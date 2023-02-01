Что делать, если приходят штрафы за проданную машину

Почему приходят штрафы за проданный автомобиль

Покупатель не зарегистрировал авто в ГИБДД

Самая распространенная причина – новый владелец автомобиля не зарегистрировал авто в ГИБДД.

Автомобиль можно продать по договору купли-продажи. Такой документ составляется в простой письменной форме. В течение десяти дней после покупки новый владелец должен зарегистрировать транспортное средство в ГИБДД.

В этот период покупатель может пользоваться автомобилем, а если его остановят сотрудники ГИБДД, ему будет достаточно показать договор купли-продажи.



Все эти десять дней и больше, если новый владелец не поставит машину на учет, в ГИБДД могут не знать о смене собственника автомобиля. Соответственно, если водитель допустит нарушение правил дорожного движения (ПДД), которые зафиксирует видеокамера, штрафы будут поступать прежнему владельцу авто.

Иногда новый владелец хочет перерегистрировать автомобиль, но не может этого сделать, потому что продавец авто имеет задолженность у судебных приставов. Из-за этого может быть наложен запрет на регистрационные действия с автомобилем.

Также причиной может стать просроченный паспорт продавца или покупателя. Если в договоре купли-продажи указаны данные недействительного документа, сотрудники ГИБДД могут отказать в перерегистрации автомобиля.

Ошибки в системе ГИБДД

Из-за сбоев в работе системы ГИБДД в базе, по которой выписываются штрафы, могут не обновиться данные о новом владельце автомобиля.

Сейчас такая ситуация маловероятна, но может произойти, например, если покупатель поставил машину на учет в другом регионе.

Можно ли просто не оплачивать штраф

Если автомобиль не переоформлен на нового владельца в ГИБДД, инспекторы могут быть не в курсе о смене собственника. Поэтому ответственность за неоплаченные штрафы будет лежать на прежнем владельце авто.

Чужой штраф не исчезнет автоматически после переоформления авто.

Если проигнорировать штраф, его передадут судебным приставам, они в свою очередь наложат санкции и принудительно спишут необходимую сумму с банковского счета бывшего владельца авто.

Поэтому необходимо оспорить штраф в ГИБДД или суде в течение десяти дней после уведомления.

Если пропустить сроки обжалования без уважительных причин, придется заплатить штраф в течение 60 дней, иначе на сумму будут начисляться пени.

Как продать машину, чтобы штрафы не приходили

Если это возможно, стоит договориться с покупателем о перерегистрации автомобиля в день подписания договора купли-продажи.

После оформления договора купли-продажи бывший владелец должен поставить свою подпись в самом договоре, а также в паспорте транспортного средства (ПТС) в графе «Прежний владелец». Покупатель в это же время должен внести свои данные в качестве нового собственника.

Если новый владелец так и не поставил автомобиль на учет в десятидневный срок, прежний владелец может снять авто с учета.

Для этого нужно обратиться в ГИБДД и подать следующие документы:

заявление о снятии машины с регистрационного учета;

паспорт продавца;

договор купли-продажи с датой сделки.

Что нужно сделать покупателю перед покупкой автомобиля

Продавцу перед покупкой необходимо узнать, не наложен ли арест на автомобиль судебными приставами.

Узнать, кто и за что наложил арест на машину, можно на официальном сайте ГИБДД в разделе «Сервисы» – «Проверка автомобиля».



Там же можно проверить, действительно ли автомобиль принадлежит продавцу.

Такая проверка поможет избежать сделок с недобросовестным продавцом и проблем с постановкой машины на регистрационный учет.

Убедитесь, что срок действия вашего паспорта в порядке. Если срок действия подходит к концу, стоит заменить его на новый перед проведением сделки.

Если в договоре купли-продажи будут указаны данные просроченного паспорта продавца или покупателя, перерегистрировать автомобиль не получится.

Как обжаловать штраф ГИБДД, если машина продана

Сначала необходимо узнать у покупателя, переоформил ли он автомобиль на себя. Если покупатель не успел этого сделать, он может оплатить штраф за вас.

Если автомобиль уже прошел оформление в ГИБДД, узнайте дату перерегистрации. Эта информация нужна для того, чтобы оспорить штраф в ГИБДД или суде.

Если продавец отказывается оплачивать штраф и перерегистрировать автомобиль, необходимо оспорить постановление.

В течение десяти дней после получения уведомления необходимо подать жалобу в ГИБДД или суд и потребовать отменить штраф, поскольку машина перешла в собственность другого человека. К жалобе нужно прикрепить копию договора купли-продажи с указанием даты сделки.

Обжаловать штраф можно онлайн на сайте ГИБДД в разделе «Прием обращений». Необходимо заполнить специальную форму, описать проблему и прикрепить сканы или качественные фотографии паспорта и договора купли-продажи.

Заявление можно направить заказным письмом с отметкой о вручении.

Жалобу также можно отправить в Центр автоматической фиксации административных нарушений (ЦАФАП). Его адрес указывают в постановлении о штрафе.

ГИБДД рассматривает жалобу в течение десяти дней. Рассмотрение жалобы в суде может занять до двух месяцев. После этого ГИБДД переадресует штраф новому владельцу авто.

Одновременно с этим необходимо снять машину с учета, чтобы избежать новых штрафов.

После продажи автомобиля на всякий случай сохраните контактные данные покупателя, договор купли-продажи и копии документов на проданный автомобиль.

Могут ли отказать в обжаловании штрафа

Отказать в жалобе могут только в том случае, если прежний владелец не сможет доказать, что продал автомобиль.

Такое может произойти, если договор купли-продажи испорчен или утерян. В этом случае придется составить копию соглашения с покупателем и поставить отметку о копии документа.

Если выйти на связь с покупателем не удается, можно снять машину с регистрационного учета в связи с ее утратой. Уголовное дело или объявление автомобиля в розыск в такой ситуации не требуется.

Как обезопасить себя от подобных случаев

После продажи автомобиля бывшему владельцу стоит проверить, поставил ли новый владелец машину на учет.

Это можно сделать:

Через сервис проверки на сайте ГИБДД. Нужно указать VIN, номер кузова или шасси.

Через сервис проверки на «Госуслугах». Потребуются аналогичные данные.

Если автомобиль не прошел перерегистрацию, продавцу стоит снять машину с учета самостоятельно.

Заключение