — в размере 24%;
  • управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе (код 68.32) — в размере 70%;
  • деятельность по обслуживанию зданий и территорий (код 81) — в размере 70%;
  • деятельность в области спорта прочая (код 93.19) — в размере 25%.

Ответственность за несоблюдение квот

За заключение трудового договора с иностранцем работодателем, не имеющим права привлекать мигрантов, организации грозит (ст. 18.15 КоАП):

  • штраф от 250 000 до 500 000 рублей;
  • приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.

За несоблюдение допустимой доли иностранных работников (ст. 18.17 КоАП):

  • штраф от 800 000 до 1 млн;
  • приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток. 

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